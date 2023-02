Dal 6 aprile 2023 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures AIR – La storia del grande salto (Air: Courting a Legend), film biografico diretto da Ben Affleck che racconta la storia del venditore di Nike che lavora per far firmare a Michael Jordan l’accordo storico che lancerà l’iconica linea di scarpe “Air Jordan”.

La trama ufficiale: Dal pluripremiato regista Ben Affleck (che ha vinto l’Oscar per il miglior film con Argo nel 2012), AIR – La storia del grande salto rivela l’incredibile partnership rivoluzionaria tra l’allora esordiente Michael Jordan e la neonata divisione di basket di Nike che ha rivoluzionato il mondo dello sport e della cultura contemporanea con il marchio Air Jordan. Questa commovente storia segue la scommessa che definisce la carriera di una squadra non convenzionale con tutto in gioco, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell’immenso talento di suo figlio e il fenomeno del basket che sarebbe diventato il più grande di tutti i tempi.