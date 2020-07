Godzilla vs Kong: trama del fumetto prequel rivela dettagli sul film

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

In attesa dell'uscita di Godzilla vs Kong, rinviato al 21 maggio 2021, arrivano due fumetti ambientati tra Godzilla 2 e il nuovo crossover.

Disponibile un aggiornamento per l'epico Godzilla vs Kong rinviato al 2021, ma nel frattempo usciranno un paio di grahic-novel che colmeranno il gap temporale tra l'ultimo film del Monsterverse e il crossover in arrivo.

Il sito ComicBook riporta la sinossi ufficiale del fumetto prequel "Godzilla vs Kong: Godzilla Dominion" che vi riportiamo a seguire.

Una storia unica che riprende dopo gli eventi del film Godzilla 2: King of the Monsters, in cui i Titani sono sorti e il regno di Godzilla è iniziato. Raccontato interamente dal punto di vista di Godzilla, il romanzo grafico introduce nuove informazioni sul Re dei Mostri: i suoi habitat, antiche rivalità, sfide e incontri con nuovi Titani. Mentre la sua nuova era di dominio viene messa alla prova e un confronto imminente con un altro re incombe.

Dopo aver sconfitto Ghidorah in battaglia, il Re dei mostri tornerà a rivendicare il suo titolo contro altri Titani, ma il pericolo più subdolo e strisciante pare sia la "cospirazione umana" citata nella trama ufficiale che minaccia di spazzare via per sempre le creature, buone e cattive, dalla faccia della Terra.

"Godzilla vs. Kong" è diretto da Adam Wingard (Death Note) da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim - La rivolta) e J. Michael Straczynski (World War Z). Il film è interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison e Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.