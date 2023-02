A Good Person: prima clip in italiano del film Sky Original con Florence Pugh e Morgan Freeman

Arriverà prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW A Good Person, il dramma scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff con protagonisti Florence Pugh, attrice britannica tra le più entusiasmanti della sua generazione, e la leggenda della recitazione Morgan Freeman.

A Good Person – Trama e cast

La trama ufficiale: A Good Person è una storia su come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria delle nostre vite e come i cambiamenti che facciamo in seguito ci aiutano a rimetterci in carreggiata e fare una svolta personale. Il racconto segue la storia di Allison (Florence Pugh), una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un’improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

Il cast include anche Celeste O’Connor, Molly Shannon, Chinaza Uche, Zoe Lister-Jones, Nichelle Hines, Toby Onwumere, Ignacio Diaz-Silverio, Oli Green, Brian Rojas, Ryann Redmond, Sydney Morton, Alex Wolff, Soojeong Son, Jackie Hoffman, Victor Cruz, Anthony Cedeño, Emilia Suárez, Sophia Ruiz, Mona Mee e Mark Thudium.

A Good Person – Trailer e video

Curiosità sul film

A marzo 2021 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ha avviato trattative per acquisire i diritti del film culminate in un accordo multimilionario. Nel settembre 2021 è stato confermato che MGM avrebbe prodotto e distribuito il film. Nel luglio 2021, quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato a dirigere lungometraggi, Braff ha risposto: “Mi piacerebbe fare di più. È solo che, nel bene e nel male, vado dove mi porta il vento…e poi è scoppiata la pandemia e ho scritto questa sceneggiatura, che è arrivata insieme a Florence [Pugh] e Morgan Freeman.

Le riprese principali sono iniziate a ottobre 2021.

L’attore Zach Braff volto noto della serie tv Scrubs è al suo terzo lungometraggio per il grande schermo dopo l’esordio La mia vita a Garden State (2004) seguito da Wish I Was Here (2014) e Insospettabili sospetti (2017). Braff ha diretto anche i film per la tv Night Life (2008) e Self Promotion (2015).

Il regista Zach Braff e l’attrice protagonista Florence Pugh hanno avuto una relazione da 3 anni. Si sono lasciati all’inizio del 2022.

Zach Braff ha già diretto Morgan Freeman nella crime comedy “Insospettabili sospetti” (2017), remake del film Vivere alla grande (Going in Style) del 1979.

Il film è dedicato a Harold Irwin Braff (1934 – 2018) e Shoshanah Braff, rispettivamente padre e sorella di Zach Braff; Shoshanah è morta il 28 luglio 2018 all’età di 47 anni per le conseguenze di un aneurisma. Il film è dedicato anche a Nick Cordero, attore canadese noto soprattutto come interprete di musical a Broadway; Cordero è scomparso il 5 luglio 2020 per complicazioni da COVID-19 all’età di 42 anni, Zach Braff aveva diretto Cordero in “Insospettabili sospetti” (2017).

Il film è prodotto da Zach Braff, Florence Pugh, Peter Dubois, Pamela Koffler, Ben Kuller, Christina Piovesan, Jimmy Price, Noah Segal e Christine Vachon.

A Good Person – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Bryce Dessner (Arrivederci professore, Le regine del crimine, I due Papi, C’mon C’mon, Cyrano, BARDO, la cronaca falsa di alcune verità).

Le colonne sonore di Dessner, descritte come “Lievi” e “vibranti” dal New York Times, attingono elementi della musica barocca e folk, tardo romanticismo e modernismo, minimalismo e blues, così come l’ispirazione di figure iconiche di Béla Bartók, Benjamin Britten e Henryk Górecki a Morton Feldman, Terry Riley, Philip Glass e Steve Reich. Anche iconoclasti americani tra i più disparati come John Fahey, La Monte Young e Glenn Branca figurano nel mondo sonoro di questo giovane compositore. Tutte queste influenze – per non parlare delle sue esperienze in giro per il mondo come musicista fortemente collaborativo attraverso i generi – si uniscono per influenzare la voce organica e individuale di Dessner come compositore. [Fonte: DG]

