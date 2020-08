The Batman: Matt Reeves parla della Batcaverna, del batcostume e della Batmobile

Di Pietro Ferraro lunedì 31 agosto 2020

Il regista del nuovo Batman racconta dettagli sulla creazione del nuovo mondo "noir" inclusi costumi, scenografie e auto di scena.

Il primo trailer del Batman "noir" di Matt Reeves rilasciato in occasione dall'evento DC Fandome è stato una piacevole sorpresa, con Robert Pattinson che riporta il Cavaliere oscuro alle sue origini di più grande detective del mondo, sfoggiando una ricca galleria di cattivi di Gotham e ispirandosi ad un'acclamata miniserie a fumetti del calibro de "Il lungo Halloween".

Matt Reeves oltre al trailer ha sciorinato una serie di informazioni e dettagli sul film The Batman che potete leggere a seguire.

A proposito del nuovo batcostume corazzato, creato dal costumista Glyn Dillon, Reeves ha detto che è stato concepito in modo che Pattinson potesse muoversi e combattere agevolmente.

E' molto pratico, l'idea è che [Batman] l'abbia fatto da solo. Deve sembrare che possa muoversi, ma è ancora in evoluzione. È nel secondo anno da Batman. Così hanno iniziato a illustrare e direi che abbiamo passato facilmente un anno a fare il batcostume e poi ad entrare nella Batmobile, e quella, ovviamente, quella parte è un sogno. L'idea di creare la tua versione della Batmobile ti fa pensare "Aspetta, che cosa?". Questa è l'incredibile ciliegina sulla torta non ti pare? "

Reeves ha lavorato anche con lo scenografo James Chinlund (The Avengers, Il re leone) per ottenere l'ambientazione e il feeling giusto per la Batcaverna:

Mentre scrivevo in realtà avevo già uno scenografo con cui confrontarmi, mentre scrivevo le scene potevo inviare cose a James, e lui era tipo, 'Oh, beh, che ne dici di questo per la Batcaverna? E quindi sì, abbiamo dovuto costruire un set per questo, ma penso che sia un set incredibilmente originale e diverso. Penso che sarà davvero divertente per il pubblico scoprire quale sarà esattamente questa Batcaverna.

"The Batman" è un thriller-mistery che segue il Crociato Incappucciato che cerca di risolvere una serie di crimini, e attraverso quei crimini entra in contatto con una galleria di volti noti della criminalità di Gotham: L'enigmista, Il pinguino, Catwoman e il boss Carmine Falcone. Al fianco di Robert Pattinson che interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (Animali fantastici: i crimini di Grindelwald) nel ruolo di Selina Kyle aka Catwoman; Paul Dano (12 anni schiavo) nel ruolo di Edward Nashton aka L'enigmista; Jeffrey Wright (i film di Hunger Games) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film dei Transformers) nel ruolo del boss Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (I magnifici 7) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Barry Keoghan (Dunkirk) nel ruolo dell'agente Stanley Merkel; Jayme Lawson (Farewell Amor) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film reboot Il pianeta delle scimmie) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli) in quello di Oswald Cobblepot aka Pinguino.

The Batman è previsto nei cinema per il 1° ottobre 2021.