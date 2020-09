Don't Look Back: trailer del film horror dai creatori di "Final Destination"

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Un horror sovrannaturale su karma e vendetta per l'esordio alla regia dello sceneggiatore di Jeffrey Reddick.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili via Gravitas Ventures un trailer ufficiale e una locandina di Don't Look Back (precedentemente noto come "Good Samaritan"), un nuovo horror indipendente che segna il debutto alla regia di Jeffrey Reddick, noto per per essere tra i creatori del franchise Final Destination nonché autore delle sceneggiature di tutti i sequel.

Quando una giovane donna con un passato traumatico, interpretata da Kourtney Bellcon (It Follows), insieme ad altri testimoni assiste senza intervenire all'aggressione e all'assassinio di uomo, qualcosa o qualcuno inizierà a perseguitare i testimoni dell'accaduto in cerca di vendetta.

La trama ufficiale:

Caitlin Kramer (Kourtney Bell), una donna di fede che sta superando un tragico passato, è tra le molte persone che vedono un uomo essere aggredito a morte e non intervengono. Ma quando i testimoni iniziano a morire misteriosamente, Caitlin deve scoprire se vengono presi di mira da un assassino o da qualcosa di molto più insidioso.

Il cast è completato da Bryan Batt, Will Stout, Skyler Hart, Jeremy Holm, Jaqueline Fleming, Amanda Grace Benitez, Damon Lipari, Han Soto, Dean J. West, Stephen Twardokus, Bryan Batt, Ashton Leigh, Katelyn Pearce, Escalante Lundy, Eric Stratemeier, Anthony Michael Frederick, Kelly Lind, Orlando Eric Street Orlando Eric Street e K. Steele.

Reddick dirige "Don't Look Back" da una sua sceneggiatura. Oltre al franchise "Final Destination", Reddick ha scritto anche gli horror Tamara - Toccata dal fuoco, The Final Wish, Dead Awake e il remake Day of the Dead del 2008. "Don't Look Back" debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e VOD a partire dal 16 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting