Spider-Man 3, Thor 4, Spider-Verse 2: annunciate nuove uscite

Di Pietro Ferraro sabato 25 aprile 2020

Sony e Marvel annunciano nuove uscite per il terzo Spider-Man, il quarto Thor e il sequel del film animato sul "Ragnoverso".

L'emergenza Coronavirus e l'incertezza sulla riapertura dei cinema americani ha di fatto sparigliato non le uscite estive e non solo. Il lockdown globale ha innescato slittamenti a cascata di diversi mesi e oggi vi segnaliamo nuove date di uscita per il terzo film di Spider-Man con Tom Holland, il sequel del capolavoro d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo e il quarto film del Thor dell'Universo Cinematografico Marvel

Sony Pictures dopo aver posticipato Morbius e Venom 2 ha fatto slittare la data di uscita del sequel senza titolo di Spider-Man Far From Home di quattro mesi, Spider-Man 3 quindi non sarà nelle sale come annunciato il 16 luglio 2021 ma bensì il 5 novembre 2021.

Anche il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo ha subito un ritardo nella data di uscita slittando di cinque mesi. Sony ha spostato l'uscita del sequel d'animazione da aprile 2022 al 7 ottobre 2022. La data ora occupata da "Spider-Verse 2" era precedentemente occupata da un film dell'UCM non ancora annunciato.

In concomitanza con la modifica della data di uscita del terzo film di Spider-Man, i Marvel Studios hanno nuovamente apportato alcune modifiche alla lista di uscita della "Fase 4". L'uscita di Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth di nuovo nei panni del Dio del Tuono e il ritorno di Natalie Portman come Jane Foster aka Mighty Thor, non uscirà più a novembre 2021 ma bensì quattro mesi dopo, l'11 febbraio 2022. Il regista Taika Waititi e Chris Hemsworth hanno anticipato che Thor 4 seguirà la linea del precedente "Ragnarok", meravigliosa digressione "funky" che ha portato i film di Thor sul tono dei Guardiani della galassia, scelta che ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma che al sottoscritto ha divertito davvero molto. Hemsworth ha descritto il nuovo film come "folle" mentre Waititi ha accennato a squali spaziali nella trama, insomma conoscendo l'irresistibile stile goliardico di Waititi ci sarà senza dubbio da divertirsi.

