After 3: nuovo trailer italiano (Al cinema dal 1° settembre)

Disponibile con o1 Distribution un nuovo trailer italiano di After 3 (After We Fell), sequel diretto da Castille Landon, scritto da Sharon Soboil (Love on th Air) e in uscita nei cinema italiani il 1° settembre 2021.

La trama ufficiale: Nel terzo film della saga AFTER Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

Il cast di “After 3” include Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino.

Dopo il successo del primo “After”, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, che uscito in sala il 2 settembre 2020, oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro, arriva al cinema l’atteso sequel “After 3”, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).

“After” è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga “After” è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

“After 3” è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. After We Fell, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: “Come mondi lontani” e “Anime Perdute”.

