Just Cause: Michael Dowse alla regia del film ispirato al videogioco di Eidos Interactive

Di Pietro Ferraro giovedì 16 luglio 2020

L'adattamento cinemtografico del franchise di videogiochi d'azione "Just Cause" ha trovato un regista.

Il film live-action basato sul videogioco Just Cause ha trovato un regista. Il sito Deadline riferisce che sarà il Michael Dowse delle comedy d'azione Stuber e Coffee & Kareem a portare sul grande schermo lo sparatutto in terza persona sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Eidos Interactive.

Lo sviluppo del film ha preso il via dieci anni fa con un primo progetto dal titolo Just Cause: Scorpion Rising scritto dall'autore di fumetti Bryan Edward Hill e poi accantonato. Nel 2015 Adrian Askariehalso, produttore dei film di Hitman, voleva creare un universo condiviso di film della Square Enix con Just Cause, Hitman, Tomb Raider, Deus Ex e Thief. Anche questa sin troppo ambiziosa idea è finita in un nulla di fatto. Nel marzo 2017 veniva annunciato Jason Momoa nei panni del protagonista Rico Rodriguez e Brad Peyton alla regia. Un anno dopo visto lo stallo in fase di sceneggiatura Peyton e Momoa sono passati ad altro. Il 21 maggio 2019 è stato reclutato per la sceneggiatura il Derek Kolstad della trilogia di John Wick che a quanto pare è ancora a bordo e collaborerà con il nuovo arrivato Dowse.

"Just Cause" è una serie di videogiochi di azione e avventura composta da quattro capitoli. I giochi sono open world e si svolgono principalmente su isole e arcipelaghi. La serie ha registrato oltre 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La trama segue l'agente segreto Rico Rodriguez in missione per fermare il gruppo di mercenari noto come The Black Hand. La serie prende il nome dalla vera invasione di Panama da parte degli Stati Uniti, nome in codice "Operation Just Cause". Deadline riferisce che nel film ci sarà anche una co-protagonista femminile che darà a "Just Cause" un tocco romantico (sarà Maria Kane?).

Il film di "Just Cause" sarà prodotto da Constantin Film di Robert Kulzer e Prime Universe Film di Adrian Askarieh e Kolstad. Martin Moszkowicz di Constantin e Square Enix saranno produttori esecutivi e Alex Westmore e Colin Scully di Constantin supervisioneranno il progetto. Constantin Films ha realizzato il franchise di Resident Evil, Monster Hunter e la serie TV Shadowhunters.