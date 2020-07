The Walking Dead: Robert Kirkman parla del film al Comic-Con@Home

Durante il panel al Comic-Con@Home dedicato a The Walking Dead si è parlato dello spin-off cinematografico di Rick Grimes.

Durante il panel dedicato a The Walking Dead tenutosi al Comic-Con@Home, Robert Kirkman, creatore del fumetto nonché produttore esecutivo e sceneggiatore della serie tv, ha parlato un po' dell'atteso lungometraggio cinematografico dedicato al Rick Grimes di Andrew Lincoln, personaggio uscito di scena nella stagione 9 e che tornerà nello spin-off prodotto da AMC e Universal.

L'unico dettaglio sulla trama noto è che il film seguirà Rick Grimes dopo il suo salvataggio in elicottero, Kirkman ha rivelato che la sceneggiatura è stata finalizzata e che le riprese inizieranno una volta terminato lo stop per coronavirus.

Durante la chiacchierata tenutasi nel corso del Comic-Con@Home, Kirkman ha tranquillizzato i fan sul suo pieno coinvolgimento nello sviluppo del film e sull'imperno messo nel progetto per rendere omaggio al personaggio più amato della serie.

Non ho parlato pubblicamente del mio coinvolgimento in quei film di Rick Grimes che stiamo facendo con AMC e Universal. Ma sono molto coinvolto in questi progetti. Sto parlando con Andrew Lincoln abbastanza frequentemente, lavorando con David Alpert e Scott Gimple, collaborando con Universal, AMC e tutto sta prendendo forma. È molto importante per noi che questi film siano spettacolari. Penso che avere Andrew Lincoln che riprende il suo ruolo di Rick Grimes sia una cosa molto speciale e se dovessimo fare questi film in un qualsiasi modo che risultasse scarno penso che sarebbe un pessimo servizio per lui, un pessimo servizio per il personaggio di Rick Grimes e un pessimo servizio per i fan. Quindi sono stato molto pratico nel plasmare quella storia e assicurarmi che le cose risultano autentiche. Stiamo tutti lavorando molto duramente per offrirvi il ​​miglior film possibile. Questo e la pandemia sono il motivo per cui c'è stato un po' di ritardo nelle notizie al riguardo. Ora probabilmente ho già detto troppo visto che sono un po' coinvolto in quel film.