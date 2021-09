After 3: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film di Amazon Prime Video

After 3 (After We Fell), sequel diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil (Love on th Air) salterà la tappa nei cinema per uscire direttamente in streaming il 29 ottobre su Amazon Prime Video. È proprio quando Tessa deve prendere le decisioni più importanti della sua vita che i segreti della sua famiglia riemergono mettendo in discussione i suoi piani e la sua relazione.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nel terzo film della saga AFTER Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

Il cast include Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Atanas Srebrev, Anton Kottas, Emmanuel Todorov, Velizar Biney, Matthew Hall, Angela Sari, Simon Fick, Samantha Fries, Ana Ivanova, Clive-Leviev Sawyer e Brian Pitt.

After 3 – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 22 settembre 2021

Curiosità

Dopo il successo del primo “After”, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, che uscito in sala il 2 settembre 2020, oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro, arriva l’atteso sequel “After 3”, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).

“After” è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga “After” è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

“After 3” è tratto dai romanzi “After 3 – Come mondi lontani” e “After 4 – Anime Perdute”: in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. “After We Fell”, terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: Come mondi lontani e Anime Perdute. La serie è stata spesso paragonata alla trilogia “Cinquanta sfumature” poiché entrambe le serie hanno avuto inizio come fan fiction. Nel 2015 Todd ha annunciato un quinto romanzo dal titolo “Before”, un prequel che racconta gli eventi di “After” dal punto di vista di Hardin Scott. Il suo libro successivo, “The Spring Girls”, una rivisitazione di “Piccole donne” di Louisa May Alcott è stato pubblicato nel 2018.

A causa della pandemia di Covid-19, After 3 (2021) è stato girato consecutivamente con il film finale After 4 / After Ever Happy (2022) a Sofia, (Bulgaria) invece che ad Atlanta, Georgia (USA) dove sono stati girati i primi 2 film. Sofia è stata scelta per i pochi casi e all’epoca era considerata sicura per il Covid.

Mira Sorvino sostituisce Selma Blair come Carol Young probabilmente a causa della diagnosi di sclerosi multipla di Blair.

Stephen Moyer sostituisce Charlie Weber come Christian Vance.

Arielle Kebbel sostituisce Candace King nel ruolo di Kimberley.

Chance Perdomo sostituisce Shane Paul McGhie come Landon.

Ci sono tre attori nel film che hanno interpretato vampiri in due serie diverse: Candace King di Vampire Diaries, Arielle Kebbel sempre di Vampire Diaries che ha sostituito Candace e Stephen Moyer di True Blood.

Chi è Anna Todd?

Sono nata e cresciuta a circa un’ora a nord di Cincinnati, Ohio. Ho trascorso tutta la mia infanzia lì e ho frequentato lo stesso distretto scolastico per tutta la mia vita. Alcuni dei miei amici sono ancora i miei amici più cari oggi. Crescendo in una piccola città, ho scoperto due cose: il mio amore per la lettura e mio marito! Ho scoperto presto il mio amore per la lettura. Non ricordo nemmeno il primo libro che ho letto, solo che ho sempre amato leggere. Alcuni dei miei primi preferiti erano romanzi come Il club delle babysitter e Piccoli brividi e quando ero un’adolescente ero innamorata della letteratura classica. Se hai letto i miei libri questa non è una sorpresa per te. Ho conosciuto mio marito quando eravamo al liceo e ci siamo sposati un mese dopo che mi ero diplomata. (pazzesco, lo so, ma in qualche modo ha funzionato a mio favore.) L’esercito ci ha dislocato in Texas quando avevo diciotto anni, e siamo riusciti a farcela attraverso tre dispiegamenti in Iraq, molti molti trasferimenti, e non riesco a immaginare la mio la vita senza di lui. Questo viaggio è stato folle e non riesco a immaginare di non averlo al mio fianco per godermi il viaggio con me. Dopo aver trascorso alcuni anni ad Austin, abbiamo deciso di trasferirci a Los Angeles dove attualmente viviamo e lo adoro! Ho trovato Wattpad leggendo Fanfiction e dal secondo in cui ho posato gli occhi sulla piattaforma, sono caduta nella tana del coniglio. Era un posto che non avrei nemmeno immaginato esistesse con persone come me, un intero mondo di persone che leggono e scrivono su Internet. Ho trovato una comunità, una vera casa, con queste persone che scrivevano nelle ore libere dal lavoro, dalla scuola, dall’essere genitori, dalla vita, e ne ho amato ogni secondo. E ho scritto. scritto, scritto e poi scritto ancora. non potevo fermarmi! Oltre 1 milione di parole sono uscite dalle mie dita nel primo romanzo che ho scritto. La serie After ha avuto centinaia di milioni di letture dopo quasi un anno su Wattpad. *urla* Dopo aver parlato con Wattpad dei miei sogni di essere pubblicato, abbiamo lavorato insieme per ottenere un editore tradizionale in modo che i miei lettori online potessero effettivamente vedere i miei libri stampati *piange*. Gallery Books, un’etichetta di Simon & Schuster, ha pubblicato After nell’ottobre 2014 e da allora ho continuato a scrivere altri dieci romanzi! La serie After è stata tradotta in oltre 30 lingue e ho avuto la fortuna di incontrare così tanti di voi in tutto il mondo. È stata un’esperienza così surreale per me vedere i miei libri in stampa, con così tante copertine diverse, tra le braccia di così tanti di voi. L’ho detto prima, ma lo dirò di nuovo, voi ragazzi avete cambiato la mia vita e sto vivendo il mio sogno grazie a voi! Due anni dopo, la serie After è stata tradotta in oltre 30 lingue e ho avuto la fortuna di incontrare così tanti di voi in tutto il mondo. L’ho detto prima, ma lo dirò di nuovo, voi ragazzi avete cambiato la mia vita e sto vivendo il mio sogno grazie a voi! Ragazzi, ho appena pubblicato il nostro ottavo libro e sto lavorando al decimo proprio ora! *urla di gioia* [Anna Todd]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore George Kallis (Gagarin – Primo nello spazio, Luce dei miei occhi, Anti-Social).

(Gagarin – Primo nello spazio, Luce dei miei occhi, Anti-Social). Kallis ha anche scritto per il film la canzone originale “After Our Dawn” interpretata da Taylor Conrod.

TRACK LISTINGS:

