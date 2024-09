Stasera in tv: “Jurassic World – Il Dominio” su Italia 1

Jurassic World – Il Dominio, su Italia Uno il capitolo conclusivo diretto da Colin Trevorrow della nuova trilogia di avventure con dinosauri basata sul franchise Jurassic Park di Steven Spielberg. Il ricchissimo cast di questo sequel include vecchie e nuove conoscenze: tornano Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Isabella Sermon con Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill che riprendono i loro ruoli dal Jurassic Park originale.

Jurassic World II Dominio – Cast e doppiatori

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Laura Dern: Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Sam Neill: Alan Grant

DeWanda Wise: Kayla Watts

Mamoudou Athie: Ramsay Cole

BD Wong: Henry Wu

Omar Sy: Barry Sembène

Isabella Sermon: Maisie Lockwood / Charlotte Lockwood giovane

Campbell Scott: Lewis Dodgson

Justice Smith: Franklin Webb

Scott Haze: Rainn Delacourt

Dichen Lachman: Soyona Santos

Daniella Pineda: Zia Rodriguez

Kristoffer Polaha: Wyatt Huntley

Elva Trill: Charlotte Lockwood adulta

Varada Sethu: Shira

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Owen Grady

Federica De Bortoli: Claire Dearing

Isabella Pasanisi: Ellie Sattler

Fabrizio Pucci: Ian Malcolm

Stefano De Sando: Alan Grant

Benedetta Degli Innocenti: Kayla Watts

Emanuele Ruzza: Ramsay Cole

Andrea Lavagnino: Henry Wu

Simone Mori: Barry Sembène

Luna Iansante: Maisie Lockwood / Charlotte Lockwood giovane

Massimo Rossi: Lewis Dodgson

Alex Polidori: Franklin Webb

Stefano Crescentini: Rainn Delacourt

Gaia Bolognesi: Zia Rodriguez

Jurassic World Il Dominio – Trama e recensione

Da Universal Pictures e Amblin Entertainment, Jurassic World – Il Dominio immerge il pubblico di tutte le età in una nuova era di meraviglie ed emozioni in cui i dinosauri e l’umanità devono imparare a convivere. Jurassic World – Il Dominio è ambientato in uno sfondo globale di luoghi diversi, con una storia tentacolare basata su una scienza credibile e popolata da dinosauri distintivi, esseri umani eroici e astuti cattivi ad entrambe le estremità dello spettro evolutivo.

Curiosità

Jeff Goldblum in questo film aveva la stessa età che aveva Richard Attenborough in Jurassic Park (1993).

Quando Jeff Goldblum ha scoperto che sarebbe apparso con i suoi due co-protagonisti del film originale, ha scritto su Instagram su Colin Trevorrow una battuta che aveva detto nell’originale, “Ce l’hai fatta, pazzo figlio di pu***ana, ce l’hai fatta”. Ha anche aggiunto, “felice come un clamidosauro di riunirmi ai miei brillanti co-protagonisti del Jurassic Park originale Laura Dern e Sam Neill per la prossima puntata di Jurassic World…Stiamo arrivando!!”

Colin Trevorrow ha rivelato che questo film ha in realtà più animatronici rispetto ai suoi predecessori. Come ha dichiarato: “Siamo diventati più pratici con ogni film di Jurassic che abbiamo realizzato dal primo, e abbiamo realizzato più animatronics in questo che nei due precedenti”.

L’attore caratterista veterano Campbell Scott si è unito al cast di Jurassic World: Il Dominio come personaggio chiave del Jurassic Park originale. Scott interpreterà Lewis Dodgson, l’uomo misterioso con la maglietta rossa e gli occhiali da sole che ha fornito a Dennis Nedry (Wayne Knight) una finta bomboletta di crema da barba Barbasol per conservare gli embrioni di dinosauro rubati. Nel romanzo originale di Michael Crichton su Jurassic Park, il dottor Lewis Dodgson era il responsabile dello sviluppo dei prodotti presso la società di genetica BioSyn, rivale di InGen. BioSyn non viene menzionata in Jurassic Park di Steven Spielberg, in cui l’attore Cameron Thor interpreta Dodgson. Thor è ora un condannato per reati sessuali, motivo per cui il ruolo è stato riassegnato. Dodgson ha anche avuto un ruolo importante nel sequel di Crichton, Il mondo perduto, sebbene il personaggio non sia apparso nel sequel del 1997 di Spielberg. In Jurassic World: Il Dominio, Dodgson è stato promosso a CEO di Biosyn Genetics.

Joseph Mazzello e Ariana Richards, gli attori che hanno interpretato Tim e Lex, i nipoti di John Hammond nel film originale Jurassic Park, hanno dichiarato che sarebbero stati aperti a tornare per il film, se gli fosse stato chiesto di fare un cameo o più. Alla fine non sono apparsi nel film.

Nel film C’è un nuovo dinosauro mai visto prima chiamato “Pyroraptor” (“ladro/predatore di fuoco”) è un genere estinto di dinosauro teropode paraviano vissuto nel Cretaceo superiore, circa 70,6 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), nell’isola Ibero-Armorica che oggi è la Francia meridionale e la Spagna settentrionale. Il genere contiene una singola specie: ossia P. olympius, nata da un singolo esemplare parziale ritrovato in Provenza, nel 1992. L’animale è stato nominato Pyroraptor olympius da Allain e Taquet, nel 2000. La raffigurazione del Pyroraptor che nuota ha ricevuto molte critiche da parte di spettatori poco esperti. Tuttavia, quella scena ha più senso alla luce di uno studio del 2019 che suggerisce che il Pyroraptor fosse un membro della sottofamiglia Unenlaginae, un gruppo di rapaci che si suppone fossero mangiatori di pesce. Il Pyroraptor è il primo dromaeosauride nei film ad essere raffigurato con le piume.

Alcune scene e idee riguardanti l’integrazione dei dinosauri nel mondo sono state infine rimosse dalla sceneggiatura di Jurassic World – Il regno distrutto (2018) per essere conservate per il terzo film. Colin Trevorrow ha detto del realismo della storia del film: “Penso che qualsiasi tipo di accettazione globale del fatto che [i dinosauri] siano semplicemente in giro non mi sembri reale perché, anche ora quando pensi agli animali, quando è stata l’ultima volta che hai visto una tigre camminare per strada? Sappiamo che ci sono tigri. Sappiamo che sono là fuori. Ma per me è molto importante che manteniamo questo ancorato al contesto del nostro rapporto con gli animali selvatici oggi”. Bryce Dallas Howard ha affermato che voleva che il film “ti facesse impazzire in termini di tipo, ‘Wow, ecco dove può arrivare questa tecnologia. Ecco in cosa potrebbe trasformarsi il mondo se questa tecnologia finisse nelle mani sbagliate’. Quindi fondamentalmente vedere un mondo con dinosauri ovunque”.

Jeff Goldblum e Sam Neill hanno rievocato la famosa scena della teoria del caos del “Jurassic Park” originale durante una pausa dalle riprese di questo film. Sam ha preso parte a un video pubblicato sull’account Instagram di Jeff Goldblum, in cui i due hanno recitato la scena. “Hai delle piccole imperfezioni nella mano come queste e ho notato che potrebbe andare oltre la tua testa in questo modo”, ha detto Goldblum mentre gocciolava acqua sulla mano di Neil che ha detto: “Non so se sono più spaventato o eccitato”. Verso la fine del video, Ellie Satler in persona, Laura Dern, è spuntata e ha detto: “L’ho già visto!” Nella scena originale, il dottor Ian Malcolm di Goldblum cerca di dimostrare la teoria del caos sulla dottoressa Ellie Sattler di Laura Dern in quella iconica macchina di Jurassic Park. Ian mette gocce d’acqua sulla mano di Ellie più volte e spiega che piccole variazioni e imperfezioni della pelle faranno sì che la goccia non scivoli mai due volte nella stessa direzione lungo la sua mano. Goldblum ha pubblicato il video dopo aver promesso di “ricreare un classico momento del dottor Ian Malcolm” dal film originale se 1.000 persone si fossero registrate per votare tramite un link nella sua biografia di Instagram. Nella didascalia del video, Goldblum ha scritto: “È stato veloce! Abbiamo già raggiunto 1.000 azioni di voto. Come ricompensa, godetevi questa rievocazione della scena di “Chaos Theory” con i miei co-protagonisti originali”. Goldblum ha anche promesso che se altre 1.000 persone si fossero registrate, avrebbe pubblicato un altro classico momento di Ian Malcolm.

Jake Johnson apparso nel Jurassic World originale doveva tornare come Lowery Cruthers, ma i ritardi nella produzione e le restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di COVID-19 hanno impedito che partecipasse alle riprese, il che ha portato al taglio del suo personaggio.

Nel film appare il Giganotosaurus (“lucertola gigante del sud”), dinosauro teropode carcharodontosauride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 99,6-97 milioni di anni fa (Cenomaniano), in quella che oggi è l’Argentina. Il Giganotosaurus è raffigurato con creste cheratinose sul cranio e un dorso rialzato, qualcosa che la maggior parte dei restauri omette nonostante siano fedeli all’animale reale. Anche l’impiego del suo grande cranio come arma da percosse è accurato, poiché si è scoperto che generi strettamente correlati hanno teschi rinforzati proprio per questo scopo potenziale. Il cranio è anche correttamente corto e profondo, in contrasto con i crani leggermente più lunghi e poco profondi visti nelle rappresentazioni obsolete dei carcharodontosauridi.

Colin Trevorrow si riferisce al film come “Jurassic Park VI”. In un’intervista, in cui affrontava il motivo per cui il trio centrale di Jurassic Park era scomparso durante gli eventi di Jurassic World, ha detto a Empire Online: “Avremmo dovuto trovare una ragione per cui Ellie, Malcolm e Grant sono andati tutti al parco a tema esattamente lo stesso giorno in cui si è andato fuori controllo, di nuovo. Il prossimo film consente ai personaggi storici di essere parte della storia in modo organico. [La co-sceneggiatrice] Emily Carmichael e io lo chiamiamo ‘Jurassic Park VI’, perché lo è”. “Si inizia a porre le domande più basilari: chi sono queste persone adesso? Cosa pensano del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della sua storia?” ha detto Trevorrow.

Gli animatronics sono stati creati da John Nolan e il paleontologo Steve Brusatte, consulente scientifico del film.

“La CGI è una benedizione a metà”, ha detto Sam Neill. “Mi stanco solo a guardare quelli con i Transformers e cose che infestano il Pacifico e distruggono città e roba del genere. Non c’è dubbio che questo sia uno spettacolo sui dinosauri. E sono queste fantastiche creature che sono state create che saranno le star.”

Il ragazzo sullo scooter che viene mangiato dall’Allosaurus èil vincitore della lotteria #AllinChallenge, organizzata da Chris Pratt, in cui i donatori venivano aggiunti ad una lotteria e il vincitore sarebbe stato mangiato sullo schermo da un dinosauro in Dominio. A causa delle restrizioni di viaggio dovute al COVID, non potevano far venire fisicamente il ragazzo sul set. Invece, sono riusciti a filmarlo su uno schermo verde e a montarlo nel film.

Il nome del cucciolo di velociraptor è “Beta”, un riferimento a quello che Owen chiamava Blue in Jurassic World (2015) che è la beta del branco di raptor.

Insieme ai veterani della serie T-rex, Velociraptor e Carnotaurus, questo film introduce lo Therizinosaurus e il Giganotosaurus nel franchise. Queste cinque specie erano i principali componenti genetici dell’ibrido Indominus rex.

Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum hanno inviato una foto a Steven Spielberg il giorno in cui i tre sono tornati insieme per la prima volta. “Eravamo tutti in lacrime, è stato molto dolce e divertente”, ha ricordato Dern. Ha anche rivelato che Sam e lei sono stati inseparabili per quasi tutto il film, “è una bellissima storia d’amore attraverso l’arco di questo viaggio di sei film. Lavorando con Jeff e noi tre e la nostra dinamica, tutto è tornato insieme, così tanto divertimento e felicità nel farlo”.

Colin Trevorrow ha incontrato la co-sceneggiatrice Emily Carmichael dopo aver visto un suo cortometraggio e ha detto: “Ho capito subito che amavo il suo cervello”. Trevorrow è rimasto poi colpito dal lavoro di scrittura di Carmichael su The Black Hole, il che lo ha portato a sceglierla come co-sceneggiatrice per Jurassic World 3. Trevorrow e Carmichael hanno poi iniziato a scrivere la sceneggiatura nell’aprile 2018. Carmichael ha scritto anche il sequel Pacific Rim: La rivolta e i corti Battle at Big Rock e Jurassic World Dominion: The Prologue. “The Black Hole” diretto da Jeff Fowler, scritto da Emily Carmichael e Karl Gajdusek e con protagonista Rami Malek, è un progetto prodotto da Joseph Kosinski (Tron: legacy) inizialmente cancellato a causa delle numerose somiglianze con l’Interstellar di Christopher Nolan. Tuttavia Kosisnki ha espresso la speranza di poterlo riprendere in futuro. Il progetto in questione è al contempo un remake del film cecoslovacco del 1963 Ikarie XB-1 (basato sul romanzo polacco “La nube di Magellano” di Stanisław Lem) e una rivisitazione dell’omonimo classico di fantascienza Disney del 1979.

Trevorrow sugli Atrociraptor: “Mentre il Velociraptor è un po’ più un cacciatore furtivo, gli Atrociraptor sono un po’ più brutali. Queste cose ti vengono addosso e basta. E in questo caso particolare, hanno fiutato il suo odore e non si fermeranno finché non sarà morto. Sono piuttosto brutali. Sono piuttosto feroci.”

Jurassic World: Dominion è uscito quasi 29 anni dopo Jurassic Park (1993), 25 anni dopo Il mondo perduto – Jurassic Park (1997), quasi 21 anni dopo Jurassic Park III (2001), quasi 7 anni dopo Jurassic World (2015) e quasi 4 anni dopo Jurassic World – Il regno distrutto (2018).

Colin Trevorrow ha riferito che John Nolan e il suo studio era stato scelto per guidare la produzione dei dinosauri animatronici. Più di recente, Nolan e il suo studio hanno messo insieme gli animatronics mozzafiato utilizzati nella serie Netflix “The Dark Crystal – La resistenza”. Nolan ha anche lavorato sugli animatronics per numerosi spot pubblicitari, alcuni film, ed è ben noto per il suo lavoro sulla serie naturalistica “Spy in the Wild” (Nota: la maggior parte del lavoro di burattini non animatronici su Dark Crystal è stato svolto dal Creature Shop di Jim Henson).

Jurassic World: Dominion è ambientato quattro anni dopo Jurassic World: FaIl regno distrutto.

Un rendering artistico del Giganotosaurus, creato dal Natural History Museum, è stato visto su una parete di uno dei negozi all’interno della Main Street di Jurassic World.

Julianne Moore ha rivelato di non essere stata contattata per riprendere il suo ruolo di Sarah Harding nel sequel. Ha rivelato “Sì, Sarah Harding. Forse non ha ancora finito. Non lo so. Ma nessuno mi ha contattato. Va bene! Ma se mi contattano? Sì, certo! Certo, certo!”

In un’intervista con IGN, l’esperto di dinosauri e paleontologo del Natural History Museum di Londra e dell’Università di Bath Joe Bonsor ha condiviso i suoi pensieri su vari aspetti del Prologo, notando diversi dettagli e, in generale, ha trovato che il filmato ha un bel po’ di realismo rispetto ai film precedenti della serie Jurassic World. “Questo prologo sembra un po’ diverso dai film precedenti”, ha detto Bonsor. “Non vedo l’ora di vedere come tradurranno questo filmato, che ha un po’ più di realismo e alcune scoperte più recenti, in quei dinosauri più moderni del film. Sarà interessante vedere come troveranno un equilibrio tra la scienza vera e propria e le loro creazioni”. In particolare, ha fatto commenti sulle piume di alcuni dinosauri, i teropodi. “Per me, la cosa più importante sono le piume dei teropodi, i dinosauri carnivori a due zampe”, ha detto. “I raptor sono generalmente nudi, solo pelle. Forse perché non sembrano così spaventosi coperti di piume, ma penso che sarebbe piuttosto spaventoso un pollo alto due metri con artigli affilati che ti insegue! Scapperesti comunque.”

Il cartellone del Drive-In pubblicizza American Graffiti e Flash Gordon. Il primo era un film realizzato dal grande amico e concorrente di Steven Spielberg, George Lucas, e il secondo ha avuto una grande influenza sullo Star Wars di Lucas.

In un articolo di copertina per Variety, Colin Trevorrow ha spiegato cosa ha portato alla creazione di Kayla, insieme a cosa dovrebbe apportare al franchise in futuro. Trevorrow vede Kayla come un nuovo personaggio che potrebbe “potenzialmente definire il futuro di questo franchise”, qualcuno a cui i giovani fan si aggrapperebbero allo stesso modo in cui hanno fatto con Ellie Satler di Laura Dern e la Claire Dearing di Bryce Dallas Howard. Inizialmente, Kayla non era stata scritta come una donna di colore, ma dopo aver visto l’attrice nella serie Netflix She’s Gotta Have It, Trevorrow l’ha assunta e insieme hanno aiutato Kayla a diventare una persona più definita.

Il tirannosauro piumato nel prologo si rivela essere l’antenato genetico di Rexy.

A Owen e Claire viene mostrato un iPad pieno di dossier della CIA. Barry afferma di essere uno dei tanti ex dipendenti di Jurassic World che sono stati reclutati per entrare nell’Agenzia e, mentre sfoglia alcuni dei nomi sul suo tablet, vediamo le foto di Vivian di Lauren Lapkus e Lowery di Jake Johnson, che erano due dei lavoratori della Masrani Corporation di stanza nel centro di controllo del parco durante gli eventi di Jurassic World

Colin Trevorrow ha ritenuto che fosse giunto il momento di dimenticare i dinosauri ibridi perché non si adattavano alla narrazione. Ha detto a SFX Magazine: “L’idea degli ibridi aveva fatto il suo corso narrativamente dopo il secondo film. Non si adattava alla realtà dell’ambiente in cui abbiamo gettato i nostri personaggi. È così devoto alla vera scienza che la loro priorità numero uno sarebbe stata quella di creare i dinosauri più paleontologicamente corretti possibili. Non avrebbero preso in considerazione di creare ibridi. Lo avrebbero disprezzato. In realtà mi piace essere in grado di dare ai personaggi nei film diverse prospettive e punti di vista sui dinosauri e su come dovrebbero essere trattati in questa nuova realtà. Quelli in questo film, i buoni e i cattivi, una cosa su cui sono d’accordo è che i dinosauri sono reali e dovrebbero ricrearli il più accuratamente possibile”.

Sia Atrociraptor che Pyroraptor sono grandi quanto il Velociraptor del franchise. Nella realtà erano persino più piccoli del Velociraptor che aveva le dimensioni di un tacchino.

Grant nella sua tenda ha una replica in miniatura dello scheletro di uno Spinosaurus e un prototipo stampato del richiamo per Velociraptor.

Lo Smithsonian Institution ha creato prodotti educativi collegati al film.

Durante la produzione hanno usato la telmacchina da prese Panavision originale di “Jurassic Park”, ha rivelato Colin Trevorrow “Ero nell’ufficio di Steven e l’ho guardata. Stavo scrivendo. Per qualche motivo, mi ha lasciato stare lì e scrivere. Continuavo ad alzare lo sguardo dal mio portatile e a guardare questa macchina da presa. Diceva “Jurassic Park”. Lui poi è tornato nella stanza. Gli ho detto: “Potremmo usarla solo per un secondo?” E lui ha risposto, “Sì, certo. Mettila via per Colin”. Sono passati due anni prima che lo facessimo davvero, ma lui se ne è ricordato e, sì, ha mantenuto la promessa”.

Trevorrow e Carmichael volevano che il personaggio della dottoressa Ellie Sattler, una paleobotanica della trilogia di Jurassic Park, guidasse la storia in Dominion. Ha consultato degli scienziati per idee per la storia, cercando di rappresentare una crisi ecologica globale che sarebbe stata causata da manomissioni genetiche e che sarebbe stata notata da un paleobotanico prima di chiunque altro. Trevorrow venne a conoscenza di Insect Allies, un programma della DARPA in cui gli insetti spargono pesticidi sulle colture. Ciò ispirò la trama del film sulle locuste. Trevorrow e Carmichael si sono consultati anche con gli sceneggiatori Michael Arndt e Krysty Wilson-Cairns, così come con David Koepp, che ha scritto i primi due film di Jurassic Park.

Nonostante sia raggruppato con gli abelisauroidi (Carnotaurus, Majungasaurus e Rugops) e venga chiamato abelisauroide sul sito web, il Giganotosaurus è in realtà classificato come un Carcharadontosauride.

Per la scena nel prologo in cui si può sentire il calpestio del Rexy pennuto quando incontra il Giganotosaurus, è stato riutilizzato un effetto sonoro del GareGoji, nome con cui viene definita la versione di Godzilla vista nel reboot del 2014.

In Jurassic World: Il regno distrutto (2018) il dottor Henry Wu scappa con una valigetta piena di fiale contenenti embrioni etichettati con i nomi di varie specie di dinosauri. Tra questi ce n’è uno che non era mai apparso nel franchise fino ad ora, “Dreadnoughtus”. All’epoca questo dinosauro era una scoperta recente fatta dai paleontologi Kenneth Lacovara, Lucio M. Ibiricu, Matt Lamanna e Jason Poole nel 2014. Questo titanosauro sudamericano del periodo Cretaceo potrebbe essere stato il più grande animale terrestre di tutti i tempi. . Il suo nome significa “paura di niente” poiché con i suoi 26 metri di lunghezza e 65 tonnellate di peso era probabile che ci fossero ben pochi predatori in grado di abbatterlo.

Per il film sono stati realizzati più di 100 set e creati circa 18 animatronics di varie dimensioni.

Per la progettazione del Therizinosaurus, Colin Trevorrow e il suo team creativo si sono basati molto sui “reperti paleontologici”, ma si sono anche presi qualche libertà poetica per “creare qualcosa di terrificante” e hanno ricordato il lavoro del grande mago degli effetti speciali, Stan Winston, che ha creato gli animatronics dei dinosauri nella trilogia originale.

Nella realtà il Giganotosaurus non avrebbe mai potuto combattere contro il Tyrannosaurus rex, poiché quest’ultimo viveva in Nord America mentre il primo viveva in Sud America e 30 milioni di anni prima del T. rex, e i due continenti non erano collegati da un ponte di terra fino a 15-12 milioni di anni fa.

Il Listrosaurus è il primo animale paleozoico e triassico a fare un’apparizione cinematografica nella serie.

Quello dell’Atrociraptor sarà il secondo grande debutto mediatico della specie dopo la serie tv Prehistoric Planet, probabilmente perché, a differenza di Velociraptor o Deinonychus (che hanno numerosi fossili ben conservati), è noto solo per un cranio parziale e una mascella, più alcuni denti.

La creatura nelle caverne è un Dimetrodon. È un rettile vissuto 50 milioni di anni prima dei dinosauri. Prima di questo film, il Dimetrodon è apparso solo in alcuni videogiochi e linee di giocattoli del franchise.

La morte di Dodgson è molto simile a quella di Nedry nell’adattamento manga di Jurassic Park, dove viene ucciso da un branco di Dilophosaurus, anziché da uno solo come nel film.

Il lavoro di Jack Horner, che è ciò che ha ispirato il personaggio del dottor Alan Grant nei film, aveva ipotizzato che la tecnologia potesse essere in grado di far esistere i dinosauri entro il 2025 al più tardi. Per fare questo, Horner aveva pianificato di modificare geneticamente i polli (antenati viventi dei dinosauri) per riattivare i loro tratti ancestrali. In altre parole, renderli spaventosi come in Jurassic Park. “Certo che gli uccelli sono dinosauri”, ha spiegato. “Quindi dobbiamo solo sistemarli in modo che assomiglino un po’ di più a un dinosauro. I dinosauri avevano lunghe code, braccia e mani, e attraverso l’evoluzione hanno perso la coda, e le loro braccia e mani si sono trasformate in ali. “In realtà, le ali e le mani non sono così difficili”, ha detto Horner, aggiungendo che un “chickenosaurus” è sulla buona strada per diventare realtà. “La coda è il progetto più grande”, ha detto. “Ma d’altra parte siamo stati in grado di fare cose di recente che ci hanno dato la speranza che non ci vorrà troppo tempo. Gli uccelli sono dinosauri viventi”.

Il design di questo Giganotosaurus ha molte caratteristiche che lo differenziano dalla sua controparte nel mondo reale. Alcune di queste sono state aggiunte appositamente per renderlo diverso dal Tyrannosaurus. Una gobba sulla schiena, a metà della spina dorsale, così come l’aggiunta di punte. Una coda spessa, che potrebbe essere il risultato di un corpo più grande. Il Giganotosaurus è il predatore più grande e alto, simile all’Indominus e allo Spinosaurus.

Il Dilophosaurus è l’unico dinosauro che è ancora realizzato interamente con effetti pratici. Colin Trevorrow ha spiegato “Per me era davvero importante che usassimo solo animatronics”, ha spiegato. “Non esiste un modello digitale del Dilophosaurus, ed è qualcosa per cui, in realtà, non esiste nessun altro dinosauro di cui non abbiamo un modello”. Il regista dice che sapeva di dover far sì che il personaggio “sembrasse lo stesso”, poiché “la nostra memoria collettiva [del Dilophosaurus] è così chiara”. Ha spiegato che, persino più della maggior parte dei dinosauri usati nei film, è “collegato a qualcosa della nostra infanzia che è davvero profondo”. Trevorrow ha spiegato: “Sento che se avessi realizzato un Dilophosaurus digitale, anche io avrei avuto un grosso problema con esso. Quindi a volte mi considero solo un fan che è qui dentro per assicurarsi che non facciamo nulla che ci offenda”.

Il Therizinosaurus è uno dei soli quattro terizinosauri del franchise. Gli altri tre sono Beipiaosaurus, Erlikosaurus e Segnosaurus.

Grant afferma che il Giganotosaurus è “il più grande carnivoro che il mondo abbia mai visto”. Tuttavia, questa affermazione non è corretta nei fatti. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che lo Spinosaurus sia il più grande predatore terrestre, più grande sia del T-Rex che del Giganotosaurus. Secondo i paleontologi che hanno studiato uno scheletro parziale di uno Spinosaurus, il dinosauro poteva raggiungere la lunghezza di 18 metri, con la vela sul dorso alta circa 1 metro e 65 cm. Questo lo rende molto più lunga sia del T-Rex che del Giganotosaurus, che erano entrambi lunghi circa 12 metri. Inoltre, il suo cranio era molto più lungo, misurava circa 1 metro e 80 cm di lunghezza, quasi 30 cm in più rispetto al cranio di un T-Rex e di un Giganotosaurus. Nonostante le dimensioni dello Spinosaurus, tuttavia, si ipotizzò che la creatura si nutrisse principalmente di pesce dopo aver osservato i suoi denti e artigli, che erano più adatti a catturare pesci piuttosto che a spezzare il collo di un T-Rex, come si vede in Jurassic Park III.

Il paleontologo Steve Brusatte ha lavorato come consulente scientifico per il film.

La Legendary Entertainment ha cofinanziato i due film precedenti, ma non è stata coinvolta in questo perché il suo contratto quinquennale con la Universal è scaduto nel 2018.

Il Therizinosaurus è comunemente raffigurato dai fan come un dinosauro psicopatico che uccide tutto ciò che vede. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il Therizinosaurus è un raro dinosauro erbivoro nel film, estremamente aggressivo, potente e decisamente spaventoso. Aiuta anche il fatto che il dinosauro psicopatico previsto nelle pubblicità, il Giganotosaurus, sia in realtà il dinosauro carnivoro meno mostruoso, portando i fan a chiamare Therizinosaurus il vero mostro preistorico del franchise.

Il Boeing 747 bimotore con serbatoio carburante extra sotto le ali è stato utilizzato nel film di James Bond Casino Royale (2006).

È stato creato un Giganotosaurus animatronico e John Nolan ha detto che è stata “probabilmente la sfida più grande” per il suo team. Si prevedeva che ci sarebbero voluti 8 mesi per costruire il dinosauro, ma il suo team ne ha avuti solo circa 4 per finirlo.

A quanto pare Trevorrow ha ancora una predilezione per la galassia di Star Wars. In una delle scene più adrenaliniche di questo film, Owen e Claire vanno alla ricerca di Maisie in un mercato sotterraneo a Malta, dove sperano di incontrare il vecchio amico di Owen, Barry, che è sotto copertura con i trafficanti illegali. Trevorrow ha detto alla rivista Empire di essersi ispirato a Mos Eisley e che voleva che il suo mondo criminale assomigliasse al famigerato covo di feccia e malvagità di “Una nuova speranza”, affermando che “se si percepiscono vibrazioni da cantina dalla tavolozza dei colori, dagli stranieri misteriosi e dalle creature ultraterrene in gabbie e fosse da combattimento, è intenzionale”.

Il Pyroraptor è il quarto predatore della serie cinematografica che viene mostrato nuotare per cacciare le sue prede, predato dallo Spinosaurus, dal Mosasaurus e dal Nothosaurus, nonché il secondo dinosauro in grado di farlo.

Nel 2020, parlando di Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill ha dichiarato in un’intervista che il Giganotosaurus era il “dinosauro più grande mai scoperto”. Nel 2021, Colin Trevorrow ha anche descritto l’animale in un’intervista come il “più grande carnivoro conosciuto dall’umanità”. Il secondo trailer di Jurassic World: Il Dominio ha visto Alan Grant affermare che l’animale era il “più grande carnivoro che il mondo abbia mai visto”. La rivista Empire ha pubblicato un articolo sul terzo film di Jurassic World, inclusi i dettagli sul Giganotosaurus, descrivendolo come “un dinosauro da 11 tonnellate e alto 6 metri”. Ma scientificamente parlando, questo è errato, poiché è lo Spinosaurus a detenere il titolo di più grande carnivoro.

L’aereo di Kayla è un C-119 Flying Boxcar.

Il film è stato girato in quattro continenti diversi (Africa, Nord America, Europa e Sud America).

A Colin Trevorrow è stato chiesto della possibilità di realizzareuno spin-off più violento e vietato ai minori. Lamentando cosa avrebbe significato per i film di Jurassic Park e Jurassic World, Trevorrow ha detto [via Collider]: “…se facessimo una versione vietata davvero spaventosa, potenzialmente molto contenuta, so che vorrei vedere quel film”. Tuttavia, Trevorrow ha anche ammesso: “Se un genitore portasse il proprio figlio a vedere quel film e lo facesse inorridire per tutta la vita, so che sarebbe un problema”. Da quando ha debuttato Jurassic Park (1993), i film di Jurassic Park e Jurassic World non hanno mai superato la classificazione PG-13, dimostrandosi popolari tra il pubblico di tutte le età nonostante la loro raccomandata guida dei genitori.

Un articolo pubblicato 1 mese dopo il debutto del prologo del film, ha ridefinito la scoperta del genere Quetzalcoatlus, secondo cui i loro colli sarebbero stati più lunghi di quello che si era ipotizzato in partenza. Quetzalcoatlus, lo pterosauro volante che attacca l’aereo, prende il nome dal dio azteco Quetzalcóatl. Il nome del dio significa “Serpente piumato” in nahuatl.

Uno degli Atrociraptor ha esattamente la stessa colorazione grigio-marrone delle linee di giocattoli dei raptor pre-JPIII.

La locusta gigante non è un insetto realmente esistito. Mentre i membri dell’ordine delle cavallette, dei grilli e delle locuste (Orthoptera) esistevano nel Mesozoico, le vere cavallette e locuste si sono evolute solo nell’Eocene, quando iniziarono ad apparire le praterie. Quelle di Jurassic World: Il Dominio sono anche molto più grandi di qualsiasi vera cavalletta, sia esistente che nei registri fossili, al punto da rivaleggiare in temrini di dimansioni con insetti giganti del Carbonifero come la Meganeura.

Anklyosaurus, Microceratus e Therizinosaurus sono i dinosauri preferiti del regista Colin Trevorrow.

Per il dilofosauro, ILM ha fornito un’animazione generata al computer di come camminava la creatura in modo che i 12 burattinai che la controllavano avessero un riferimento su cui lavorare. Ma hanno anche registrato i movimenti dei burattinai e li hanno reinseriti nell’animazione digitale per un effetto più naturale.

Claire Dearing che salta dal balcone di un appartamento al balcone dell’altro edificio mentre viene inseguita dai raptor addestrati è un cenno visivo a una famosa scena di inseguimento di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007).

Live Science ha parlato con due esperti nel campo della paleontologia: Steve Brusatte, paleontologo presso l’Università di Edimburgo in Scozia, che ha svolto il ruolo di consulente scientifico del film; e Kenneth Lacovara, preside fondatore e professore presso la School of Earth and Environment e direttore fondatore del Jean and Ric Edelman Fossil Park and Museum presso la Rowan University di Glassboro, New Jersey. Lacovara ha anche scoperto e dato il nome al possente Dreadnoughtus, un enorme dinosauro sauropode dal collo lungo noto come titanosauro, che è presente nel film. Quando il regista del film, Colin Trevorrow, si è rivolto per la prima volta a Brusatte, Trevorrow ha detto “Guarda, sto iniziando a scrivere il prossimo film. Voglio inserire un sacco di nuovi dinosauri e voglio finalmente inserire alcuni dinosauri piumati”, ha detto Brusatte a Live Science. I dinosauri piumati sono “qualcosa che tutti noi desideriamo ardentemente nel mondo della paleontologia”, ha detto Brusatte, che ha subito accettato di intervenire sulle basi scientifiche del film che presenta una mandria di dinosauri dal becco d’anatra noti come Parasaurolophus che corrono attraverso un paesaggio innevato. “Ci saranno stati alcuni dinosauri che vivevano nella neve”, ha osservato Brusatte. Sebbene la Terra nel complesso fosse più calda durante l’era dei dinosauri di quanto non lo sia oggi, “sopra il Circolo Polare Artico e persino vicino al Circolo Polare Artico, doveva essere freddo, specialmente durante i mesi invernali”, ha spiegato. Brusatte ha anche parlato del comportamento genitoriale nei dinosauri, poiché Blue, uno dei dinosauri rapaci protagonisti del film, è visto prendersi cura del suo cucciolo, Beta. “Molti dei dinosauri più piccoli, quelli che avevano le piume, quelli che erano molto simili agli uccelli, si prendevano cura dei loro cuccioli”, ha detto Brusatte. “Abbiamo genitori fossili seduti sui loro nidi che proteggono le loro uova molto tristemente, proteggendole da, tipo, tempeste di sabbia e inondazioni che hanno finito per seppellirle.” Mentre film di successo come “Jurassic World: Il Dominio” non sono libri di testo scientifici (ad esempio, alcune delle dimensioni dei colossi preistorici, come il rettile marino Mosasaurus, sono esagerate), è difficile sopravvalutare l’importanza che la serie di film ha avuto sulla paleontologia. “Sono sicuro che ci saranno bambini che guarderanno ‘Jurassic World: Il Dominio’ che diventeranno paleontologi o scienziati grazie a questi film”, ha detto Lacovara a Live Science. Parlando della rappresentazione del film di un Dreadnoughtus, un titanosauro da 65 tonnellate (58,9 tonnellate metriche) vissuto circa 77 milioni di anni fa in quella che oggi è la Patagonia, Argentina, Lacovara dopo aver visto il trailer ha detto: “Mi piace molto..Mi piace molto quanto siano muscolose le gambe e si possono vedere quelle ampie piastre sternali che separano il torace. Avevano una postura molto ampia. Mi piace anche come il corpo sia per lo più parallelo al terreno, che penso sia la postura tipica per questo tipo di creature. Sembra enorme, sembra potente, non sembra particolarmente amichevole. È così che immagino uno Dreadnoughtus”.

Alcuni dei design dei dinosauri del film sono stati parzialmente ispirati dai giocattoli per bambini. Il Giganotosaurus è stato liberamente ispirato da una figura di Acrocanthosaurus della società di giocattoli francese Papo, che è diventata famosa alla fine degli anni 2000 e 2010 per aver prodotto figure di animali preistorici ispirati a Jurassic Park senza licenza. Il principale esperto di paleontologia del film Steve Brusatte, che non è stato strettamente coinvolto nella progettazione dei dinosauri del film, ha confermato che il Giga è stato effettivamente parzialmente ispirato da un Acrocanthosaurus, poiché i fossili di quest’ultimo sono più completi e i due animali erano strettamente imparentati. Questo spiega perché il Giganotosaurus ha una cresta rialzata e appuntita sul dorso e sul collo come un Acrocanthosaurus (che significa “lucertola dall’alta colonna vertebrale”), che il vero Giganotosaurus non aveva. Il Therizinosaurus del film era in parte basato su un giocattolo della società tedesca Schleich, che è ugualmente famosa per la produzione di figure di dinosauri scientificamente inaccurate, e il Therizinosaurus nel film ha persino colori simili al giocattolo. Queste figure possono essere viste in alcuni dei materiali che mostrano il dietro le quinte del film.

La motocicletta che Owen guida a Malta è una Montesa Honda.

C’era una scena filmata ma tagliata che mostrava un Lystrosaurus che combatteva con un Oviraptor.

Dodgson ha ancora la lattina di Barbasol che ha scambiato con Nedry nel primo film. Anche la sua morte tramite un attacco di Dilophosaurus riporta alla mente la morte di Nedry.

Colin Trevorrow ha spiegato perché ha deciso di dare al dottor Wu un lieto fine. In un’intervista con THR, il regista ha spiegato che nei primi due film di Jurassic World, gli sceneggiatori cercavano di suggerire che Wu volesse solo un riconoscimento per tutto ciò che aveva realizzato nel campo della genetica. Trevorrow continua dicendo che pensavano che sarebbe stato potente far finire l’arco narrativo di Wu con lo scienziato che attribuiva il merito a Charlotte Lockwood per aver contribuito a creare il patogeno della locusta. “Sinceramente, non l’ho trovato interessante come uno scienziato che sta cercando qualcosa. Non capiamo davvero cosa stia cercando, eppure fa queste scelte che suggeriscono che c’è un finale e che c’è qualcosa che lo soddisferà. Nei primi due film, suggeriamo che è solo un riconoscimento e che è qualcuno che si sente come se avesse inventato tutto questo, ma nessuno parla mai di lui o gli dà alcun merito per questo. Alla fine di questo film, fa qualcosa di straordinario e in realtà dà il merito a qualcun altro, una donna morta molto tempo fa. È stato finalmente in grado di ottenere ciò che voleva, e poi in base alla sua esperienza, ha avuto l’empatia e l’umanità dentro di sé per riconoscere che non è stato lui a ottenerlo. Quindi ho trovato che fosse un finale molto potente per il personaggio.”

Colin Trevorrow ha confermato che i due tirannosauri che Rexy incontra alla fine sono il maschio e la femmina del film Il mondo erduto – Jurassic Park (1997).

Il film costato 265 milioni di dollari ha superato di poco nel mondo il miliardo d’incasso ($1.004).

Jurassic World Il Dominio – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Giacchino che ha musicato anche Jurassic World (2015) che Jurassic World: Il regno distrutto (2018). I crediti di Giacchino includono musiche per i nuovi film di Star Trek, i film d’animazione Coco, Inside Out e Zootropolis, il reboot The Batman e i film Marvel Doctor Strange e la nuova trilogia di Spider-Man con Tom Holland. Giacchino e il regista Coli Trevorrow hanno collaborato anche per il film Il libro di Henry.

1. Jurassi-logos/Dinow This 2:30

2. A Dinosaur in the Ranching Business 3:08

3. It’s Like Herding Parasaurolophus 2:45

4. Upsy-Maisie 1:41

5. Clonely You/The Hunters Become the Hunted 2:36

6. The Campfire in Her Soul 1:44

7. Hay of the Locusts 1:11

8. A Sattler State of Affairs/Alan For Granted/Sattler? I Barely Know Her 2:42

9. The Wages of Biosyn 3:48

10. Free-Range Kidnapping 4:31

11. A-Biosyn’ We Will Go 3:52

12. This Dodgson Burns Bright/The Maltese Dragons 4:54

13. You’re So Cute When You Smuggle 4:26

14. In Contempt of Delacourt/Dance of the Atrociraptors 5:23

15. Da Plane and Da Cycle 2:35

16. You’re Making Me Feel Wu-zy 4:09

17. The Geneticist’s Gambit/Cicadian Rhythms 6:13

18. Therizinosaurus Will Be Blood/Land of the Frost 4:02

19. A Dimetrodon a Dozen 4:14

20. She Shoots, She Scorches 3:12

21. Gigantosaurus On Your Life

22. Ladder and Subtract/What’s Your Major Malcolm Function/Six Degrees Of Evacuation 3:48

23. Ramsay’s the Second No More 2:48

24. Gotta Shut Down the Blah Blah Blah 1:38

25. Girls Can Alpha Too 1:26

26. Saliva and Kicking 1:50

27. Wu-ing For Redemption 3:35

28. Battle Royale With Reprise/Six Days Seven Denouements 5:09

29. A-O-Kayla 1:37

30. All The Jurassic World’s A Rage 2:42

31. Larry Curly and MOE

32. Suite, Suite Dino Revenge 8:58

La colonna sonora di “Juarssic World – Il Dominio” è disponibile su Amazon.

Fonte: IMDb