A Thousand and One: trailer e anticipazioni del film con Teyana Taylor premiato al Sundance

Dopo l’acclamata tappa al Sundance Film Festival 2023, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, dal 31 marzo arriva nei cinema americani A Thousand and One, il dramma crime della regista esordiente A.V. Rockwell con protagonista Teyana Taylor nel suo primo ruolo da protagonista, una madre ferocemente impegnata a creare un futuro per suo figlio.

A Thousand and One -Trama e cast

“Una lettera d’amore a madri, figli e truffatori di New York.” A Thousand and One segue Inez (Teyana Taylor), impenitente e dallo spirito libero, che rapisce suo figlio di 6 anni Terry dal sistema di affidamento. Mantenendo il loro segreto e coprendosi l’un l’altro, questa madre e figlio hanno deciso di rivendicare il loro senso di casa, identità e stabilità, in una New York City in rapida evoluzione. Con il passare degli anni, la loro famiglia cresce e Terry diventa un adolescente intelligente ma tranquillo, ma il segreto che ha definito le loro vite minaccia di distruggere la casa che hanno costruito in modo così improbabile.

Il cast include anche Teyana Taylor Aaron Kingsley Adetola (Terry a 6 anni), Aven Courtney (Terry a 13 anni), Josiah Cross (Terry a 17 anni), William Catlett, Terri Abney, Delissa Reynolds, Amelia Workman, Adriane Lenox, Gavin Schlosser, Jolly Swag, Azza El, Alicia Pilgrim, Jennean Farmer, Kal-El White, Jamier Williams, Naya Desir-Johnson, John Maria Gutierrez, Artrece Johnson, Mark Gessner e Tara Pacheco.

A Thousand and One – Trailer e video

Curiosità sul film

A.V. Rockwell debutta nel suo primo lungometraggio dopo una dozzina di corti, un video musicale di Zara Larsson e un episodio della serie tv Boomerang. Rockwell ha diretto anche pubblicità, tra cui uno spot del Super Bowl con Serena Williams, il corto “The Gospel” con Alicia Keys presentato in anteprima al Tribeca Film Festival e ha ricevuto borse di studio da “Chanel: Through Her Lens”, il Sundance Institute e la Guggenheim Foundation.

Teyana Taylor ha recitato anche Il principe cerca figlio, The Trap, Madea’s Big Happy Family, The After Party, Brotherly Love.

Il film sviluppato presso i Sundance Labs è prodotto da Julia Lebedev, Rishi Rajani, Eddie Vaisman, Lena Waithe e Brad Weston.

Intervista alla regista

La regista A.V. Rockwell in un0intervista con WWD spiega l’importanza di presentare in anteprima il suo primo lungometraggio al Sundance: “I laboratori [Sundance] sono stati di grande supporto e hanno creduto nella mia visione, ma i programmatori e tutti al festival hanno fatto la stessa cosa”, afferma Rockwell. “Mi sento molto fortunata di aver avuto il supporto della produzione e dello studio per portare questo film nel mondo.”

“È iniziato con l’essere nativa di New York e passare attraverso la mia esperienza di lutto per la città mentre stava cambiando”, dice Rockwell della sua ispirazione per scrivere “A Thousand and One”, un dramma intimista ambientato ad Harlem durante la metà del Dagli anni ’90 alla metà degli anni 2000. Il film – sia nostalgico che straziante – abbraccia diverse epoche e sindaci. “Penso che abbia raggiunto un punto di svolta quando ho iniziato a rendermi conto che le comunità di colore venivano prese di mira in modo specifico, e sembrava che non stessimo solo migrando verso nuovi quartieri, ma che fossimo stati espulsi completamente dalla città”, aggiunge. “Vedere le famiglie sfollate e vedere l’impatto di ciò è davvero ciò che mi ha spinto a raccontare la storia che diventa la storia di Terry e Inez”.

Il film è interpretato da Teyana Taylor nel suo straordinario debutto come attrice protagonista. Rockwell ha scelto Taylor dopo aver visto centinaia di nastri per il ruolo di Inez, una giovane donna che rapisce il suo giovane figlio Terry dal sistema di affidamento e si dedica ferocemente a dargli un senso di casa e identità. Quando Rockwell e il direttore del casting hanno visto l’audizione di Taylor, l’hanno immediatamente riconosciuta come protagonista.

“Sapevo solo che era lei”, dice Rockwell. “Sapevo che poteva darmi qualcosa che non avrei trovato nella tradizionale attrice di Hollywood, perché penso che la storia di Inez provenga da un luogo così crudo, personale, da donna di strada. Avevo bisogno di quell’autenticità e avevo bisogno di qualcuno che conoscesse questa donna nella vita reale e potesse connettersi con lei in modo reale.

Rockwell, che attualmente vive a Los Angeles, non vede l’ora di condividere la sua storia con il pubblico del Sundance e di continuare a stabilire nuove connessioni al festival.

“Come regista esordiente, come qualcuno che vuole avere una carriera molto lunga, continuo a incontrare persone, sono ancora in contatto con le persone”, aggiunge Rockwell. “Sono entusiasta delle porte che si apriranno per me mentre continuo il mio viaggio cercando di raccontare storie davvero fantastiche”.