Mulan: nuovo poster conferma uscita nelle sale cinesi del remake Disney

Di Pietro Ferraro martedì 11 agosto 2020

Disney conferma l'uscita di "Mulan" nelle sale cinesi il 4 settembre.

Disney conferma con un nuovo poster internazionale che il remake Mulan uscirà come da programma nelle sale cinesi. Ricordiamo che l'uscita americana del live-action Disney, causa pandemia di coronavirus, è ripetutamente slittata fino ad optare per un'uscita direttemente su Disney + il 4 settembre ad un costo di 29,99$, che il CEO Disney Bob Chapek ha confermato essere "una tantum".

La scelta di far uscire "Mulan" direttamente in digitale sia negli Stati Uniti che nella maggior parte dei mercati internazionali ha fatto infuriare letteralmente gli esercenti che hanno condannato pubblicamente la scelta di Disney, accusando lo studio di non sostenerli nel momento di maggior bisogno. La tensione al riguardo rimane alta, un esercente del Regno Unito ha definito la scelta di Disney come un "vaffa**ulo agli esercenti" il proprietario di un cinema in Francia ha invece distrutto un cartellone promozionale di "Mulan" in reazione alla notizia. L'esercente in questione ha pubblicato su Twitter un video della sua reazione che ha sfiorato due milioni di visualizzazioni.

La réaction d’un exploitant suite à la décision de Disney... #Mulan pic.twitter.com/I2uWICofve — Destination Ciné (@destinationcine) August 6, 2020

I cinema cinesi stanno affrontando un secondo tentativo di riapertura dopo quello fallimentare risalente allo scorso marzo. Con una programmazione di catalogo, la riapertura delle sale cinesi prosegue a rilento, ma si spera che le uscite di "Mulan" e del Tenet di Christopher Nolan che debutterà all'inizio di settembre aiutino a rilanciare il botteghino, attirando anche gli spettatori ancora diffidenti.

La trama ufficiale di Mulan:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

"Mulan" diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, vede protagonisti Yifei Liu come Mulan, Donnie Yen come il Comandante Tung; Jason Scott Lee come Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui, con Gong Li come Xianniang e Jet Li come l'Imperatore.







Disney confirmed Mulan would land a Chinese theatrical release plan with new poster. The date will be announced soon. #Mulan pic.twitter.com/dOR12Igcm6

— Gavin (@gavinfeng97) August 10, 2020

Fonte: Deadline