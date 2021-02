After 3: primo teaser trailer italiano di “After We Fell”

Disponibile un primo teaser trailer in italiano di After 3, sequel girato back-to-back con After 4. Entrambi i film sono diretti dall’attrice e regista Castille Landon (Fear of Rain, Luce dei miei occhi) e scritti da Sharon Soboil (Love on th Air).

La trama ufficiale:

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

“After 3” è interpretato da Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino.

Al successo del primo After, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, è seguito l’incredibile risultato del secondo film, che uscito in sala il 2 settembre 2020, oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga “After” è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

“After 3” è tratto dai romanzi “After 3 – Come mondi lontani” e “After 4 – Anime Perdute”: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. “After We Fell”, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: Come mondi lontani e Anime Perdute. La serie è stata spesso paragonata alla trilogia “Cinquanta sfumature” poiché entrambe le serie hanno avuto inizio come fan fiction. Nel 2015 Todd ha annunciato un quinto romanzo dal titolo “Before”, un prequel che racconta gli eventi di “After” dal punto di vista di Hardin Scott. Il suo libro successivo, “The Spring Girls”, una rivisitazione di “Piccole donne” di Louisa May Alcott è stato pubblicato nel 2018.

Fonte: YouTube