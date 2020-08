L'unico e insuperabile Ivan: trailer italiano del film per famiglie di Disney +

Di Pietro Ferraro venerdì 7 agosto 2020

L'11 settembre arriva in esclusiva su Disney + l'adattamento del pluripremiato libro "The One and Only Ivan" di Katherine Applegate.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney + ha reso disponibile un trailer italiano di L'unico e insuperabile Ivan, una commedIa per famiglie basata sull'omonimo e pluripremiato libro scritto da Katherine Applegate e illustrato da Patricia Castelao. il libro narra la vera storia di un gorilla di pianura occidentale di nome Ivan che ha vissuto da solo in un centro commerciale per 27 anni dopo essere stato un animale domestico per sei anni. Quando le proteste fecero chiudere il centro commerciale, Ivan è andato a vivere presso lo Zoo di Atlanta dove ha vissuto una vita molto più felice.

La trama ufficiale:

Un adattamento del premiato libro su un gorilla molto speciale, "L'unico e insuperabile Ivan" della Disney è un racconto indimenticabile sulla bellezza dell'amicizia, il potere della visualizzazione e il significato del luogo che si chiama casa. Ivan è un gorilla silverback di 181 chilogrammi che condivide un habitat comune in un centro commerciale suburbano con l'elefante Stella, il cane Bob e vari altri animali. Ha pochi ricordi della giungla in cui è stato catturato, ma quando arriva un cucciolo di elefante di nome Ruby, tocca qualcosa di profondo dentro di lui. Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia in natura, il che lo porta a mettere in discussione la sua vita, da dove viene e dove alla fine vuole essere. L'avventura commovente, che arriva sullo schermo in un impressionante ibrido di live-action e CGI, è basata sul libro bestseller di Katherine Applegate, che ha vinto numerosi premi alla sua pubblicazione nel 2013, inclusa la Newbery Medal.

Il cast del film include le voci di Sam Rockwell / Christian Iansante (Ivan), Angelina Jolie / Claudia Catani (Stella), Danny DeVito / Stefano Fresi (Bob il cane), Helen Mirren (Snickers il barboncino), Brooklynn Prince (Ruby l'elefantina), Chaka Khan / Paola Minaccioni (Henrietta la gallina), Mike White (Frankie la foca), Ron Funches / Federico Cesari (Murphy il coniglio) e Phillipa Soo (Thelma il pappagallo). Il cast "umano" include Ramon Rodriquez nei panni dell'impiegato del centro commerciale George; Ariana Greenblatt nel ruolo della figlia di George, Julia, e Bryan Cranston nel ruolo di Mack, il proprietario del centro commerciale.

"L'unico e insuperabile Ivan" è diretto da Thea Sharrock (Io prima di te) da una sceneggiatura di Mike White (School of Rock) basata sul libro di Applegate ed è prodotto dalla defunta Allison Shearmur con Angelina Jolie e Brigham Taylor. Sue Baden-Powell e Thea Sharrock sono i produttori esecutivi. Il film in Italia sarà disponibile su Disney + a partire dall'11 settembre