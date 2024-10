The Electric State: trailer italiano dell’avventura sci-fi di Netflix con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

Tutto quello che c’è da sapere sull’avventura distopica dei fratelli Russo ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica del 1997 – In arrivo su Netflix il 14 marzo 2025.

Dal 14 marzo 2025 su Netflix arriva l’avventura fantascientifica The Electric State di Joe e Anthony Russo interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chris Pratt (Guardiani della Galassia) e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once). Il film è un adattamento della graphic-novel di Simon Stålenhag ed è ambientato in una versione alternativa retro-futuristica del 1997.

The Electric State – Trama e cast

Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpreta Michelle, un’adolescente orfana che deve affrontare la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo prestavano pacificamente servizio tra gli umani, vivono ora in esilio dopo una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo è messo sottosopra una notte in cui riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Determinata a ritrovare l’amato fratello che pensava di aver perso, Michelle parte per il sud ovest americano con Cosmo e presto si ritrova suo malgrado a fare squadra con il contrabbandiere di bassa lega Keats (Chris Pratt, Guardiani della Galassia, Jurassic World) e con il suo spiritoso robot aiutante Herman (doppiato da Anthony Mackie nella versione originale). Avventurandosi nella Zona interdetta, un angolo del deserto chiuso da mura in cui i robot vivono da soli, Keats e Michelle trovano uno strano e variopinto gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto avessero mai immaginato.

Quan interpreta il dottor Amherst, una figura chiave nell’aiutare Michelle a trovare suo fratello, mentre Pratt interpreta Keats, un veterano di guerra diventato camionista di lungo raggio. Il cast include anche Stanley Tucci nel ruolo del guru della tecnologia Ethan Skate; Woody Norman nel ruolo di Christopher, il fratello di Michelle e Giancarlo Esposito nel ruolo del cacciatore di taglie robot Colonnello Bradbury. Il cast è completato da Martin Klebba, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate, Anthony Mackie, Billy Bob Thornton, Alan Tudyk e Woody Harrelson che prestano le loro voci a vari robot. Harrelson presta la voce a una versione robot gigante dell’amata mascotte americana Mr. Peanut.

The Electric State – Il trailer italiano ufficiale

Curiosità

I fratelli Russo hanno fatto squadra di nuovo con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely con cui avevano già collaborato per “Avengers: Infinity War & Endgame“.

Michelle Yeoh era stata inizialmente scelta, ma ha dovuto rinunciare a causa di conflitti di programmazione. Il ruolo è stato rielaborato e Ke Huy Quan, suo co-protagonista in “Everything Everywhere All At Once“, ha preso il suo posto.

Millie Bobby Brown descrive questo film come un versione live action di WALL·E (2008).

Chris Pratt e Anthony Mackie sono il terzo e il quarto attore Marvel a lavorare con i fratelli Russo in un film NON Marvel, dopo Tom Holland in Cherry – Innocenza perduta (2021) e Chris Evans in The Gray Man (2022). Anche Sam Rockwell e Michael Douglas hanno anche lavorato con i fratelli Russo in Welcome to Collinwood (2002) e Tu, io e Dupree (2006), rispettivamente, entrambi usciti prima del lancio dell’MCU.

(2022). Anche Sam Rockwell e Michael Douglas hanno anche lavorato con i fratelli Russo in Welcome to Collinwood (2002) e Tu, io e Dupree (2006), rispettivamente, entrambi usciti prima del lancio dell’MCU. Billy Bob Thornton e Ke Huy Quan sono apparsi entrambi nei film animati della DreamWorks Animation: Thornton ha doppiato Jack in Il gatto con gli stivali (2011), mentre Quan ha doppiato Han in Kung Fu Panda 4 (2024).

Il fumetto originale di Simon Stålenhag

Simon Stålenhag autore della graphic-novel originale è un artista, musicista e designer svedese specializzato in immagini digitali retro-futuristiche incentrate su nostalgici ambienti di storia alternativa della campagna svedese. Le ambientazioni delle sue opere d’arte hanno costituito, tra le altre cose, la base di una serie tv prodotta da Amazon Studios dal titolo Loop (Tales from the Loop) del 2020.

1997. Una ragazza fuggita di casa e il suo piccolo robot giallo sono in viaggio verso Occidente attraverso un insolito paesaggio statunitense. Le rovine di giganteschi droni da battaglia sono disseminate per le campagne, ammucchiate insieme ai resti abbandonati di una civiltà ipertecnologica e consumistica, ormai in declino. A mano a mano che la loro auto si avvicina all’estremità del continente, il mondo fuori dai finestrini sembra disfarsi sempre più velocemente, come se, da qualche parte oltre l’orizzonte, il cuore vuoto della civiltà stesse infine per collassare.

La graphic-novel “The Electric State” è disponibile in edizione italiana su Amazon.

Il poster ufficiale del film