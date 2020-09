The Batman: Robert Pattinson positivo al Covid 19, la produzione chiude di nuovo

Di Pietro Ferraro venerdì 4 settembre 2020

Nuovo stop alle riprese di "The Batman" causa coronavirus.

La produzione di The Batman ancora funestata dal coronoavirus, è notizia di queste ultime ore che Robert Pattinson nuovo Bruce Wayne è risultato positivo al test per il Covid-19. Dopo un primo stop precauzionale lo scorso marzo, con il regista Matt Reeves che aveva girato solo il 25 percento del film, è arrivato un primo trailer lo scorso 22 agosto durante l'evento virtuale DC Fandome, e la produzione aveva ripreso a lavorare da una manciata di giorni prima che la positività di Pattinson bloccasse di nuovo tutto.

E' stato il sito Vanity Fair a riportare la notizia che Pattinson era il membro del cast risultato positivo, attualmente l'attore è in isolamento mentre le riprese sono in stand-by. Non è noto se Pattinson abbia o meno sintomi e nel caso ne avesse l'entità di tali sintomi. Chiaramente dopo un tampone positivo sul set, il resto del cast e e la troupe saranno testati nuovamente a tappeto e non è da escludere che si riscontrino altri positivi.

In seguito alla notizia di positività di Pattinson, il sito Deadline ha chiesto al capo di WarnerMedia Studios & Networks, Ann Sarnoff, dei passi che stanno prendendo in merito alla questione. Secondo la dirigente, hanno interrotto la produzione di The Batman e stanno indagando su cosa è successo.

Siamo ancora nel mezzo delle indagini su quale sia la situazione. Per ora ci fermiamo temporaneamente fino a quando non avremo più informazioni, ma abbiamo tutti i protocolli impostati per tracciare i contatti e, si spera, tornare presto in produzione.

Per ora Warner Bros. mantiene ancora la data di uscita del film fissata al 21 ottobre 2021, ma tale data potrebbe facilmente cambiare a seconda di come le cose evolveranno nelle prossime settimane.