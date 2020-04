Venom: Let There Be Carnage - svelato logo ufficiale di Venom 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 aprile 2020

Venom 2 ha un logo e un titolo ufficiali con una data di uscita fissata al 25 giugno 2021.

Sony ha svelato con un video su Twitter il logo ufficiale di Venom 2 aka Venom: Let There Be Carnage che, come preannuncia il titolo, vedrà il Cletus Kasady alias Carnage di Woody Harrelson come antagonista principale al fianco di Tom Hardy che riprenderà il ruolo di Eddie Bock alias Venom. Il cast includerà anche Michelle Williams di nuovo nei panni di Anne Weying e la candidata all'Oscar Naomie Harris che vestirà i panni della malvagia Shriek, che nei fumetti Marvel è la fidanzata di Kasady.

Il sequel è diretto di Andy Serkis, l'attore noto per i ruoli in motion-capture di Gollum (Il signore degli anelli), Cesare (Il pianeta delle scimmie) e Snoke (Stra Wars) è al suo terzo lungometraggio da regista dopo l'esordio con il dramma biografico Ogni tuo respiro (2017) e l'avventura Mowgli - Il figlio della giungla (2018).

Venom 2 includerà anche riferimenti riferimenti all'Universo Cinematografico Marvel (l'Avvoltoio di Michael Keaton nel trailer di Morbius e il Daily Bugle del finale di Spider-Man: Far From Home) e si vocifera anche di un cameo dello Spider-Man di Tom Holland.

Venom è apparso per la prima volta sulle pagine di "The Amazing Spider-Man #300" di Marvel Comics nel 1988. Il personaggio iniziò come un "costume" alieno indossato da Peter Parker che inizia a manipolare le sue emozioni e le sue azioni. Alcuni anni più tardi Peter si libera del costume che finirà nelle mani del fotografo Eddie Brock che lo utilizzerà per diventare l'anti-eroe Venom. Nel corso degli anni Venom ha assunto molte forme diverse e ha servito diversi "ospiti". Nella versione "Ultimate Marvel Universe" del personaggio il costume è stato creato dai genitori scienziati di Parker e Brock nel tentativo di curare il cancro. Nel più recente arco narrativo dei fumetti il simbionte Venom si è fuso con Scorpion e l'ex compagno di scuola di Parker, il bullo Flash Thompson aka Agente Venom. Venom è apparso per la prima volta sul grande schermo nell'affollato Spider-Man 3 di Sam Raimi, con Topher Grace nei panni di Eddie Brock.

Venom: Let There Be Carnage ha recentemente ricevuto anche una nuova una data di uscita fissata al 25 giugno 2021.





Fonte: Collider