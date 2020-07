Justice League: nuova clip dello "Zack Snyder Cut" con Superman in nero

Zack Snyder ha svelato una nuova clip del suo taglio del film" Justice League" in arrivo su HBO Max nel 2021.

Il regista Zack Snyder in occasione del panel JusticeCon ha fornito ai fan una nuova sbirciatina allo "Snyder Cut" di Justice League rivelando una breve clip del Superman di Henry Cavill nel costume nero mai apparso nella versione proiettata nelle sale.

Nella clip Superman arriva alla casa sul lago di Bruce Wayne dove Alfred Pennyworth (Jeremy Irons) sta lavorando su un'auto. Alfred guarda il whisky nel suo bicchiere che s'increspa e preannuncia l'arrivo di Superman, che tornato dal regno dei morti atterra nella sua tenuta nera. Sorridendo, Superman sale i gradini verso Alfred, che è visibilmente ansioso di incontrarlo. "Suppongo che tu sia Alfred?" chiede Superman e la clip s'interrompe.

Riguardo alle riprese extra di "Justice League" girate da Joss Whedon quando Snyder abbandonò il set, L'attore Ray Fisher che ha interpretato Cyborg ha attaccato Whedon accusandolo di comportamento offensivo sul set. Secondo quanto riferito le riprese di Whedon avevano 80 pagine della sceneggiatura, con conseguente modifica della trama prevista dal regista originale e una forte riduzione del ruolo di Fisher. Secondo l'attore, Whedon ha trattato male il cast e la troupe del film durante il suo periodo di lavoro, definendo il suo comportamento "grossolano, violento, poco professionale e del tutto inaccettabile".

Sono ancora legato al contratto e sono ancora sotto un accordo di non divulgazione. Quindi devo stare molto attento a quello che dico e a come lo dico, altrimenti posso essere citato in giudizio. Quindi solo un disclaimer lì. Per le persone che stavano cercando dettagli più specifici al momento, mi dispiace non poterli fornire sul momento.