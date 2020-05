Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga - trailer musicale con Will Ferrell e Rachel McAdams

Di Pietro Ferraro domenica 17 maggio 2020

Il film ambientato durante l'Eurovision Song Contest arriva su Netflix il 26 giugno 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Will Ferrell e Rachel McAdams cantano "Volcano Man" nel primo trailer musicale del film Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga. Il film Netflix in arrivo il 26 giugno è incentrato su un duo di cantanti islandesi, Sigrit Ericksdottir e Lars Erickssong, che hanno l'opportunità di esibirsi durante l'annuale Eurovision Song Contest, il popolare evento musicale. Il film inizialmente era doveva uscire a maggio in concomitanza con l'Eurovision Song Contest 2020 che quest'anno non ha potuto svolgersi causa Covid-19.

La trama ufficiale:





Quando agli aspiranti musicisti Lars e Sigrit viene data la possibilità di una vita di rappresentare il loro paese alla più grande competizione musicale del mondo, hanno finalmente la possibilità di dimostrare che qualsiasi sogno degno di essere realizzato è un sogno per cui vale la pena lottare.

Oltre a Ferrell e McAdams, "Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga vede la partecipazione di Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens (Downton Abbey), Natasia Demetriou (What We Do in the Shadows), Jamie Demetriou (Fleabag), Ólafur Darri Ólafsson (The Widow), Björn Hlynur Haraldsson (The Witcher), Nína Dögg Filippusdóttir (The Valhalla Murders), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Bloodshot) e Graham Norton nei panni di se stesso, il popolare conduttore televisivo e radiofonico irlandese commentatore dell'Eurovision Song Contest.

"Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga" è diretto da David Dobkin (The Judge, 2 Single a nozze) e scritto da Ferrell con Andrew Steele, i due hanno in precedenza collaborato per la sceneggiatura della commedia Casa de mi Padre.

Fonte: Collider