Outpost: trailer del dramma di guerra con Orlando Bloom e Scott Eastwood

Di Pietro Ferraro sabato 23 maggio 2020

Una delle battaglie afgane più sanguinose narrata in un dramma di guerra diretto dal regista de "Il castello".

Disponibile un primo trailer di The Outpost, un dramma a sfondo bellico con Orlando Bloom e Scott Eastwood. Il film che ricorda molto l'ottimo 12 Soldiers con Chris Hemsworth racconta la vera storia della "Battaglia di Kamdesh", svoltasi durante la guerra in Afghanistan, e segue una squadra di soldati statunitensi che devono combattere contro centinaia di talebani.

La trama ufficiale:





Basato su eventi realmente accaduti, in questo thriller a sfondo militare, una piccola unità di soldati statunitensi, sola nel remoto Avamposto di Combattimento Keating, situato in una valle al centro di tre montagne in Afghanistan, combatte per difendersi da una forza schiacciante di combattenti talebani in un attacco coordinato.

La battaglia di Kamdesh è stato il più sanguinoso impegno americano nella guerra afgana del 2009, e la Bravo Troop 3-61 CAV divenne in seguito una delle unità più decorate del conflitto.

Il cast è completato Caleb Landry Jones (Get Out), Jack Kesy (senza rimorso), Taylor John Smith (Hunter Killer), Jacob Scipio (Bad Boys for Life) e Milo Gibson (Hacksaw Ridge).

The Outpost è diretto dal regista Rod Lurie (Deterrence - Minaccia nucleare, The Contender) noto per aver diretto il thriller militare Il castello con Robert Redford e James Gandolfini e Straw Dogs con James Marsden e Kate Bosworth, remake del classico anni settanta Cane di paglia. La sceneggiatura è di Paul Tamasy ed Eric Johnson (The Fighter) basata sul libro "The Outpost: An Untold Story of American Valor" di Jake Tapper. La battaglia di Kamdesh è stato il più sanguinoso impegno americano nella guerra afgana del 2009, e la Bravo Troop 3-61 CAV divenne in seguito una delle unità più decorate del conflitto.

The Outpost debutta nei cinema americani e in VOD il 3 luglio.