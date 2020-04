26 sequel migliori degli originali secondo James Gunn

Di Pietro Ferraro lunedì 13 aprile 2020

Il regista di "Guiardiani della Galassia" inganna il tempo regalato dall'auto-quarantena stilando una classifica dei migliori sequel di sempre.

James Gunn dopo averci consigliato 10 film da guardare durante l'auto-quarantena, ha recentemente utilizzato Twitter per condividere con i fan una sua personale lista di 27 sequel che secondo il regista di Guardiani della Galassia hanno superato gli originali.

La lista di Gunn è in grande parte condivisibile considerando che include classici quali L'impero colpisce ancora, Il padrino parte 2, L'ira di Khan e Il cavaliere oscuro, ma ci sono anche alcuni titoli che ci hanno lasciato perplessi e di cui parleremo subito dopo la lista che trovate a seguire.

Sequel (solo secondi film) meglio degli originali.

Toy Story 2

Il Padrino II

Spider-Man 2

Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans

Evil Dead 2

Shrek 2

Il Cavaliere Oscuro

La moglie di Frankenstein

Hellboy II

Mad Max 2

Per qualche dollaro in più

Paddington 2

X-Men 2

L'Impero colpisce ancora

L'ira di Kahn

Superman II

Batman Returns

Gremlins 2

Blade II

Drunken Master 2

Desperado

Blade Runner 2049

Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan

Final Destination 2

Captain America: The Winter Soldier

Swordsman II

Aggiungi altri qui sotto.

P.S. È un fatto indiscutibile che Alien & Aliens si equivalgono.

La lista come abbiamo accennato è in gran parte condivisibile, tranne che per Gremlins 2 imparagonabile all'originale, idem per Hellboy II con il fantasy che sovrasta l'elemento horror; per quanto riguarda Blade Runner 2049, grande film ma definirlo superiore al capolavoro di Ridley Scott ci sembra un eccesso di entusiasmo da parte di Gunn; un altro titolo sul quale non concordiamo è Desperado rispetto a El Mariachi, non si possono paragonare le due pellicole di Robert Rodriguez: il sequel ha fruito di una star come Antonio Banderas e un budget di 7 milioni per un incasso di 25; El Mariachi è invece un piccolo film indipendente girato con un giovane attore esordiente, costato circa 7.000$ (lievitati a 200.000$ con la post-produzione) per un incasso di un milione di dollari (entrato nel Guinness dei primati) e inserito nella Biblioteca del Congresso per essere conservato come parte del National Film Registry. Alla lista di Gunn aggiungiamo Re-Animator 2, Arma Letale 2 e Annabelle 2: Creation e a proposito della diatriba meglio Rocky o Rocky II? il sequel di Stallone lo consideriamo una Parte 2 quindi complementare e non superiore all'originale.







— James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Fonte: Screenrant