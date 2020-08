Mulan: curiosità sul film e video musicale di Christina Aguilera

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

In attesa del film "Mulan" scopriamo curiosità e un nuovo video musicale ufficiale del remake live-action Disney.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Dopo l'annuncio che il remake Mulan arriverà direttamente su Disney + causa Covid-19, è stato pubblicato sul canale DisneyMusiCVEVO IL video musicale ufficiale del singolo "Loyal Brave True" di Christina Aguilera incluso nelle colonna sonora dell'attesissimo adattamento live-action. Oltre al nuovo singolo, la colonna sonora includerà anche le musiche originali del compositore Harry Gregson-Williams e anche una nuova versione della canzone "Reflection", hit che Aguilera ha interpretato per il film animato del 1998 e che ha portato la cantante a firmare il suo primo contratto discografico.

La trama ufficiale di Mulan:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e...l’orgoglio di un padre.

Niki Caro dirige da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek basata sulla poema cinese "La Ballata di Mulan".

CURIOSITA' SUL FILM

Questo nuovo film è più una rivisitazione del materiale originale poiché abbandona il formato musicale per abbracciare un epica al femminile a base di dramma e azione. Il ruolo di Mulan è stato affidato all'attrice cinese Liu Yifei che ha recitato con Jackie Chan e jet Li in Il regno proibito e interpretato ulteriori ruoli in A Chinese Ghost Story, Outcast - L'ultimo templare e nel dramma di guerra Era mio nemico.