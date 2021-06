A cena con il lupo: trailer italiano della commedia horror Werewolves Within (in digitale dal 2 luglio)

Bim Distribuzione ha reso disponibile un trailer italiano della commedia horror intitolata A cena con il lupo aka Werewolves Within diretta dal regista Josh Ruben (Scare Me) e in uscita in Italia direttamente on demand il 2 luglio su SKY Primafila, Sony, Amazon, G-Play, Apple TV, Rakuten, CHILI, Infinity e TIM Vision.

Descritto come un “Giallo con le zanne”, il film è un adattamento dell’omonimo videogioco in realtà virtuale di Red Storm Entertainment e Ubisoft in cui i lupi mannari attaccano una piccola città. Quando un assassino terrorizza i residenti bloccati dalla neve della città di Beaverfield, spetta alla locale guardia forestale scoprire chi – o cosa – si nasconde tra loro.

La trama ufficiale: A causa di una forte nevicata, alcuni residenti di Beaverfield si ritrovano improvvisamente bloccati in una locanda della piccola cittadina. Ben presto, però, scopriranno che tra di loro si nasconde un temibile assassino e… ognuno di loro è un indiziato! Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn (Sam Richardson) dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero e in suo aiuto arriva la giovane e audace Cecyl (Milana Vayntrub). Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?

Il cast del film è completato da Cheyenne Jackson, Michaela Watkins, Glenn Fleshler, Harvey Guillén, Sarah Burns, Michael Chernus, Wayne Duvall, George Basil, Rebecca Henderson, Catherine Curtin e Anni Krueger.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]