Batman: Death in the Family - trailer del film animato interattivo ispirato a "Una Morte in famiglia"

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 luglio 2020

Il fumetto "Batman: Una morte in famiglia" del 1988 rivisitato in un nuovo film d'animazione DC.

Disponibile (via IGN) un trailer di Batman: Death in the Family, un nuovo film d'animazione DC ispirato al popolare fumetto "Una morte in famiglia", scritto da Jim Starlin e disegnato da Jim Aparo nel 1988, in cui si narra la morte del Robin di Jason Todd.

Nel fumetto seguiamo Jason Todd in un momento di ribellione che scopre che sua madre potrebbe essere ancora viva e intraprende un viaggio per cercarla, viaggio che culminerà con la sua morte per mano di Joker. Il film, che servirà come una sorta di prequel di Batman: Under the Red Hood del 2010, vede un cast di doppiatori che include Bruce Greenwood come Batman, Vincent Martella come Jason Todd, John DiMaggio come Joker, Zehra Fazal come Talia al Ghul e Gary Cole come Due Facce e James Gordon.

Il film fruirà di una parte interattiva che permetterà ai fan di scegliere se Batman riuscirà o meno a salvare Jason Todd dalla morte, sulla scia dell'escamotage ideato da DC Comics quando uscì il fumetto originale; all'epoca per testare la popolarità di Jason Todd venne lanciato un sondaggio telefonico tra i lettori che potevano votare o meno per la morte di Robin e il sondaggio decretò la tragica uscita di scena di Jason Todd, poi resuscitato e reso pazzo dalla Pozza di Lazzaro di Ra's al Ghul che lo trasformerà nel crudele criminale Cappuccio Rosso.

La morte di Jason Todd dopo meno di cinque anni come spalla di Batman, l'originale Robin, Dick Grayson, occupò il posto per quarant'anni, indusse un periodo introspettivo in cui scrittori e disegnatori esaminarono il personaggio di Batman dal punto di vista del lutto e della perdita, periodo che culminerà con l'introduzione del terzo Robin, Tim Drake, ad opera dell'editor Denny O'Neil.

Prodotto, diretto e scritto da Brandon Vietti, "Batman: Death in the Family" uscirà sin Blu-Ray e sulle piattaforme digitali in autunno. Il prossimo film d'animazione DC in uscita sarà Superman: Man of Tomorrow, che presenta una nuova interpretazione della storia delle origini dell'Uomo d'acciaio in arrivo l'8 settembre.