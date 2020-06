Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 giugno 2020

Svelato il ruolo di Ewan McGregor nel nuovo adattamento in stop-motion di Pinocchio.

Conferma casting per il Pinocchio di Guillermo del Toro, l'attore Ewan McGregor ha confermato che presterà la voce al Grillo Parlante nel nuovo adattamento animato della celeberrima fiaba di Carlo Collodi. Dopo un travagliato periodo di sviluppo, il Pinocchio in stop-motion di Del Toro ha trovato una nuova casa grazie a Netflix. Il cast di McGregor era già noto, ma ora sappiamo a quale personaggio l'attore presterà la voce. Altri doppiatori confermati sono Ron Perlman come Mangiafuoco, David Bradley come Geppetto e Tilda Swinton e Christoph Waltz in ruoli da confermare.

McGregor ha rivelato il suo ruolo in "Pinocchio" durante una recente intervista con ACE Universe (via Collider), rivelando che era in procinto di registrare i suoi dialoghi per il film di Del Toro prima del lockdown generale a causa dell'emergenza coronavirus.

Sto interpretando il Grillo Parlante nella versione di Pinocchio di Guillermo del Toro. E su cui avevo iniziato a lavorare prima di partire per New York, quindi parte di ciò è stato registrato. E ovviamente è animato in stop-motion, quindi ci vorrà molto tempo per girarlo. Ma la mia prima parte di ciò, che consiste nel registrare i dialoghi, è quasi finita. Potrebbe esserci o meno un brano musicale che deve essere registrato. Non sono sicuro di essere libero di discuterne. Anche se stiamo solo parlando tra di noi vero?

L'adattamento di Del Toro che il regista ha descritto come "un po' più dark della versione Disney" arriva in concomitanza con il remake live-action attualmente in sviluppo alla Disney, con Robert Zemeckis designato alla regia e il recente "Pinocchio" live-action di Matteo Garrone che ha visto Roberto Benigni nei panni di Geppetto.

Ewan McGregor è reduce dal ruolo del villain "Black Mask" nel recente spin-off Birds of Prey in cui ha recitato al fianco della Harley Quinn di Margot Robbie, e tornerà prossimamente nei panni di Obi-Wan Kenobi nella nuova serie tv prequel di Star Wars prodotta per Disney +.

Il Pinocchio di Del Toro dovrebbe arrivare su Netflix nel 2021, ma al momento non c'è nessuna data di uscita confermata.