Jungle Cruise: Lars Ulrich dei Metallica sta collaborando alla colonna sonora

Di Pietro Ferraro sabato 5 settembre 2020

Lars Ulrich e il brano "Nothing Else Matters" per la colonna sonora dell'avventura Disney "Jungle Cruise" in arrivo per l'estate 2021.

La colonna sonora del film Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt fruirà della collaborazione di Lars Ulrich, batterista dei Metallica. Il film è il terzo progetto di Walt Disney Studios che porta sul grande schermo una delle attrazioni dei loro parchi a tema dopo la fortunata saga dei Pirati dei Caraibi e il meno fortunato La casa dei fantasmi, quest'ultima pellicola attualmente in fase di reboot.

In un'intervista con il sito Collider, Ulrich ha rivelato che Sean Bailey, presidente della produzione Disney, ha "sempre cercato l'abbinamento giusto che permettesse ai Metallica di contribuire a qualche loro progetto" e "Jungle Cruise" si è rivelato "la scelta giusta", secondo Ulrich che collaborerà con il leggendario compositore James Newton Howard su una versione orchestrale di "Nothing Else Matters". Ulrich ha aggiunto che Howard "ha preso la canzone e l'ha riorganizzata per adattarla a qualcosa di specifico nel film".

Diretto da Jaume Collet-Serra, "Jungle Cruse" è Ambientato all'inizio del XX° secolo e segue Frank (Dwayne Johnson), un capitano di un battello fluviale dell'Amazzonia che raggira e diverte i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Emily Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Johnson e Blunt recitano al fianco di Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Welcome to the Jungle) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch). L'avventura Disney ha recentemente cambiato data di uscita a causa della pandemia di coronavirus e arriverà nelle sale il 30 luglio 2021.