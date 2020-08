Wonder Woman 1984: nuovo trailer italiano dall'evento DC Fandome

Wonder Woman 1984 arriva nei cinema italiani il 1° ottobre 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Finalmente ci siamo, in occasione dell'evento DC Fandome, Warner Bros. ha rivelato un nuovissimo trailer di Wonder Woman 1984 che vede Patty Jenkins di nuovo alla regia da una sceneggiatura che ha scritto insieme a David Callaham e Geoff Johns.

In una recente intervista con il sito Collider, Jenkins ha rivelato che il suo approccio estetico a Wonder Woman 1984 era quello di un blockbuster degli anni '80.

Voglio che ti senta come se stessi guardando un film negli anni '80. Quindi, abbiamo fatto quasi tutte le nostre scene di stunt e i nostri combattimenti senza l'ausilio di effetti visivi. Abbiamo volato in località di tutto il mondo. Abbiamo alcuni dei lavori di cablaggio più estesi e incredibili che nessuno abbia mai fatto prima perché nessuno ha mai provato. Il lavoro sui cavi ha fatto tanta strada, ma la gente non combatte più in quel modo. Abbiamo chiesto al Cirque de Soleil di venire a lavorare con noi. Quello che mi è piaciuto è stato invece di girare in un palco e fare questa cosa sullo schermo verde e poi speri per il meglio alla fine, abbiamo letteralmente volato in tutto il mondo e abbiamo girato queste cose incredibili che sono state un incubo per [Gal].