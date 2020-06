Legions: trailer dell'Evil Dead argentino che fruirà di un remake americano

Di Pietro Ferraro domenica 28 giugno 2020

Una società americana ha acquisito i diritti globali sul nuovo film horror del regista argentino Fabian Forte.

Il sito Deadline segnala il trailer di un notevole nuovo horror che è un evidente omaggio al classico Evil Dead di Sam Raimi. Trattasi di Legions, una pellicola attualmente in post-produzione che ha già fatto parlare di sé dopo l'acquisto dei diritti da parte di una società di produzione americana, la FilmSharks, che oltre a voler distribuire il film vuol realizzarne anche un remake in lingua inglese.

La trama di "Legions" segue un uomo incarcerato che deve evocare i suoi poteri di stregone per fuggire e salvare sua figlia minacciata da un'orda di demoni. Il cast comprende Germán De Silva (Wild Tales), Lorena Vega (Tigre) ed Ezequiel Rodriguez (Soy Luna).

Il film è diretto da Fabian Forte, regista di Buenos Aires che ha diretto thriller (Mala Carne, Celo), drammi (The Corporation) e commedie (Socios por accidente, Cantantes en Guerra) ed è alla sua seconda incursione nel genere horror dopo Dead Man Tells His Own Tale, una commedia horror che racconta di una sorellanza di dee celtiche intenzionate ha tenere sotto il loro controllo il genere maschile instaurando un matriarcato universale.

Legions è una storia sovrannaturale che mescola diverse linee e generi narrativi. La storia è fantastica e contiene ironia, umorismo e ovviamente gli elementi del genere horror. Questi ingredienti, oltre a personaggi forti e umani, esseri malvagi e immaginari (o forse no), il ritmo vertiginoso e il clima di tensione creano un prodotto progettato per un pubblico giovane, in cui l'adrenalina e l'umorismo sono il supporto per raccontare una storia mistica e critica del mondo moderno e della mancanza di credenze. Fabian Forte - regista

