Taron e la pentola magica: Disney sta sviluppando un remake live-action?

Di Pietro Ferraro venerdì 5 giugno 2020

Un nuovo rumor suggerisce che "Taron e la pentola magica" potrebbe diventare un film o una serie tv live-action.

Altro giro altro remake per Disney o perlomeno potenziale rifacimento live-action poiché un recente rumor riferisce la che lo studio starebbe lavorando in questo momento ad un remake live-action del film d'animazione Taron e la pentola magica (The Black Cauldron). Questo rumor proviene da Daniel Richtman (via CBR) che non riferisce se il progetto in sviluppo è una serie tv o un lungometraggio e se arriverà nelle sale o su Disney +, ma ricordiamo che lo studio nel 2016 ha acquisito i diritti sui libri di di Lloyd Alexander su cui è basato il film d'animazione del 1985.

"Taron e la pentola magica" come accenato è vagamente basato sui primi due libri de "Le cronache di Prydain" di Lloyd Alexander, una serie di cinque romanzi che, a loro volta, sono basati sulla mitologia gallese. Ambientato nella mitica terra di Prydain durante il Medioevo, il film è incentrato sul malvagio Re Cornelius che spera di mettere le mani su un antico calderone magico che lo aiuterà a conquistare il mondo. A lui si oppongono un giovane guardiano di maiali di nome Taron, la giovane principessa Ailin, il bardo Fflewddur Fflam e una creatura selvaggia di nome Gurghi che cercano di distruggere il calderone, per impedire al re di governare il mondo. Il film diretto da Ted Berman e Richard Rich (Red e Toby nemiciamici) è stato il primo film d'animazione Disney a ricevere un divieto ai minori e il primo film d'animazione Disney con immagini generate al computer. Il film che si è rivelato un flop d'incassi (21 milioni d'incasso per 25 di budget) ha ispirato un'attrazione anche un videogioco omonimo sviluppato da Sierra On-Line, la stessa del videogioco ispirato a Dark Crystal.

Attualmente Diney ha in ballo, in varie fasi di sviluppo, diversi live-action tra cui rifacimenti di Atlantis - L'impero perduto e Hercules. Finora la Disney ha dimostrato di aver centrato il bersaglio con i suoi rifacimenti live-action che hanno complessivamente superato i 9 miliardi d'incasso e includono Cenerentola, Il re leone, Aladdin, Lilli e il vagabondo, Il libro della giungla, Alice in Wonderland, Dumbo, La Bella e la Bestia è lo spin-off Maleficent basato sulla strega Malefica del film d'animazione La bella addormentata nel bosco.