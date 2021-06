A Quiet Place 2 da record al box-office USA testimonia il ritorno nelle sale

A Quiet Place 2 ha debuttato nei cinema americani registrando un incasso record per la riapertura dei cinema statunitensi. Il sito Variety riporta che il sequel di John Krasinski ha incassato 48 milioni di dollari nel weekend di apertura, superando le aspettative e battendo il record per il più grande weekend di apertura della pandemia. Attualmente proiettato in 3.726 cinema, il film ha incassato 58 milioni tra venerdì e e lunedì (Memorial Day) rispettando le proiezioni (60 milioni) che erano state formulate lo scorso anno prima del rinvio dell’uscita a causa della chiusura dei cinema. Sebbene il budget del sequel sia leggermente superiore a quello dell’originale, 61 milioni, “A Quiet Place 2” non sembra risentirne, al momento della stesura di questo articolo l’incasso globale ha toccato quota 80 milioni.

Inizialmente previsto in uscita a marzo 2020, “A Quiet Place 2” è stato uno dei primi titoli di punta a slittare, ma la scelta di Paramount di rinunciare a far uscire il film nella versione combinata cinema/streaming sembra aver davvero premiato lo studio con il sequel che ha ricevuto recensioni molto positive e gli spettatori che hanno potuto godersi il film sul grande schermo.

I numeri record al botteghino di “A Quiet Place 2” testimoniano che le persone hanno una gran voglia di tornare a godersi le sale cinematografiche. Diretto da John Krasinski, l’originale A Quiet Place è stato un successo critico e finanziario quando è uscito nei cinema nel 2018. L’horror fantascientifico ha superato i 300 milioni di dollari al botteghino mondiale da un budget di 17 milioni di dollari, e non sorprende che la Paramount abbia annunciato un sequel poco dopo l’uscita del primo film.

Nel sequel ritroviamo la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) che dopo i tragici eventi del primo film deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia. Il film debutterà nei cinema italiani il 24 giugno con Eagle Pictures.