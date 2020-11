A Disturbance in the Force: trailer del documentario sul famigerato Star Wars Holiday Special

Disponibile un primo trailer promozionale di un nuovo documentario dal titolo A Disturbance in the Force, che esplora il dietro le quinte del famigerato “Star Wars Holiday Special” del 1978 che molti fan hanno rimosso e che non è stato più trasmesso dalla sua messa in onda originale.

“A Disturbance in the Force” è co-diretto dal regista Jeremy Coon (produttore di Napoleon Dynamite e regista di Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made) con l’esordiente Steve Kozak (produttore di “Whose Line Is It Anyway?” e “Now See This”).

La trama ufficiale:

Molto tempo fa in una galassia lontana lontana…George Lucas ha deciso di sfruttare la mania di Star Wars producendo uno speciale per le vacanze. Che cosa poteva andare storto? Risposta: Tutto…Ora i realizzatori di Napoleon Dynamite e Raiders! The Story Of The Greatest Fan Film Ever Made sta realizzando un documentario sulla storia dietro il famigerato Star Wars Holiday Special.

La maggior parte dell’attenzione sullo speciale televisivo per le vacanze si concentra solo su quanto sia brutto. Il nostro film non sono 90 minuti di stroncatura perché nessuno vuole vedere questo. Siamo andati molto in profondità nella ricerca e, come una cipolla, ci sono molti più livelli su come si è arrivati allo speciale di quanto ti aspetteresti. hanno spiegato i realizzatori al sito io9.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Oltre a non essere mai più andato in onda in televisione, lo “Star Wars: Holiday Special” non ha mai ricevuto un’edizione home video. Lo si può ancora guardare attraverso copie realizzate da fan che hanno registrato lo speciale quando è stato trasmesso per la prima volta. Con l’avvento di Internet, ora è possibile guardarlo su YouTube.

“A Disturbance in the Force” è ancora in fase di montaggio, ma si prevede un’uscita per il 2021.