Lo chiamavano Trinità: la statua di "Bambino" di Bud Spencer

Infinite Statue paga tributo all'icona Bud Spencer nei panni di Bambino nel cult western "Lo chiamavano Trinità...".

Il cult Lo chiamavano Trinità... oltre a parodiare il genere spaghetti western ha lanciato l'inossidabile coppia Bud Spencer / Terence Hill dopo un po' di rodaggio in una manciata di western di Giuseppe Colizzi tra cui La collina degli stivali. Enzo Barboni, che dirige con lo pseudonimo E.B. Clucher, confeziona un divertente fumettone con location ed elementi tipici del genere western che danno alla pellicola respiro internazionale, inserendovi al contempo spassose gag comiche che mettono in luce una strepitosa sintonia tra i due protagonisti, ben percettibile sin dalle prime battute.

La trama segue Trinità (Terence Hill) un vagabondo e abilissimo pistolero noto come "La mano destra del Diavolo" e suo fratello Bambino (Bud Spencer), soprannominato "La mano sinistra del Diavolo" che occupa abusivamente il posto dello sceriffo di una piccola cittadina. Spinto dal fratello, Bambino sarà costretto a schierarsi con una pacifica comunità di Mormoni minacciata da una banda di tagliagole.

Infinite Statue ha deciso di omaggiare il "Bambino" di Bud Spencer con una strepitosa statua (Altezza: cm. 36,5 con base / Larghezza: cm 19,5) in edizione limitata (600 pezzi) realizzata su licenza "Bud Spencer Official".

Per una volta non abbiamo avuto dubbi su come rappresentare un gigante del cinema come Bud Spencer. Non c’era altro modo che regalare a tutti la sua immagine più iconica, uno dei suoi ruoli più amati di sempre, dove il western era fatto di sudore, pugni e fagioli, dove un finto sceriffo faceva meglio di uno vero, dove si rideva dall’inizio alla fine. Nei panni di “Bambino” pronto a far sentire il suo peso a suon di botte e battute divertenti e poi infine, la sua inconfondibile risata liberatoria. Non abbiamo lasciato nulla al caso ma lavorato intensamente su ogni particolare che potesse fare di questa statua formato 1:6 un oggetto unico ed indimenticabile, un omaggio al grande Bud, qualcosa senza precedenti e di livello qualitativamente superiore. Un statua iconica e complessa per rendere al massimo l’idea di perfezione su ogni più piccolo particolare, Un statua che si assapora piano piano con il tempo e che non si ci stancherà mai di ammirare. Questo, finalmente, è Bud Spencer!