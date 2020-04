Whitney Houston: il biopic sarà scritto dallo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody

Di Pietro Ferraro giovedì 23 aprile 2020

Trovati regista e sceneggiatore per "I Wanna Dance With Somebody", il film che racconterà vita e carriera della cantante Whitney Houston.

E' stato ufficializzato un film biografico attualmente in lavorazione dedicato alla talentuosa cantante Whitney Houston. Il film dal titolo I Wanna Dance With Somebody, ispirato ad una delle hit più note della cantante, secondo singolo tratto dall'album "Whitney" del 1987, sarà scritto da Anthony McCarten sceneggiatore candidato all'Oscar per Bohemian Rhapsody, il biopic campione d'incassi su Freddy Mercury e i Queen. Il sito Deadline riporta che il progetto sarà co-prodotto da The Whitney Houston Estate, Primary Wave e da Clive Davis, uno dei produttori della cantante.

Al momento non ci sono nomi per il ruolo di Whitney Houston, ma quanto riguarda la regia, attualmente ci sono trattative in corso con la regista Stella Meghie che ha diretto i drammi romance Noi siamo tutto e The Photograph e la commedia indipendente The Weekend. Il prossimo progetto di Meghie è la commedia romantica American Princess con protagonista Issa Rae (The Hate U Give), il film attualmente in pre-produzione segue una donna americana che viene trascinata in un mondo di ricchezza e alta società quando s'innamora inaspettatamente durante un viaggio a Londra.

I crediti di McCarten includono quattro candidature all'Oscar per I due papi (migliore sceneggiatura non originale), La teoria del tutto (miglior film come produttore e miglior sceneggiatura non originale) e L'ora più buia (miglior film come produttore). MCarten sta attualmente scrivendo il thriller The Siege

di Justin Kurzel (Assassin's Creed), una storia vera che racconta di una squadra di militanti pakistani armati che organizza un attacco terroristico al Taj Mahal Palace Hotel in India. McCarten sta anche sviluppando un biopic musicale sui Bee Gees e scrivendo un musical di Broadway su vita e carriera del cantante Neil Diamond.