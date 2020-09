The Boys in the Band: trailer del film Netflix con Jim Parsons e Zachary Quinto

Di Pietro Ferraro venerdì 4 settembre 2020

Arriva su Netflix un nuovo adattamento cinematografico dell'acclamato spettacolo di Broadway "The Boys in the Band".

Netflix ha condiviso un primo trailer The Boys in the Band, un nuovo adattamento dell'omonimo spettacolo teatrale di Broadway del 1968 vincitore del Tony Award e scritto da Mart Crowley, che ha anche scritto la sceneggiatura di questo nuovo adattamento.

La storia è incentrata su un gruppo di uomini gay che si riuniscono per una festa di compleanno nel 1968 a New York. Il divertimento viene interrotto quando un visitatore dal passato del padrone di casa si presenta e stravolge la serata.

Il cast del film include Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington e Tuc Watkins.

La trama ufficiale:

Nel 1968 a New York - quando l'essere gay era ancora considerato qualcosa che è meglio tenere privato - un gruppo di amici si riunisce per una rumorosa festa di compleanno organizzata da Michael (Jim Parsons), uno sceneggiatore che spende e beve troppo, in onore del Harold (Zachary Quinto), vestito in modo tagliente e dalla lingua tagliente. Altri partecipanti alla festa includono Donald (Matt Bomer), l'ex fiamma di Michael, ora impantanato nell'autoanalisi; Larry (Andrew Rannells), un vivace artista commerciale che vive con Hank (Tuc Watkins), un insegnante di scuola che ha appena lasciato sua moglie; Bernard (Michael Benjamin Washington), un bibliotecario che si aggira in punta di piedi su irti codici di amicizia insieme a Emory (Robin de Jesús), un decoratore che non si tira mai indietro; e un ingenuo imbroglione (Charlie Carver), assunto per essere il regalo di Harold per la notte. Quella che inizia come una serata di drink e risate viene sconvolta quando Alan (Brian Hutchison), il compagno di stanza al college di Michael, si presenta e ogni uomo è sfidato ad affrontare verità sepolte da tempo che minacciano le fondamenta dello stretto legame del gruppo.

"The Boys in the Band" considerato uno dei testi fondamentali del teatro LGBT è al suo secondo adattamento cinematografico dopo Festa per il compleanno del caro amico Harold diretto nel 1970 da William Friedkin.

"The Boys in the Band" diretto da Joe Mantello (Le stagioni dell'amore) debutterà su Netflix in esclusiva il 30 settembre.

Fonte: Collider