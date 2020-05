Infamous: trailer e poster del thriller indipendente con Bella Thorne

Di Pietro Ferraro martedì 19 maggio 2020

Bonnie & Clyde ai tempi dei social media nel nuovo thriller del regista di "Una fotografia compromettente".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vertical Entertainment ha reso disponibili trailer e poster del thriller indipendente Infamous che racconta una sorta di "Bonnie & Clyde" ai tempi dei social media con due giovani amanti che socializzano i loro exploit criminali guadagnando fama e follower.

Arielle è un sognatrice sfortunata che brama la popolarità. Dean è un ex truffatore che lavora per suo padre violento. I due hanno una connessione istantanea, e dopo la morte accidentale del padre di Dean, sono costretti a fuggire. Per sostenere il loro viaggio, i due sono relegati in rapine di distributori di benzina e piccoli negozi.

Il film è interpretato da Bella Thorne nei panni di Arielle e Jake Manley nei panni di Dean, insieme a Amber Riley, Marisa Coughlan, Billy Blair e Robert Peters.

Infamous è scritto e diretto da Joshua Caldwell, già regista dei thriller Una fotografia compromettente (Negative) e Level 26: Dark Revelations e dei drammi romance i Layover e Be Somebody. Il film prodotto da Colin Bates, Shaun Sanghani, Scott Levenson e Michael Jefferson arriverà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 12 giugno.

Fonte: Screenrant