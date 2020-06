Jurassic World 3 riporterà un personaggio chiave dal Jurassic Park originale

Altro ritorno dal "Jurassic Park" originale, lo spietato scienziato Dogson sarà in "Jurassic World: Dominion".

In attesa che Jurassic World: Dominion riprenda la produzione, il sito Collider riporta che nel terzo film di "Jurassic World" ritroveremo il Dr. Lewis Dogson, un personaggio del romanzo e dell'originale Jurassic Park.

Nell'universo di "Jurassic Park", Dodgson è uno scienziato ambizioso che non ha paura di fare mosse aggressive, generalmente considerate non etiche, per ottenere ciò che vuole, affermando che "non sarà trattenuto da regolamenti fatti per anime inferiori". Dodgson lavora per la Biosyn Corporation, una società che rivaleggia con quella di Hammond e ha una reputazione scientifica molto più prestigiosa. Dodgson è descritto più come un venditore che uno scienziato ed è specializzato nel rubare il lavoro altrui, infatti spera di mettere le mani sulla tecnologia di Hammond per creare i suoi dinosauri. Lui e la sua compagnia cercano di clonare i dinosauri non come attrazione, ma come potenziali soggetti di prova per applicazioni di laboratorio. Nel "Jurassic Park" originale Dodgson fa una breve apparizione, lo vediamo incontrare l'informatico Dennis Nedry a San Jose, in Costa Rica, dove gli consegna 750.000$ e un dispositivo di trasporto di embrioni celato in un contenitore di crema da barba (Barbasol). Il piano della Byosin però fallisce quando Nedry viene ucciso da un Dilofosauro mentre si sta recando a consegnare gli embrioni trafugati.

Nel "Jurassic" Park originale Dogson era interpretato da Cameron Thor, attore che nel frattempo è finito in prigione con una condanna per violenza sessuale su un minore. In Jurassic World 3 Dogson sarà interpretato da Campbell Scott, noto per aver interpretato Richard Parker, padre del Peter Parker di Andrew Garfield nei film "The Amazing Spider-Man" e per ruoli ricorrenti nelle serie tv Damages, Royal Pains e House of Cards.

Ricordiamo che un Dogson molto più ambizioso torna nel romanzo sequel, ma non nel film "Il mondo perduto", lo scienziato guida una una squadra a Isla Sorna nel tentativo di raccogliere uova di dinosauro fecondate e durante la missione tenta anche di uccidere Sarah Harding. Ignorando i pericoli di questi animali, Dodgson e la sua squadra vengono infine uccisi, con Dodgson che viene ucciso dal cucciolo di Tirannosauro dopo che è stato catturato dagli esemplari adulti.

Collider riferisce che Dodgson non solo è vivo e vegeto, ma nel frattempo è stato promosso a CEO della Biosyn Genetics. Il ritorno di Dogson fa il paio con il ritorno per la prima volta insieme dal" Jurassic Park" originale del dottor Alan Grant (Sam Neill), la dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern) e il dottor Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

"Jurassic World: Dominion" è diretto da Colin Trevorrow che ha anche scritto la sceneggiatura con Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta) da una storia di Trevorrow e Derek Connolly.