A spasso col panda – Missione Bebè: trailer italiano e trama del film d’animazione al cinema dal 20 ottobre

Dal 20 ottobre nei cinema italiani con Eagle Pictures A spasso col panda – Missione Bebè aka A spasso col panda 2, il film d’animazione di produzione russa che racconta una nuova avventura dedicata al pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie. “Missione Bebè” è destinato a far ridere di gusto gli spettatori grazie alle divertenti trovate di una stravagante compagnia di animali un po’ impacciati, chiamati a risolvere una nuova complicata missione.

La trama

È passato un po’ di tempo da quando l’orso Mic Mic e Oscar sono tornati dalla loro ultima e incredibile avventura. Ora il loro acerrimo nemico Vulture sta escogitando un nuovo piano diabolico per sabotare la consegna del cucciolo di Grizzly al suo avversario alle elezioni presidenziali americane; Mic Mic, Oscar, l’adolescente Panda e Cicogna si lanciano così in un’altra grande missione mentre cavalcano uno zeppelin per riportare Grizzly ai suoi legittimi genitori. Dovranno inoltre salvare le elezioni americane e l’intero continente dal vulcano in eruzione.

A spasso col panda 2 – trailer e video

Curiosità

Il film anche noto con il titolo internazionale Big Trip 2: Special Delivery, è il secondo capitolo di un franchise d’animazione di produzione russa iniziato nel 2019 con il film A spasso col panda (The Big Trip).

“A spasso col panda – Missione Bebè” è diretto da Vasiliy Rovenskiy, già coregista con Natalya Nilova del primo capitolo di questa saga e dei film d’animazione Pinocchio: A True Story, Magic Arch 3D e Baffo & Biscotto – Missione Spaziale.

La sceneggiatura del film è stata scritta dal regista Vasiliy Rovenskiy in collaborazione con Pavel Vinogradov, già co-autore dell’originale “A spasso col panda”.

Il film è una co-produzione Russia-Ungheria

Foto e poster