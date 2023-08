Stasera in tv: “Agente Speciale 117 – Missione Cairo” su Rai 3

Agente Speciale 117 – Missione Cairo, su Rai 3 il primo capitolo di una trilogia reboot di una saga cinematografica di spionaggio francese di culto con protagonista l’Agente Speciale 117 aka OS 117, creato dallo scrittore Jean Bruce. La nuova trilogia, un mix di azione, commedia e avventura, vede protagonista Jean Dujardin premio Oscar per The Artist.

Agente Speciale 117 Missione Cairo – Cast e doppiatori

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Bérénice Bejo: Larmina El Akmar Betouche

Aure Atika: principessa Al Tarouk

Philippe Lefebvre: Jack Jefferson

Constantin Alexandrov: Yevevni Setine

Saïd Amadis: ministro egiziano

Laurent Bateau: Nigel Gardenborough

Claude Brosset: Armand Lesignac

François Damiens: Raymond Pelletier

Youssef Hamid: imam

Khalid Maadour: pedinatore

Arsène Mosca: Loktar

Abdallah Moundy: Slimane

Eric Prat: Gilbert Plantieux

Richard Sammel: Gerhard Moeller

Michael Hofland: Herman Von Umsprung

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Jessica Bologna: Larmina El Akmar Betouche

Daniela Abbruzzese: principessa Al Tarouk

Ruggero Andreozzi: Jack Jefferson

Dado Coletti: Yevevni Setine

Gianluca Machelli: Armand Lesignac

Carlo Petruccetti: Raymond Pelletier

Valerio Garbarino: imam

Fabio Gervasi: Loktar

Emanuele Durante: Slimane

Nicola Braile: Gilbert Plantieux

Raffaele Palmieri: Gerhard Moeller

Teo Bellia: Herman Von Umsprung

Agente Speciale 117 Missione Cairo – Trama e trailer

Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia internazionale delle spie. Tutti complottano contro tutti, e non solo le grandi potenze mondiali. La famiglia del deposto Re Farouk vuole riprendersi il trono, ma deve fare i conti con le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Repubblica francese, preoccupato per la situazione, decide di mandare sul posto la (peggior) miglior spia di Francia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117… al servizio della Repubblica. Riuscirà a sventare una crisi mondiale dalle inimmaginabili conseguenze? O forse, il pericolo più grande sarà proprio lui?

Curiosità sul film

“Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Missione Cairo” è il primo capitolo di una trilogia reboot di una saga cinematografica di culto che vede collaborare il regista Michel Hazanavicius e l’attore Jean Dujardin, prima dell’acclamato The Artist (2011) film vincitore di cinque Premi Oscar, Miglior film, Migliore regia (Michel Hazanavicius), Miglior attore protagonista (Jean Dujardin), Migliori costumi (Mark Bridges), Miglior colonna sonora (Ludovic Bource).

Il film uscito nel 2006 ha fruito di due sequel: Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio (2009) ancora con Michel Hazanavicius ancora alla regia e l’ultimo capitolo diretto da Nicolas Bedos (La Belle Époque) dal titolo Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera (2021).

Il titolo tedesco di questo film, “OSS 117 – Der Spion, der sich liebte”, è uno scherzoso riferimento al film di James Bond La spia che mi amava (1977). Letteralmente significa “OSS 117 – La spia che amava se stesso”.

L’animazione del titolo di apertura è un omaggio al lavoro di Saul Bass, un designer di titoli noto per i suoi titoli animati.

Le fonti d’ispirazione per questo film sono Licenza di uccidere (Dr. No); due o tre film di Hitchcock: L’uomo che sapeva troppo, Intrigo Internazionale, La donna che visse due volte; così come i film originali OSS 117 diretti da André Hunebelle negli anni ’60.

Jean Dujardin è stato scelto per la sua somiglianza fisica con Sean Connery.

Le scene di questo film sono state girate a Casablanca, in Marocco, presso la “Habuse”, una zona turistica con molti negozi oltre che case, con piccoli vicoli. I negozianti sono stati pagati un reddito giornaliero previsto per chiudere il negozio per la giornata. La porta di un proprietario di casa doveva essere ben visibile, ma l’uomo non voleva muoversi dalla sua porta. Stava cercando di spremere più soldi dai produttori. Di conseguenza, la troupe ha costruito uno sfondo realizzato con legno e un tappeto marocchino. Circa 20 minuti dopo diversi musulmani conservatori hanno organizzato un sit-in per cercare di ottenere denaro. I realizzatori hanno deciso così di girare altrove in città.

Il guardaroba e lo stile di Larmina (Bérénice Bejo) erano un omaggio a Audrey Hepburn.

Il personaggio interpretato da Arsène Mosca è un omaggio all’attore ungherese Peter Lorre; Mosca ha una vaga somiglianza con Lorre.

Michel Hazanavicius voleva che il film avesse un aspetto e un’atmosfera anni ’50; quando poteva, la troupe usava attrezzature per film d’epoca. Le tecniche di ripresa erano limitate al tipo di riprese comunemente utilizzate negli anni ’50 e gli effetti speciali venivano filmati in modo simile (strade in retroproiezione per scene di guida, modellino di aeroplano non ben reso, ecc.).

Jean Dujardin, Berenice Bejo e il regista Michel Hazanavicius si sarebbero riuniti cinque anni dopo per realizzare il film vincitore dell’Oscar The Artist (2011).

Il titolo inglese del film “Nest of Spies” è stato precedentemente utilizzato come titolo nei film di spionaggio. Era il titolo britannico del film di spionaggio Eurospy degli anni Sessanta Il raggio infernale (1967) noto anche come “Danger!! Death Ray” o “Death Ray”. Questo film vede l’agente segreto Bart Fargo che insegue i rapitori dell’inventore di un raggio della morte. Il titolo è stato utilizzato anche come titolo televisivo per il film francese Alerte au deuxième bureau (1956). “Casablanca, Nest of Spies” è stato anche il titolo inglese internazionale della coproduzione europea Spionaggio à Casablanca (1963).

Mentre questo film, ambientato principalmente al Cairo, in Egitto, è una parodia/omaggiodel ritratto di James Bond di Sean Connery, quest’ultimo in realtà non è apparso come James Bond in La spia che mi amava (1977), film interpretato invece da Roger Moore, l’unico film di James Bond ambientato al Cairo.

I romanzi di Jean Bruce

OS 117 (vero nome Hubert Bonisseur de la Bath) è stato protagonista di 87 volumi scritti da Jean Bruce, e dopo la sua morte avvenuta nel 1963 in seguito ad un incidente automobilistico, la serie venne ripresa dalla moglie Josette Bruce per altri 143 episodi e dai figli per altri 24. L’agente OS 117 è stato anche protagonista di 14 film a partire da O.S.S. 117 non è morto uscito nel 1957 con Ivan Desny protagonista.

La serie è stata una delle prime del genere in Europa precedendo di quattro anni quella di James Bond e ha venduto oltre 75 milioni di copie in tutto il mondo. È stata anche adattata per il cinema diverse volte a partire dagli anni cinquanta.

OS 117: egitto missione B (Carte blanche pour OSS 117)

OS 117: le spie muoiono a Tokio (Atout coeur à Tokyo)

OS 117: baby-luna missione C (OSS 117 n’est pas aveugle)

OS 117 Operazione Piramidi (Inch Allah)

OS 117 ?… Qui Parigi… (OSS 117 ? Ici, Paris)

OS 117: bersaglio luna (Pan dans la lune)

OS 117 : colpo doppio a Bangkok (Double bang à Bangkok)

OS 117 contro l’FBI (Plein gaz pour OSS 117)

Adattamenti cinematografici e interpreti

Ivan Desny: O.S.S. 117 non è morto (OSS 117 n’est pas mort), regia di Jean Sacha (1957)

Kerwin Mathews: OSS 117 segretissimo (OSS 117 se déchaîne), regia di André Hunebelle (1963) / OSS 117 minaccia Bangkok (Banco à Bangkok pour OSS 117), regia di André Hunebelle (1964)

Frederick Stafford: OSS 117 furia a Bahia (Furia à Bahia pour OSS 117), regia di André Hunebelle (1965) / OSS 117 a Tokyo si muore (Atout cœur à Tokyo pour OSS 117), regia di Michel Boisrond (1966)

John Gavin: Niente rose per OSS 117, regia di Renzo Cerrato, Jean-Pierre Desagnat e André Hunebelle (1968)

Luc Merenda: OSS 117 prend des vacances, regia di Pierre Kalfon (1970)

Alan Scott: OSS 117 tue le taon, regia di André Leroux – film TV (1971)

Jean Dujardin: Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo (OSS 117: Le Caire, nid d’espions), regia di Michel Hazanavicius (2006) / Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio (OSS 117: Rio ne répond plus), regia di Michel Hazanavicius (2009) / Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera (OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire), regia di Nicolas Bedos (2021)

Agente Speciale 117 Missione Cairo – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Ludovic Bource (Le dindon – Il tacchino) & Kamel Ech-Cheik alla sua seconda collaborazione con il regista Michel Hazanavicius dopo la commedia poliziesca Mes Ami del 1999.

(Le dindon – Il tacchino) & Kamel Ech-Cheik alla sua seconda collaborazione con il regista Michel Hazanavicius dopo la commedia poliziesca Mes Ami del 1999. La colonna sonora include i brani Un Clair de Lune à Maubeuge di Pierre Perrin & Claude Blondy e Bambino (Guaglione) interpretato da Jean Dujardin (Musica di Giuseppe Fanciulli / Testi italiani di Nicola Salerno / Testi francesi di Jacques Larue).

1. Bambino 3:17

2. Le Caire Nid D’espions 2:00

3. OSS 117 Thème 2:43

4. Larmina Thème 1:15

5. Bienvenue Au Caire 0:41

6. Tant Qu’il Y Aura Des Hommes Mélancoliques 0:47

7. La Dialectique Peut-Elle Casser Des Briques 1:32

8. Froggy Afternoon 3:14

9. Egyptian Polka 1:57

10. uando Hablas, No Te Entiendo 2:57

11. Nevertitwist 1:54

12. Sweet Night In Cairo 1:40

13. Chili Chicken Dance 1:31

14. Wesh Wesh 117 2:03

15. Tant Qu’il Y Aura Des Hommes Joyeux 0:54

16. Dans Les Eaux Troubles Du Canal De Suez 2:39

17. Derrière Les Dunes 1:20

18. Requiem Pour Un Espion 0:32

19. OSS 117 Theme (Remix) 3:12

La colonna sonora di “Agente Speciale 117 – Missione Cairo” è disponibile su Amazon.