Stasera in tv: “Adverse” con Mickey Rourke su Rai 4

Adverse, su Rai 4 il crime-thriller di Brian A. Metcalf con Lou Diamond Phillips, Sean Astin, Penelope Ann Miller e Mickey Rourke.

Adverse – Cast e personaggi

Thomas Nicholas – Ethan

Lou Diamond Phillips – Dr. Cruz

Sean Astin – Frankie

Kelly Arjen – Mia

Penelope Ann Miller – Nicole

Mickey Rourke – Kaden

Jake T. Austin – Lars

Matt Ryan – Jake

Andrew Keegan – Jan

Aaron Schwartz – Detective Mitchell

Charlene Amoia – Mary

Jesse Garcia – Detective Ranie

Brian Metcalf – Dante

Adverse – Trama e trailer

Un autista (Thomas Nicholas) scopre che sua sorella (Kelly Arjen) è in debito con una pericolosa organizzazione criminale. Ambientato nello sfondo grintoso di Los Angeles, “Adverse” è un film che approfondisce i legami dell’amore e una riflessione sulla società.

Il nostro commento

Brian Metcalf è uno di quei registi da tenere d’occhio, lavora principalmente in piccole produzioni per il formato direct-to-video, ma ha la capacità di riunire cast di talenti per progetti “una tatum” come questo “Adverse”, in cui mostra la capacità di dirigere attori di calibro, costruire una narrazione che tiene desta l’attenzione nonostante l’azione nel film sia piuttosto contenuta e l’impagabile abilità di lavorare con budget contenuti realizzando al contempo pellicole più che dignitose rispetto alla media e che vanno ben oltre il godibile.

“Adverse” può contare su due co-protagonisti davvero efficaci, un Mickey Rourke ritrovato che utilizza tanto mestiere per ritrarre un usuraio male in arnese ma spietato all’occorrenza, e Thomas Ian Nicholas, attore che ricorda molto Shia LaBeouf, in grado di mostrare un mix di brutale determinazione e disarmante fragilità che lo rendono il protagonista perfetto di questo crime-thriller che ci cala in una Los Angeles livida, immortalata tra luci e ombre dalla fotografia di Derrick Cohan e narrata nello stile tipico del neo-noir. Vi lasciamo con due curiosità: il finale che cita Taxi Driver di Scorsese, e le ferite e il sangue troppo posticci realizzati con l’ausilio della CGI .

Curiosità sul film

Il film è scritto, diretto e co-prodotto da Brian Metcalf.

Mickey Rourke ha abbandonato The Winemakers Son; pellicola che stava già girando, per un un ruolo in questo film.

L’attore Eric Szmanda interpreta un personaggio chiamato anche Greg nella serie tv “CSI”.

Nel cast figura anche Matt Ryan noto per il ruolo di John Constantine nella serie tv live-action di NBC e nei film d’animazione.

Il New York Times ha elencato “Adverse” come uno dei 5 film d’azione del mese da tenere d’occhio del mese con un 75% di gradimento da parte della critica e 81% del pubblico su Rotten tomatoes.

“Adverse” è stato presentato in anteprima al Fantasporto Film Festival in Portogallo. Il regista brian Metcalf ha vinto un Platinum Remi Award per la regia di Adverse al WorldFest-Houston International Film Festival 2020 e ha ricevuto una menzione speciale dell’Award of Excellence da IndieFEST per il suo lavoro sul film.

Il film è prodotto da Brian A. Metcalf, Thomas Nicholas & Kelly Arjen.

Brian Metcalf – Note biografiche

Nato a Seoul, in Corea del Sud, Brian A. Metcalf è un pluripremiato regista asiatico-americano (sceneggiatore, regista, produttore e attore). Ha lavorato con talenti come il candidato all’Oscar Mickey Rourke, il candidato all’Oscar Sean Astin, il candidato al Golden Globe Lou Diamond Phillips, la candidata al Golden Globe Penelope Ann Miller, il candidato al Primetime Emmy John Heard, Kiefer Sutherland, Tom Arnold, William Sadler, Mark Pellegrino, Michael Madsen, James Russo e altri. In precedenza ha lavorato come direttore creativo, scrittore, fotografo, artista degli effetti visivi e supervisore di videogiochi, DVD, web, EPK, video musicali, film e documentari per tutti i principali studi prima di realizzare i suoi film.

Prima di “Adverse”, Brian ha realizzato il mockumentary commedia/horror Living Among Us, distribuito da Sony Pictures e Fox International. Entrambe le sceneggiature del film insieme ad altre 2 (4 in totale) sono state inserite nella collezione principale permanente presso la Margaret Herrick Library dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Proprio di recente, Variety ha annunciato Metcalf come creatore, sceneggiatore, regista e produttore di nuova serie tv comedy chiamata Underdeveloped che è attualmente in post-produzione. Metcalf continua a sviluppare numerosi progetti per film, televisione, multimedia con la sua compagnia, la Black Jellybeans che si trova nel lotto della Warner Bros a Los Angeles, dove il regista risiede attualmente.

Brian Metcalf – La colonna sonora