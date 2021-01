A Writer’s Odyssey: trailer inglese del fantasy epico cinese di Yang Lu

E’ disponibile un trailer ufficiale sottotitolato in inglese e una locandina di A Writer’s Odyssey, un film di produzione cinese che racconta dell’autore di un romanzo fantasy, interpretato da Dong Zijian, in cui il protagonista è un eroe adolescente che cerca di porre fine al dominio tirannico di un demone, ma ad un certo punto lo scrittore si accorge che il mondo fantastico del suo romanzo inizia ad influenzare la vita nel mondo reale e il collidere dei due universi metterà la vita stesso dello stesso scrittore.

La trama ufficiale:

“Un semplice mortale, avrà il coraggio di uccidere un dio?” Niente è impossibile, segui la tua immaginazione per entrare in un nuovo mondo, preparati con noi alla battaglia più feroce! A Writer’s Odyssey, adattato dall’omonimo romanzo, racconta la storia di Kongwen Lu (Dong Zijian, I figli del Fiume Giallo), l’autore di una serie di romanzi fantasy che segue un adolescente eroico, anche lui di nome Kongwen, che cerca di porre fine al tirannico dominio di Lord Redmane, sotto la guida di un’Armatura Nera (Guo Jingfei, Darker 3). Ma attraverso uno strano scherzo del destino, il mondo fantastico dei romanzi inizia a influenzare la vita nel mondo reale, portando Guan Ning (Lei Jiayin) ad accettare una missione di Tu Ling (Yang Mi, Reset) per uccidere l’autore. Il cast è completato da Jiayin Lei (Schemes in Antiques) e Liya Tong (My People, My Country).

“A Writer’s Odyssey” è diretto dal regista cinese Yang Lu, i cui crediti includono il dramma My Spectacular Theatre, i film d’azione Brotherhood of Blades 1 & 2 e il dramma di guerra The Sacrifice. Lu dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Shu Chen (Brotherhood of Blades), Haiyan Qin (The Bride), Yang Yu (Brotherhood of Blades 2) e in collaborazione con Xiaocao Liu (Wish Dragon) e l’attrice e produttrice Lu Yang alla sua prima sceneggiatura per il grande schermo.

“A Writer’s Odyssey” prodotto da Ning Hao film debutta in simultanea in Cina e Stati Uniti il 12 febbraio.