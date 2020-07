Machete 3: Danny Trejo aggiorna sul sequel nello spazio

Di Pietro Ferraro domenica 19 luglio 2020

Danny Trejo torna a parlare dell'attesa trasferta nello spazio del suo Machete.

Con Fast & Furious 9 che potrebbe avere una scena ambientata nello spazio e Tom Cruise che si prepara a girare il suo prossimo film sulla Stazione Spaziale Internazionale è ancora lo spazio al centro di una recente intervista che ha visto Danny Trejo fornire un aggiornamento su Machete 3 aka Machete Kills in Space.

Al termine dell'ampiamente sottovalutato Machete 2 aka Machete Kills, il regista Robert Rodriguez ha realizzato un breve teaser trailer che annunciava un terzo film di Machete che lo avrebbe visto inviato dal presidente (Charlie Sheen) nello spazio per combattere un nuovo antagonista noto solo come L'uomo con la maschera d'argento. Dopo un aggiornamento nel 2018 in cui Trejo affermava che un terzo Machete era nei piani di Rodriguez, arriviamo ad oggi, nel decimo anniversario dell'originale Machete, durante un'intervista con il sito Discussing Film, Trejo ha risposto sulla mancata trasferta nello spazio del suo personaggio.

Wow. È irreale. Machete, Machete Kills, se Robert [Rodriguez] avesse alzato il culo, avrebbe scritto Machete Kills in the Space! Potrei scriverlo io (ride)! Sai che non parlo con Robert da un po'. È stato molto impegnato e io sono stato impegnato. Forse lo chiamerò, vedo che succede. Ma non parlo con Robert da un po'. Mi ha quasi scaricato...Penso di essere diventato troppo grande (ride). Lui è un grande. Ma è occupato, ha sei figli. Questo tiene occupato. Anche i suoi figli sono meravigliosi.

Robert Rodriguez ha dichiarato che il personaggio di Machete è stato creato appositamente per Danny Trejo: "Quando ho incontrato Danny ho detto: 'Questo tipo dovrebbe essere come il Jean-Claude Van Damme o il Charles Bronson messicano, che pubblica un film ogni anno e il suo nome dovrebbe essere Machete.". Il personaggio debutta In Spy Kids, prima in un flashback e poi nel finale del film, per poi tornare nei sequel Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti e Missione 3D - Game Over. Dopo un fake-trailer all'interno del film Grindhouse di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino nel 2010 arriva il film Machete che vede Trejo protagonista assoluto affiancato da un cast stellare che include Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Don Johnson, Jessica Alba e Robert De Niro. Dopo un cameo in Spy Kids 4 - È tempo di eroi, Trejo torna nei panni di Machete nel sequel Machete Kills che vede come antagonista Mel Gibson. L'ultima apparizione del personaggio è un cameo nella serie animata Spy Kids: Mission Critical di Netflix.

Danny Trejo ha in ballo oltre venti progetti tra film completati, altri in post-produzione e altri ancora in fase di sviluppo. Tra i film completati segnaliamo il thriller The Last Exorcist che lo vede protagonista, il dramma Pistolera e un ruolo di doppiatore nel prequel animato Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Per quanto riguarda altri progetti in varie fasi di lavorazione ricordiamo ruoli negli horror Lunar Effect, Zombie Bride e The Legend of Johnny Jones, negli action The Sister Assassins, The Street Avenger e Path of Redemption e nel thriller La Llorona.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]