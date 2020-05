Nastri d'Argento 2020, nomination: guidano Favolacce e Pinocchio con 9 candidature

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 maggio 2020

Scopri tutte le candidature ai Nastri d'Argento 2020.

Annunciate le candidature ai Nastri d’Argento 2020 con l'acclamato Favolacce dei fratelli D’Innocenzo e il Pinocchio di Garrone che guidano la classifica delle nomination con nove candidature a testa. Seguono a ruota Gli anni più belli e La Dea Fortuna (8 nomination); Il Sindaco del Rione Sanità di Mario Martone e Martin Eden di Pietro Marcello (7 nomination); Hammamet di Gianni Amelio, Tornare di Cristina Comencini, Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores e Il primo Natale di Ficarra e Picone si fermano a cinque candidature ciascuno.

Quest'anno raddoppia la categoria al miglior regista che raggiunge quota dieci candidati: i gemelli D'Innocenzo per 'Favolacce', Matteo Garrone per 'Pinocchio', Gabriele Muccino per 'Gli anni piu' belli', Gianni Amelio per 'Hammamet', Ferzan Ozpetek per 'La Dea Fortuna', Pupi Avati per 'Il signor Diavolo', Cristina Comencini per 'Tornare', Pietro Marcello per 'Martin Eden', Mario Martone per 'Il sindaco del rione Sanita'' e Gabriele Salvatores per 'Tutto il mio folle amore'.

Il Nastro d’argento dell’anno è stato assegnato al film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con protagonista Elio Germano, mentre Toni Servillo ha ricevuto il Nastro d’argento alla carriera con la seguente motivazione, comunicata a nome dei Giornalisti Cinematografici da Laura Delli Colli:

Un protagonista che continua a lasciare il segno regalandoci personaggi e interpretazioni sempre indimenticabili, nel cinema quest'anno con L'uomo del labirinto di Donato Carrisi, 5 è il numero perfetto, film d'esordio di Igort e, anche nel doppiaggio, con la bellissima voce di Leonzio in un piccolo gioiello come L'invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti. È un perfezionismo, il suo, che continua ad affascinarci e fa la differenza anche nella qualità, nata oltre lo schermo e prima dello schermo, nel suo fare teatro. Personaggi come i sorrentiniani Tony Pisapia de L'uomo in più, Il Divo Giulio o Jep Gambardella che a Hollywood piace perfino per le giacche o il Titta de Le conseguenze dell'amore, sono icone in un quarantennio di performance che, tra teatro e cinema, continuano a sorprendere il pubblico come la stampa e la critica senza dimenticare le inquietudini di certi inquirenti che - dal commissario de La ragazza del lago all'agente Vogel de La ragazza nella nebbia fino all'investigatore Genko de L'uomo del labirinto - ci regalano, tra il giallo e il noir, un'altra gamma delle sue interpretazioni.

La cerimonia di quest'anno dei Nastri d'Argento si terrà a fine giugno secondo le norme di sicurezza vigenti come ha spiegato Laura Delli Colli:

Con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro.

MIGLIOR FILM

Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Hammamet di Gianni Amelio

La dea Fortuna di Ferzan Özpetek

Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Pinocchio di Matteo Garrone

MIGLIOR REGISTA

Gianni Amelio Hammamet

Pupi Avati Il signor diavolo

Cristina Comencini Tornare

Damiano e Fabio D’innocenzo Favolacce

Matteo Garrone Pinocchio

Pietro Marcello Martin Eden

Mario Martone Il sindaco del rione Sanità

Gabriele Muccino Gli anni piu’belli

Ferzan Özpetek La dea Fortuna

Gabriele Salvatores Tutto il mio folle amore

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Stefano Cipani Mio fratello rincorre i dinosauri

Marco D’Amore L’immortale

Roberto De Feo The nest

Ginevra Elkann Magari

Carlo Sironi Sole

Igor Tuveri (Igort) 5 è il numero perfetto

MIGLIORE COMMEDIA

Figli Giuseppe Bonito

Il primo Natale Salvo Ficarra, Valentino Picone

Lontano lontano Gianni Di Gregorio

Odio l’estate Massimo Venier

Tolo tolo Luca Medici

MIGLIOR PRODUTTORE

Marco Belardi (Lotus) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema) per Gli anni più belli, Agostino Saccà (Pepito Produzioni) e il figlio Giuseppe con Rai Cinema, Vision e associati Favolacce e insieme alla figlia Maria Grazia, con Rai Cinema (in associazione con Minerva Group, Evolution People) per Hammamet

Attilio De Razza (Tramp Limited) e Giampaolo Letta (Medusa) per Il primo Natale Matteo Garrone (Archimede Film) e Paolo Del Brocco di Rai Cinema (con Raffaella e Andrea Leone) per Pinocchio

Luca Barbareschi (Eliseo Cinema) e, ancora, Paolo Del Brocco (Rai Cinema) per L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

ATTORI PROTAGONISTI

Pierfrancesco Favino Hammamet

Luca Marinelli Martin Eden

Stefano Accorsi e Edoardo Leo La Dea Fortuna

Francesco Di Leva Il Sindaco del Rione Sanità

Kim Rossi Stuart Gli anni più belli.

ATTRICI PROTAGONISTE

Giovanna Mezzogiorno Tornare

Micaela Ramazzotti Gli anni più belli

Jasmine Trinca La Dea Fortuna,

Lunetta Savino Rosa

Lucia Sardo Picciridda

ATTORI NON PROTAGONISTI

Roberto Benigni Pinocchio

Carlo Buccirosso 5 è il numero perfetto

Carlo Cecchi Martin Eden)

Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco Il Sindaco del rione Sanità

Massimo Popolizio Il primo Natale - Il ladro di giorni

ATTRICI NON PROTAGONISTE

Barbara Chichiarelli Favolacce

Matilde Gioli Gli uomini d’oro

Valeria Golino 5 è il numero perfetto - Ritratto della giovane in fiamme

Benedetta Porcaroli 18 regali

Alba Rohrwacher Magari

COMMEDIA ATTORI

Luca Argentero Brave ragazze

Giorgio Colangeli Lontano lontano

Valerio Mastandrea Figli

Giampaolo Morelli 7 ore per farti innamorare

Gianmarco Tognazzi Sono solo fantasmi

COMMEDIA ATTRICI

Anna Foglietta D.N.A. Decisamente Non Adatti

Paola Cortellesi Figli

Lucia Mascino Odio l’estate

Antonella Attili Tolo tolo

Serena Rossi Brave ragazze - 7 ore per farti innamorare

SOGGETTO

Giulio Base Bar Giuseppe

Pupi, Antonio e Tommaso Avati Il Signor Diavolo

Daniele Costantini Il grande salto

Emanuela Rossi Buio

Donato Carrisi L’uomo del labirinto.

SCENEGGIATURA

Damiano e Fabio D’Innocenzo Favolacce

Mario Martone e Ippolita Di Majo Il Sindaco del Rione Sanità

Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek La Dea Fortuna

Pietro Marcello e Maurizio Braucci Martin Eden

Umberto Contarello e Sara Mosetti Tutto il mio folle amore

COLONNA SONORA

Nicola Piovani Gli anni più belli

Dario Marianelli Pinocchio

Mauro Pagani Tutto il mio folle amore

Pasquale Catalano La Dea Fortuna

Brunori SAS Odio l’estate

CANZONE ORIGINALE

Che vita meravigliosa - Testo, musica, interpretazione di Diodato La dea fortuna Gli anni più belli - Testo, musica, interpretazione di Claudio Baglioni Gli anni più belli

Il ladro di giorni - testo e musica di alessandro nelson garofalo, interpretazione di Nero Nelson e Claudio Gnut Il ladro di giorni

Rione Sanità - Testo, musica, interpretazione di Ralph P. (Raffaele Buonomo) Il sindaco del rione sanità

Un errore di distrazione - Testo, musica, interpretazione di Brunori Sas (Dario Brunori) L’ospite

We come from Napoli - Testo e interpretazione di Liberato Ultras (con Gaika, in collaborazione con 3D alias Robert Dal Naja dei Massive Attack)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Luan Amelio Hammamet

Paolo Carnera Favolacce

Daniele Ciprì Il primo Natale

Italo Petriccione Tutto il mio folle amore

Daria D’Antonio Tornare e Il ladro di giorni

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Dimitri Capuani Pinocchio

Emita Frigato e Paola Peraro Favolacce

Giuliano Pannuti Il Signor Diavolo

Luca Servino Martin Eden

Tonino Zera L’uomo del labirinto

COSTUMI

Massimo Cantini Parrini Pinocchio - Favolacce

Cristina Francioni Il primo Natale

Alessandro Lai Tornare

Andrea Cavalletto Martin Eden

Nicoletta Taranta 5 è il numero perfetto

MIGLIOR MONTAGGIO

Esmeralda Calabria Favolacce

Marco Spoletini Pinocchio - Villetta con ospiti

Jacopo Quadri Il Sindaco del Rione Sanità

Patrizio Marone L’Immortale

Claudio Di Mauro Gli anni più belli - 18 regali

Fonte: Nastri d'Argento