Trolls World Tour: la colonna sonora ufficiale di Trolls 2

Di Pietro Ferraro martedì 7 aprile 2020

Ascolta la colonna sonora di "Trolls World Tour", il sequel in arrivo il 10 aprile sulle maggiori piattaforme streaming.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Dopo la chiusura dei cinema causa Coronavirus, Universal Pictures International Italy ha annunciato la Home Première di Trolls World Tour, il sequel del musical d'animazione Trolls di DreamWorks Animation, in arrivo direttamente in digitale il prossimo 10 aprile.

In questa nuova avventura ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata da Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale, al lavoro sul nuovo album che uscirà in primavera. Poppy sarà accompagnata nella sua avventura dall’inseparabile Branch, doppiato dal pluripremiato cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

I nostri eroi saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà l’inconfondibile voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato dall’eclettico artista Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Trolls World Tour è diretto da Walt Dohrn che ha co-diretto l'originale Trolls, ed è prodotto da Gina Shay. Il film è co-diretto da David P. Smith e co-prodotto da Kelly Cooney Cilella, entrambi i quali hanno lavorato all'originale Trolls

In attesa di poter guardare Trolls World Tour in streaming andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film prodotta da Justin Timberlake con brani di Timberlake, Anthony Ramos, Kelly Clarkson, Rachel Bloom e Ludwig Göransson. Timberlake ha ottenuto una nomination all'Oscar per il brano "Can't Stop the Feeling!" incluso nella colonna sonora dell'originale Trolls.

La parte strumentale della colonna sonora è stata affidata al compositore Theodore Shapiro (il reboot Ghostbusters, Il diavolo veste Prada, Last Christmas) al suo quarto film d'animazione dopo Pirati! Briganti da strapazzo, Capitan Mutanda - Il film e il recente Spie sotto copertura.

TRACK LISTINGS:

1. The Other Side - SZA & Justin Timberlake

2. Trolls Wanna Have Good Times - Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls

3. Don't Slack - Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. It's All Love - Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing - Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson

6. One More Time - Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix - George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice - Walt Dohrn & Joseph Shirley

9. Rock N Roll Rules - HAIM & Ludwig Göransson

10. Leaving Lonesome Flats - Dierks Bentley

11. Born to Die - Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup- Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls

13. Barracuda - Rachel Bloom

14. Yodel Beat - Ludwig Göransson

15. Crazy Train - Rachel Bloom

16. I Fall to Pieces - Sam Rockwell

17. Perfect for Me - Justin Timberlake

18. Rock You Like a Hurricane - Rachel Bloom

19. It's All Love (History of Funk) - Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) - Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop, Kunal Nayyar & Sam Rockwell

La colonna sonora integrale è disponibile su Amazon.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]