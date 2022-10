Festa del Cinema 2022, Aftersun: trailer e anticipazioni del film di Charlotte Lewis in anteprima ad Alice nella Città

Dopo la tappa a Cannes 2022, dove ha ricevuto il Premio della Giuria “French Touch” alla Settimana della Critica, arriva in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma Alice nella Città, il dramma Aftersun, lo straordinario ed emozionante film d’esordio della regista e sceneggiatrice scozzese Charlotte Wells, accosta uno speranzoso racconto coming of age a uno struggente e intimo ritratto di famiglia che lascia un’impronta indelebile.

Trama e cast

La trama ufficiale: In una località di villeggiatura in Turchia alla fine degli anni ’90, l’undicenne Sophie (Frankie Corio) fa tesoro del raro tempo trascorso insieme all’amorevole e idealizzato padre Calum (Paul Mescal, vincitore del BAFTA per Normal People). Mentre l’adolescenza di Sophie prende piede, Calum cerca di nasconderle la sua lotta contro il peso della vita al di fuori della paternità. Vent’anni dopo, i teneri ricordi dell’ultima vacanza di padre e figlia diventano un ritratto potente e straziante del loro rapporto, mentre Sophie cerca di riconciliare il padre che conosceva con l’uomo che non ha mai conosciuto. Aftersun esplora come potremmo non comprendere mai veramente le complesse vite interiori di coloro che amiamo.

Il cast di “Aftersun” è completato da Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman, Sally Messham, Harry Perdios, Ethan Smith, Ruby Thompson e Brooklyn Toulson.

Aftersun – trailer e video

Curiosità

Charlotte Wells è una regista scozzese che vive a New York. Ha scritto e diretto tre cortometraggi come studentessa nel programma di doppia laurea della NYU, dove è stata supportata dai BAFTA di New York e Los Angeles. Wells è apparso in “25 Faces of Independent Film” di Filmmaker Magazine ed è stato membro del Sundance Institute Screenwriters and Directors Labs del 2020. Aftersun è il suo primo lungometraggio.

Paul Mescal (Calum) è un attore irlandese che ha ottenuto l’attenzione internazionale per la sua interpretazione nella miniserie televisiva Normal People, per la quale si è aggiudicato un Premio BAFTA ed ha ricevuto la candidatura al Critics Choice Television Award e al Premio Emmy. Mescal ha anche recitato nel recente dramma La figlia oscura (2021), esordio alla regia Maggie Gyllenhaal.

Frankie Corio (Sophie) è un’attrice di 11 anni, originaria di Livingston, in Scozia. E’ appassionata delle arti dello spettacolo, così come una patita di calcio. Il lavoro di Frankie in “Aftersun” segna il suo debutto professionale come attrice. La scorsa estate ha iniziato a lavorare al suo secondo lungometraggio.

Intervista a cast e regista

La regista Charlotte Williams racconta la genesi del film.

I miei genitori erano piuttosto piccoli quando sono nata, e crescendo mio padre era spesso scambiato per mio fratello anche se non sembrava importargliene. Mi è sempre sembrata una relazione divertente da esplorare in un film e quando stavo sfogliando i vecchi album delle vacanze verso la fine della scuola di cinema – un periodo in cui avevo in mente potenziali idee per il lungometraggio – il seme della storia ha iniziato a prendere piede. Lavorarci su per così tanto tempo ha significato molto ricordare la mia adolescenza, i miei genitori e mio padre in particolare. Quel processo di riflessione durante la scrittura ha dato uno sguardo retrospettivo alla sceneggiatura e quella che era iniziata come una finzione più convenzionale ha lentamente lasciato il posto a qualcosa di più personale, suppongo più emotivamente autobiografico.

Williams racconta la fase di casting e la scelta di Calum e Corio.

È stato un lungo processo di casting, penso circa sei mesi per Frankie. Abbiamo lavorato con Lucy Pardee, la nostra straordinaria direttrice del casting, che è particolarmente fantastica nel fare scoperte e nel talento del casting di strada. Alla fine siamo stati in grado di incontrare di persona sedici ragazzine provenienti da circa 800 candidature. Quando abbiamo incontrato Frankie, è stata la sorpresa più grande. Speravo di trovare qualcuno che fosse già in sostanza il personaggio sulla pagina e che avrei potuto modellare per il resto attraverso alcune riscritture post-casting. Non mi aspettavo davvero di trovare una ragazza che potesse recitare. E Frankie era in grado di recitare. Abbiamo svolto alcuni esercizi nella stanza e lei poteva passare da uno stato d’animo diverso all’altro come premendo un interruttore. Era così impressionante eppure era completamente inconsapevole del talento che aveva. Ha portato molto di se stessa anche nel personaggio, come fanno gli attori. È stato estremamente eccitante vederlo accadere. Guardarla impegnarsi con l’idea di Sophie come qualcuno distinto da se stessa, simile in qualche modo, diverso in altri. Paul aveva 25 anni all’epoca ed era un po’ più giovane di quanto avessimo immaginato, ma il personaggio era stato scritto per sembrare più giovane della sua età di 30/31 anni e Paul lo ha sopportato senza sforzo. Nella nostra prima chiacchierata, la sua risposta alla sceneggiatura è stata considerevole e il suo impegno iniziale è stato qualcosa che ho rispettato molto. Lavorare con Paul è stata esattamente la collaborazione che speravo fosse. È diventato un partner sul set, soprattutto perché Frankie non aveva mai recitato prima – davvero, la forza della sua interpretazione è dovuta a Paul tanto quanto lo è a qualsiasi direzione che ho dato. Una volta che Paul e Frankie erano a bordo, la sfida più grande è stata dare loro lo spazio per conoscersi. Per le due settimane prima delle riprese, ho potuto trascorrere le prime due ore al giorno con loro, ma oltre a questo è stato il tempo che hanno trascorso insieme; in spiaggia, giocando a biliardo, mangiando un gelato. Hanno formato un legame genuino e il loro affetto reciproco era bello da osservare. Quel tempo insieme, che era in corso durante la produzione, è stato fondamentale per creare l’impressione di intimità familiare essenziale per la storia.

Paul Mescal (Calum) e Frankie Corio (Sophie) spiegano Perché hanno voluto partecipare a questo film e com’è stato il processo di casting.

Mescal: Ho letto la sceneggiatura in una sola volta e mi sono detto che avrei fatto del mio meglio per farne parte. Ho registrato un provino da solo, che era una scena in cui Calum è da solo a fumare e ballare al ritmo dei Blur. Mi stavo davvero godendo anche solo i primi due passi verso la prospettiva di interpretarlo. Poi ho incontrato Charlie e sono rimasto sbalordito da quanto fosse brillante e da ciò che sapeva di volere dalla storia. È così premurosa e precisa nel suo lavoro. Il centro del film mi ha trasmesso un senso di calore, ma ai margini del film è stato un po’ più complicato. Mi fidavo davvero di lei e del fatto che sarei stato supportato dal punto di vista della recitazione. Corio: C’erano molti video che abbiamo mandato e poi una chiamata Zoom, e poi sono andata a Glasgow per un’audizione. Non ho avuto emozioni diverse da “Oh mio dio, è così bello!”.

Mescal e Corio raccontano il loro primo incontro e descrivono i loro personaggi.

Mescal: Ho percepito subito la chimica con Frankie (su Zoom). Quando le persone vedranno il film, penso che sentiranno quello che ho visto la prima volta che ho incontrato Frankie, cioè che sarei morto per lei. Ha questo spirito straordinario. Considero sinceramente un grande onore condividere il suo primo lavoro con lei. Calum è un padre single; lui e la sua compagna si sono separati. Penso che sia un padre eccellente, ma sta sicuramente combattendo i suoi demoni in privato. È uno che ha un’ambizione immensa per se stesso, ma non credo che abbia gli strumenti per consolidare cosa vuole dal mondo. Per dirla semplicemente, è qualcuno che ama completamente sua figlia, ma lotta per amare se stesso tanto quanto ama lei. Corio: Abbiamo fatto un paio di chiamate Zoom, e poi l’ho visto di persona quando sono andata a iniziare le riprese. È una brava persona. È anche molto divertente e ha gusti musicali simili ai miei! Sophie è abbastanza simile a me, tranne per il fatto che indossa molti vestiti. È un maschiaccio, più o meno. Anch’io. Sento che se fosse una persona reale, sarei sicuramente suo amica. Suo padre è molto bravo perché si prende molto cura di Sophie.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e violoncellista Oliver Coates (Non siamo soli, The Stranger). Coates ha anche suonato il violoncello per le colonne sonore di Under the Skin, The Mustang, Il filo nascosto (anche musica addizionale), Dream Horse e il documentario The Cave. Coates sta attualmente lavorando con Steve McQueen al suo prossimo film Occupied City, un documentario su Amsterdam sotto l’occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale, e ha recentemente completato il film Non siamo soli per Paramount Plus. Oliver si muove continuamente tra i ruoli di compositore, interprete, musicista sperimentale e produttore discografico. Si è esibito in un set da headliner al Manchester International Festival 2019 curato da David Lynch.

La regista Charlotte Wells parla della musica e del periodo che ha influenzato la scelta dei brani.

Non ho mai voluto che il periodo attirasse troppa attenzione su di sé, gli anni ’90 sono qualcosa che ho infuso per tutto il film in costumi, oggetti di scena e persino gergo. La musica è probabilmente l’esempio più evidente e solo una di quelle cose a cui è stato molto divertente pensare. Negli anni in cui ho scritto il film, avevo una playlist che ascoltavo e aggiornavo costantemente. Alcuni di quei brani sono nel film, altri erano aggiunte inaspettate che sembravano corrette per lo spazio o il momento. Ho cercato di mescolare i generi e includere alcuni vecchi richiami agli anni ’80 o precedenti. A volte era allettante costruire qualcosa che fosse un po’ più “cool”, più “indie”, ma volevo mantenerlo autentico per il luogo e i personaggi e penso che l’istinto abbia contribuito a creare un senso di coesione nella colonna sonora anche anche se i generi variano. Stavo comprando le mie prime cassette e CD intorno al 1997/1998, che era il limite che ho cercato di stabilire per la colonna sonora e quelle erano le tracce pop, gli Aqua, gli Steps che sono nel film. La musica è probabilmente l’esempio più evidente dell’influenza di mio padre, vedi R.E.M. e Blur. “Now 36” è stato il primo CD che ho avuto e la colonna sonora non sembra molto dissimile da una di quelle compilation. Alla fine della giornata, mi sento incredibilmente fortunata ad essere stata in grado di portare così tanta musica nel film e questo grazie a Lucy Bright, il nostro supervisore musicale. La musica è stata anche uno strumento utile per collocare Paul e Frankie nel periodo. Ho condiviso una playlist di “Calum” e “Sophie” con entrambi durante la preparazione e penso che i genitori di Frankie l’abbiano tormentata con la musica degli anni ’90 di propria iniziativa per metterla dell’umore giusto. Non era una fan (ride).

