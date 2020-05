Becky: trailer del thriller con Kevin James sadico villain nazista

Di Pietro Ferraro venerdì 8 maggio 2020

Kevin James nel suo primo ruolo di antagonista per un nuovo thriller del filone "home invasion".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile un nuovo thriller del filone "home invasion" dal titolo Becky che vede l'attore comico Kevin James (Il superpoliziotto del supermercato) interpretare per la prima volta un "cattivo", nello specifico un nazista evaso in fuga affiancato dalla Lulu Wilson di Annabelle 2: Creation e la serie tv The Haunting.

La quattordicenne ribelle Becky (Wilson) viene portata suo malgrado a trascorrere un weekend in una casa sul lago di proprietà del padre, nel tentativo di ristabilire un legame padre-figlia venuto a mancare dopo la morte di sua madre. Il viaggio già difficile diventa un incubo quando un gruppo di detenuti in fuga, guidati dallo spietato Dominick (James), invade improvvisamente la casa sul lago.

Il cast è completato da Amanda Brugel, Robert Maillet, Ryan McDonald, Gage Graham-Arbuthnot, John D. Hickman, Mike Dara, James McDougall , Chandra Michaels, Isaiah Rockcliffe, Charles Boyland e Andrew Siwik.

Il film è diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion, già registi dell'action-thriller Bushwick con Dave Bautista che ci ha regalato uno dei finali più frustranti di sempre, e scritto da Nick Morris, Ruckus Skye e Lane Skye.

"Becky" debutterà negli Stati Uniti in digitale e on demand il 5 giugno.

Fonte: EW