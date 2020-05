Star Wars: Lucasfilm conferma il film di Taika Waititi

Di Pietro Ferraro lunedì 4 maggio 2020

Il regista di "Thor: Ragnarok" e "Jojo Rabbit" reclutato da Lucasfilm per un nuovo film della saga di Star Wars.

In occasione dello Star Wars Day arriva la conferma ufficiale che il regista Taika Waititi (Thor: Rganarok, Vita da vampiro, Jojo Rabbit) dirigerà un nuovo film di Star Wars che scriverà con Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho).

Waititi ha rilanciato i film di Thor dell'Universo Cinematografico Marvel con lo spassoso e ipercolorato Thor: Ragnarok, palesemente ispirato ai Guardiani della Galassia di James Gunn con cui Waititi condivide uno humour irresistibile e una grande capacità di gestire il cinema di genere nella sua interezza.

Trasmissione news in arrivo! Il vincitore del premio Oscar @TaikaWaititi dirigerà e co-scriverà (con la sceneggiatrice nominata all'Oscar @KrystyCairns) un nuovo film di Star Wars per l'uscita nei cinema. Anche Leslye Headland, vincitrice dell'Emmy Award, scriverà, produrrà e farà da showrunner per una nuova serie senza titolo di Star Wars in sviluppo in arrivo su #DisneyPlus.

Wilson-Cairns si è recentemente guadagnata la sua prima nomination all'Oscar per aver scritto con il regista Sam Mendes il film di guerra 1917, candidato anche al miglior film e vincitore di tre statuette (Migliore fotografia, Migliori effetti speciali, Miglior sonoro). Il lavoro più recente di Wilson-Cairns è la sceneggiatura, scritta in tandem con il regista Edgar Wright, del thriller horror di Last Night in Soho attualmente in attesa di una data di uscita.

Insieme all'ufficializzazione del film di Waititi è stata confermata anche una nuova serie tv di Star Wars sviluppata per il canale streaming Disney + che sarà scritta dalla Leslye Headland della serie tv Russian Doll. Inoltre una seconda stagione di The Mandalorian ha già completato la produzione, con Disney + che ha ordinato una terza stagione; Ewan McGregor riprenderà il suo ruolo di Obi-Wan Kenobi in una nuova serie incentrata sul Maestro Jedi in esilio e infine Diego Luna, protagonista di Rogue One, tornerà al franchise per un prequel con una storia autonoma incentrata su Cassian Andor nei primi giorni della ribellione contro l'Impero Galattico.





























Un post condiviso da Star Wars (@starwars) in data: 4 Mag 2020 alle ore 9:03 PDT

Fonte: Heroic Hollywood