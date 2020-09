Freaky: trailer italiano della commedia horror di Blumhouse

Di Pietro Ferraro venerdì 11 settembre 2020

Blumhouse e il regista di "Auguri per la tua morte" fanno di nuovo squadra per un rifacimento thriller di "Quel pazzo venerdì" - Al cinema dal 3 dicembre.

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Freaky, commedia horror prodotta da Blumhouse che alla stregua di Auguri per la tua morte, in cui si rivisitava in modalità thriller la commedia Ricomincio da capo, rivisita in questo caso Quel pazzo venerdì (Freaky Friday), remake del 2003 con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan incentrato sullo scambio di corpi.

"Freaky" è diretto da Christopher Landon, regista di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte, e scritto da Landon con Michael Kennedy.

La trama ufficiale:

Questo autunno preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial killer. La diciassettenne Millie Kessler (Kathryn Newton di Detective Pikachu) sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città (interpretato da Vince Vaughn,), il suo ultimo anno diventa l'ultima delle sue preoccupazioni. Quando l'antico mistico pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell'altra, Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco di mezza età. L'unico problema è che ora sembra un imponente psicopatico, oggetto di una caccia all'uomo in tutta la città, mentre il Macellaio ha il suo aspetto e ha portato la sua voglia di carneficina all'Homecoming. Con l'aiuto della sua amica super sveglia Nyla, del super favoloso Joshua e della sua fiamma Booker, Millie corre contro il tempo per sciogliere la maledizione, mentre il Macellaio scopre che avere il corpo di una teenager è la copertura perfetta per una piccola follia omicida all'Homecoming.

Il cast è completato da Alan Ruck (Succession), Katie Finneran (Bloodline), Misha Osherovich, Uriah Shelton, Mitchell Hoog, Celeste O'Connor, Dana Drori, Deja Dee e Charles Green,

"Freaky" arriverà nelle sale italiane il 3 dicembre 2020.