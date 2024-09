Stasera in tv “The Batman” con Robert Pattinson su Italia 1

The Batman, su Italia 1 il cinecomic a tinte noir di Matt Reeves con Robert Pattinson nuovo Bruce Wayne e un cast che include anche Zoe Kravitz come Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino e Paul Dano come L’Enigmista.

The Batman – Cast e doppiatori

Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman

Paul Dano: Edward Nashton / Enigmista

Jeffrey Wright: James Gordon

John Turturro: Carmine Falcone

Peter Sarsgaard: Gil Colson

Andy Serkis: Alfred Pennyworth

Colin Farrell: Oswald “Oz” Cobblepot / Pinguino

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Bruce Wayne / Batman

Elena Perino: Selina Kyle / Catwoman

Andrea Mete: Edward Nashton / Enigmista

Massimo Corvo: James Gordon

Angelo Maggi: Carmine Falcone

Alessio Cigliano: Gil Colson

Dario Oppido: Alfred Pennyworth

Fabio Boccanera: Oswald “Oz” Cobblepot / Pinguino

The Batman – Trama e recensione

Due anni di vigilanza per le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle ombre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare nel sottobosco criminale, dove incontra personaggi come Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove cominciano a prendere forma e la portata dei piani del carnefice diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City. https://www.youtube.com/watch?v=Io_d_woiis8

Curiosità

L’audizione/provino di Robert Pattinson ha avuto luogo mentre era alle prove per le riprese di Tenet (2020) a Los Angeles nel maggio 2019. Pattinson ha dovuto mentire a Sir Christopher Nolan a riguardo, ma Nolan, che non era estraneo a Batman e alla Warner Bros., l’ha capito subito. Pattinson: “Ho detto che avevo un’emergenza familiare. E non appena l’ho detto, lui ha detto: ‘Farai l’audizione per Batman, vero?'” Quando a Pattinson è stato detto che aveva vinto il ruolo di Batman un giorno prima dell’inizio delle riprese principali di Tenet, è rimasto sorpreso che anche Nolan lo sapesse e si era congratulato con lui, sebbene Pattinson non ne avesse ancora parlato a nessuno.

Questa è la prima versione di Batman ad affrontare direttamente il trucco nero sotto il cappuccio. Nei film precedenti, il trucco scompariva semplicemente quando Bruce si toglieva la maschera. Matt Reeves ha dichiarato: “Mi è piaciuta l’idea di togliermi [la maschera] e sotto quella, ci sono il sudore, lo sgocciolamento e tutta la teatralità di diventare questo personaggio”.

Matt Reeves ha dichiarato che la sua versione dell’Enigmista è stata in parte ispirata dal famigerato Zodiac Killer, un serial killer non identificato che ha operato nella California settentrionale alla fine degli anni ’60. Zodiac ha utilizzato dei codici nelle sue famigerate lettere alla polizia, il che ha portato Reeves a definirlo un Enigmista “nella vita reale”. Nel film, l’Enigmista inizia il suo video dicendo “Qui è l’Enigmista che parla”, e lo Zodiaco inizia le sue lettere con “Qui è Zodiac che parla”. Zodiac ha anche ucciso le sue vittime indossando una tuta di pelle e una maschera con occhiali sopra la maschera, proprio come l’indossa l’Enigmista.

Il Bruce Wayne di Robert Pattinson è parzialmente ispirato a Kurt Cobain. Lo scrittore/regista Matt Reeves stava ascoltando i Nirvana quando ha scritto il primo atto pensando a Pattinson. Reeves ha dichiarato: “Fu allora che mi venne in mente che, piuttosto che fare di Bruce Wayne la versione da playboy che abbiamo visto prima, c’era un’altra versione che aveva attraversato una grande tragedia ed era diventata un recluso. Kurt Cobain aveva un rapporto con la fama, in cui essere famoso non era il suo obiettivo. Amava la musica, ma l’idea di essere famoso per la musica era un’arma a doppio taglio per lui. E questo mi ha fatto pensare a Rob Pattinson, in realtà. Sentivo che questa atmosfera da rock star ben gli si addiceva. Dopotutto, è diventato un’icona della cultura pop in età molto giovane e ha dovuto portare anche lui quel fardello, e liberarsene per diventare l’attore che è oggi”.

Gli ultimi due pugni nella scena della stazione ferroviaria in cui la vittima è già priva di sensi quando Batman dice “Sono vendetta!” sono stati un’idea di Robert Pattinson che ha improvvisato sul momento. Pattinson ha dichiarato: “Volevo dirlo mentre il tizio sta perdendo conoscenza, così sarei finito nei suoi sogni. Volevo davvero che il suo futuro fosse davvero, davvero traumatizzato”.

La battuta di Batman “Sono vendetta!” è tratta dalla serie animata Batman (1992). In un monologo iconico della serie, il personaggio proclama, “Sono la vendetta! Sono la notte! Sono Batman!”.

Matt Reeves ha citato i fumetti di Batman “Batman: Ego”, “Batman: Anno Uno” e “Batman: Il lungo Halloween” come le principali influenze sul film. Stranamente, Jeph Loeb, che ha scritto “Il lungo Halloween”, è stato uno degli insegnanti di sceneggiatura di Reeves quando era alla USC.

A Villa Wayne, c’è un piedistallo con sopra un busto di William Shakespeare. Questo è un riferimento alla serie tv di Batman (1966) in cui un busto di Shakespeare simile veniva utilizzato come dispositivo per innescare l’apertura della Batcaverna.

La Batmobile in questo film è una “muscle car” personalizzata che Bruce ha costruito da solo. Ciò trae ispirazione dalla serie TV Batman (1966), dove una Lincoln Futura è stata modificata nella Batmobile. Un’altra influenza sono stati i fumetti “Batman” degli anni ’70 di Neal Adams, dove la Batmobile era un’auto dall’aspetto abbastanza normale che Batman guidava per scopi furtivi.

Matt Reeves sulla Batmobile: “Mi piaceva l’idea dell’auto stessa come figura horror, che faceva un’apparizione animalesca per spaventare a morte le persone che Batman insegue. C’è assolutamente un aspetto horror in questo film”.

Robert Pattinson ha fatto il provino per The Batman usando il costume originale di Val Kilmer da Batman Forever (1995). Ma poiché la testa di Pattinson non entrava nel cappuccio di Kilmer, ha indossato quello indossato da George Clooney in Batman & Robin (1997). Stranamente, anche l’ex Batman Christian Bale ha fatto il provino per Batman Begins (2005) usando il costume originale di Val Kilmer da Batman Forever, ma è riuscito a indossare il cappuccio di Kilmer.

Ad un certo punto del film, Falcone si riferisce a Batman come “Zorro”. In molte versioni delle origini di Batman, la famiglia Wayne stava uscendo da una proiezione di Zorro quando vengpno assassinati. Zorro è stato riconosciuto da Bob Kane e Bill Finger come una delle principali influenze per Batman.

Robert Pattinson e Zoë Kravitz sono stati amici per circa un decennio prima di essere scelti per questo film. Matt Reeves ha detto che per questo motivo, i due avevano già una grande alchimia e una connessione naturale fin dall’inizio delle riprese. Pattinson e Kravitz sono apparsi molto presto nella testa di Reeves mentre scriveva la sceneggiatura.

Colin Farrell indossa trucco e un costume ingrassante per il ruolo del Pinguino. Le protesi facciali erano composte da sei pezzi. Per assicurarsi che non ci fossero cuciture visibili, i membri della troupe gli illuminavano il viso con forti torce prima di autorizzarlo ad andare sul set. Quando la produzione è stata bloccata a causa della pandemia, Farrell si è davvero dedicato all’allenamento e il team dei costumi ha dovuto continuare a ridimensionare il suo costume ia causa della sua costante perdita di peso. Sono persino venuti a casa sua una volta per dirgli: “Colin, devi smetterla di allenarti”.

Bruce viene mostrato senza costume durante il giorno, mentre nasconde il viso con un casco, una sciarpa e un berretto da baseball (e indossa una visiera). Questo è simile al fumetto “Batman: Anno Uno”, dove non indossava mai il costume di Batman se non di notte.

L’ispirazione per la Batcaverna di Bruce è una leggenda metropolitana di New York su una stazione ferroviaria che esiste sotto l’hotel Waldorf Astoria. La stazione sarebbe stata presumibilmente costruita come via di fuga segreta dalla città per il presidente degli Stati Uniti in visita in caso di emergenza.

Dopo essere rimasto così colpito dall’interpretazione di Paul Dano nei panni dell’Enigmista, la DC Comics ha scelto l’attore per scrivere una serie bimestrale di sei numeri basata sulla sua versione del personaggio chiamata “Enigmista: Anno Uno”, per la loro DC Black Label. Il fumetto raccontava come Edward Nashton è diventato l’Enigmista.

Quando il Cavaliere oscuro ha debuttato negli albi della Detective Comics, è stato pubblicizzato come “*The* Batman”. L’articolo “the” è stato utilizzato anche nelle serie degli anni ’40. L’uso della parola “the” era caduto in disuso negli anni ’60. Sebbene sia stato ripreso per la seria rivisitazione del personaggio negli anni ’70 da parte di Denny O’Neil e Neal Adams.

Matt Reeves cita il lavoro dell’artista di Batman Francesco Francavilla come un’influenza sul design del film (atmosfere noir e decisamente low-tech).

Quando Bruce segue Selina a casa, le inquadrature di lei nel suo appartamento sembrano quasi prese direttamente dal fumetto “Anno Uno”. Inoltre, il fatto che si prenda cura della sua giovane compagna di stanza/potenziale partner romantica e che le due siano implicitamente delle escort sono anch’essi elementi presi dai fumetti.

Matt Reeves cita il fumetto di Batman “Ego” come un’influenza sulla rappresentazione di Batman in questo film: “Volevo entrare nella mentalità del personaggio e volevo pensare alla psicologia. Penso che uno degli approfondimenti più interessanti sia stato Ego di Darwyn Cooke. Sta affrontando la bestia che è Batman, e c’è una sorta di dualità. C’è molto nella storia su Bruce Wayne che affronta il lato oscuro di sé stesso che è Batman e il grado in cui hai conoscenza di te stesso. C’è un’unione psicologica, dove Batman è distrutto e fa cose per ragioni che conosce e ragioni che non conosce ancora”.

La reazione iniziale al casting di Robert Pattinson per il ruolo di Batman è stata in gran parte negativa, a causa della sua associazione con il franchise di Twilight ampiamente ridicolizzato. Questo ha segnato il terzo caso di reazione negativa dei fan contro la scelta del casting di Batman, dopo Michael Keaton in Batman (1989) e Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Casualmente, la reazione al casting di Pattinson per il ruolo di Edward Cullen in Twilight è stata anch’essa negativa, poiché molti lo ricordavano come il “bravo ragazzo pulito” Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco (2005).

La controversia attorno a Robert Pattinson per il ruolo di Batman ha incluso anche la sua fisicità e la mancanza di muscolatura adeguata. Prima dell’uscita del film, Pattinson al riguardo ha fatto battute sbrigative nelle interviste su come NON si fosse allenato fisicamente per il ruolo. Alcune persone credevano sinceramente che non si fosse allenato per il film e hanno esternato un profondo disprezzo nei confronti dell’attore. Solo dopo l’uscita del film è stato confermato che l’attore si era effettivamente allenato a livello fisico per il ruolo e la sua performance ha zittito anche i più critici.

Il commissario Pete Savage è un riferimento alla serie tv Batman (1966), più precisamente all’episodio intitolato “Un uovo cresce a Gotham”. C’è un personaggio di nome Pete Savage che è un discendente di una delle tre famiglie che hanno fondato Gotham City.

Il computer di Batman presenta molti degli stessi effetti sonori della serie di videogiochi “Batman: Arkham”.

La fonte d’ispirazione per l’atmosfera di The Batman è stata il fumetto “Batman: Anno Uno”. Per la relazione tra Selina e Batman è stato il film Una squillo per l’ispettore Klute (1971). Le influenze per la trama sono state Chinatown (1974) e Tutti gli uomini del presidente (1976). La fonte d’ipirazione per la psicologia di Batman è stata il fumetto “Batman: Ego”. Altre influenze sono state Il braccio violento della legge (1971), Taxi Driver (1976), Il silenzio degli innocenti (1991), Seven (1995), Mindhunter (libro) e i fumetti “Batman: Last Days”, “Batman: Il lungo Halloween” e “Batman: Anno Zero”.

Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Il Pinguino) era stato precedentemente scelto da Wolfgang Petersen per interpretare Batman nel suo film proposto “Batman vs Superman” nel 2002, con Jude Law che interpretava Superman.

L’indirizzo delle Wayne Towers è “139 Kane Street”, un riferimento a quando Batman è stato creato per la prima volta e un omaggio al co-creatore Bob Kane. Questo è anche un riferimento al cognome da nubile di Martha Wayne nei fumetti, poiché in quella versione proveniva originariamente dalla famiglia Kane, che era anche collegata a Batwoman, ovvero Kate Kane, che nei fumetti è la nipote di Martha e la cugina di Bruce.

Nel caso in cui Robert Pattinson non fosse interessato al ruolo o non avesse funzionato, lo studio ha preso in considerazione Nicholas Hoult come sostituto. L’attore ha interpretato un giovane Hank McCoy / Bestia nei film degli X-Men.

Alcuni spettatori hanno criticato la versione di Bruce Wayne in qusto film che lo ritrae come un recluso invece che come un playboy. Tuttavia, anche Batman (1989) di Tim Burton lo presentava come un recluso. Ciò è fedele ai fumetti originali prima che venisse introdotto il personaggio di Alfred Pennyworth.

Gli spettatori che non hanno familiarità con la cultura pop britannica potrebbero rimanere sconcertati dal riferimento di Alfred al fatto di aver lavorato nel “circo” prima di entrare a far parte del personale dei Wayne. Il “circo” in questo contesto si riferisce alla strada Cambridge Circus a Soho, Londra, e per ulteriore contesto, oltre la quale si trova il quartier generale romanzato dell’MI6 nei romanzi di spionaggio di John le Carré. Quindi, Alfred lavorava nel settore delle spie, forse come agente sul campo, poiché trasmise a Bruce le sue abilità di combattimento.

Jay Lycurgo, che interpreta il membro esitante della gang nella scena della stazione ferroviaria, interpreta anche Tim Drake, il terzo Robin, nella serie tv Titans (2018) della DC.

Selina si riferisce a Batman e a se stessa come il “Pipistrello e la gatta” (“Bat and the Cat”), il che fa riferimento alla frase con cui questo duo è popolarmente conosciuto. La DC ha persino pubblicato un tascabile con tutte le loro storie intitolato “Batman: The Bat and the Cat: 80 Years of Romance”.

Nella registrazione di Thomas Wayne che annuncia il suo investimento nel fondo di rinnovo lo sentiamo dire “Credo in Gotham”, che è la prima battuta detta inel fumetto “Il lungo halloween”, a sua volta un omaggio alla prima battuta detta ne Il padrino (Io credo nell’America”). E riecheggia anche “Credo in Harvey Dent” nella campagna di Harvey per procuratore distrettuale in Il cavaliere oscuro, altra frase usata in precedenza in “Il lungo Halloween”.

Gordon e i suoi poliziotti lavorano nel distretto 39 di Gotham, un omaggio all’anno in cui è stato pubblicato per la prima volta il fumetto originale.

Il minimarket che viene rapinato all’inizio del film si chiama “Good Times Groceries”. Questo è un riferimento al film Good Time (2017), che ha spinto il regista Matt Reeves a scrivere la sceneggiatura pensando a Robert Pattinson dopo aver visto la sua interpretazione in quel film. Il rapinatore travestito da Drop Head indossa anche una giacca rossa simile a quella che indossa il personaggio di Pattinson mentre rapina una banca in Good Time.

Arkham Asylum, una struttura correttiva psichiatrica, è stata rinominata Arkham State Hospital nel film. Questo è il secondo film correlato a Batman che rinomina Arkham Asylum all’Arkham State Hospital. Il primo film è Joker (2019) di Todd Phillips. Tuttavia nel romanzo prequel “Before The Batman: An Original Movie Novel” la struttura viene chiamata Arkham Asylum.

Eiza González, Ana de Armas, Hannah John-Kamen, Nathalie Emmanuel, Alicia Vikander ed Ella Balinska hanno fatto il provino per Selina Kyle/Catwoman. Anche Zazie Beetz ha fatto il provino per la parte, ma è stata rifiutata a causa di conflitti di programmazione con Atlanta (2016). Beetz aveva precedentemente interpretato Sophie Dumond in Joker (2019).

Zoë Kravitz è la terza attrice afroamericana ad interpretare Catwoman in un live action dopo Eartha Kitt nella serie tv Batman (1966) e Halle Berry in Catwoman (2004), sebbene quest’ultima non fosse Selina Kyle, il suo film non era ambientato a Gotham City e non faceva parte del DC Cinematic Universe o del tradizionale DC Universe in generale, quindi sarebbe anche giusto dire che Kravitz è la seconda.

Il tipo di motocicletta che guida Bruce Wayne è una Drifter Motorcycle, nota anche come Drifter Bike. Basato sulla Honda CB750 DOHC, è una “cafe racer” modificata realizzata per una velocità ottimale con un minimo flare.

Il cappuccio, il colletto e il design dell’emblema di Batman in questo film ricordano i design utilizzati in “Gotham By Gaslight”, una graphic novel unica del 1989 scritta da Brian Augustyn con illustrazioni di Mike Mignola, P. Craig Russell e David Hornung. In quella storia, ambientata nel 1889, Batman cercava a Gotham Jack lo Squartatore, che aveva lasciato l’Inghilterra approdando in Nord America.

Il disegno di famiglia mostrato nella camera da letto di Thomas e Martha Wayne mostra Thomas colorato di nero e rosso mentre Bruce è colorato di nero e blu. In un universo alternativo della DC Comics, Thomas diventa Batman quando suo figlio viene assassinato e indossa un cappuccio rosso e nero.

La versione della Batcaverna del film è mostrata come una vecchia stazione ferroviaria sotto la Wayne Tower. Ciò la rende una fusione del Bat Bunker di Dick Grayson durante il suo mandato come Batman e della Batcaverna South-Central, che è un rifugio riadattato da una stazione della metropolitana del 1880.

Robert Pattinson è stato pagato 3 milioni di dollari per apparire nel film.

Il film presenta il primo Commissario Gordon afroamericano.

Le lenti a contatto di Batman, che gli consentono di registrare filmati da rivedere in seguito e di utilizzare il riconoscimento facciale, sono apparentemente un cenno al Detective Vision dei giochi Arkham.

Il film raffigura l’Enigmista come un serial killer, che prende in prestito dal fumetto “Batman: Terra 1 (Volume 2)” e dal videogioco “Batman: The Telltale Series£. In linea con questo tema, viene mostrato con una tazza da caffè con la crema a forma di punto interrogativo, simile ad una vignetta del fumetto in cui il vapore della tazza da caffè nel suo nascondiglio assume drammaticamente questa forma.

Falcone racconta di una volta in cui dovette andare dal padre di Bruce, Thomas, per un intervento chirurgico d’urgenza dopo essere stato colpito perché non poteva rischiare di andare in ospedale, mentre Bruce (da bambino) lo guardava di nascosto dall’alto di una scala. Questa scena esatta è stata rappresentata in un flashback innel fumetto “Il lungo Halloween”.

Il costume di Batman di Robert Pattinson è simile a quello della serie di fumetti DC Black Label del 2018 in tre numeri, “Batman: Damned”. In particolare, l’armatura, i pantaloni un po’ larghi e gli stivali sono sorprendentemente simili.

Il film segna Robert Pattinson come il nono Batman in un film live action. Gli otto precedenti erano Lewis Wilson in Batman (1943), Robert Lowery in Batman e Robin (1949), Adam West in Batman (1966) e Batman: The Movie (1966), Michael Keaton in Batman (1989), Batman – Il ritorno (1992) e The Flash (2023), Val Kilmer in Batman Forever (1995), George Clooney in Batman & Robin (1997), Christian Bale in Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), e Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016) (non accreditato), Justice League (2017), Zack Snyder’s Justice League (2021) e The Flash (2023).

(2021) e The Flash (2023). Proprio come il Batman di Ben Affleck è stato soprannominato “Batfleck”, il Batman di Robert Pattinson è stato immediatamente soprannominato “Battinson”.

Bruce Thomas Wayne/Batman chiamato solo Bruce Wayne o Batman sullo schermo. Ha fatto la sua prima apparizione nella storia a fumetti “The Case of the Chemical Syndicate” di Detective Comics n. 27 (maggio 1939) dello scrittore Bill Finger e dell’artista Bob Kane, così come il tenente Jim Gordon del dipartimento di polizia di Gotham City, il cui nome completo nei fumetti è James Worthington Gordon. Sr..

Selina Kyle/Catwoman, chiamata solo Selina Kyle sullo schermo. Nella sua prima apparizione nei fumetti, era chiamata “La Gatta” (“The Cat”) e comparve in una storia con lo stesso nome in Batman n. 1 (primavera 1940) dello scrittore Bill Finger e dell’artista Bob Kane.

Il Pinguino, il cui vero nome nei fumetti è Oswald Chesterfield Cobblepot ha fatto la sua prima apparizione nella storia a fumetti “One of the Most Perfect Frame-Ups” da Detective Comics n. 58 (dicembre 1941) dello scrittore Bill Finger e dell’artista Bob Kane.

Edward Nigma/The Riddler, il cui vero nome in questa versione è Edward Nashton ha fatto la sua prima apparizione nella storia a fumetti “The Riddler” di Detective Comics n. 140 (ottobre 1948) dello scrittore Bill Finger e dell’artista Dick Sprang.

Carmine “The Roman” Falcone, che fece la sua prima apparizione nella storia a fumetti “Batman: Year One (Part I of IV): Who I Am – How I Come to Be” di Batman n. 404 dello scrittore Frank Miller e dell’artista David Mazzucchelli.

Il capo della polizia di Gotham City Mackenzie Bock e il commissario di polizia di Gotham Pete Savage sono un mix dei personaggi dei fumetti commissari Gillian B. Loeb e Peter Grogan. Il commissario Gillian B. Loeb ha fatto la sua prima apparizione nella storia a fumetti “Batman: Year One (Part I of IV): Who I Am – How I Come to Be” da Batman #404 dello scrittore Frank Miller e dell’artista David Mazzucchelli, mentre il commissario Peter Grogan ha fatto la sua prima apparizione nella storia a fumetti “Catwoman: Year One” da Catwoman Annual #2 (luglio 1995) ed è stato creato dallo scrittore Frank Miller e dall’artista Jordan B. Gorfinkel.

Lady Gaga è stata presa in considerazione per il ruolo di Catwoman/Selina Kyle in questo film, poiché ha fatto forti pressioni per il ruolo in Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), ma all’epoca non venne presa sul serio come attrice, fino a quando non ha recitato nel remake A Star Is Born (2018).

La maglietta nera che Bruce Wayne indossa durante la colazione con Alfred ha il logo “Mickey Thompson Tires”. La stessa marca di pneumatici usata sulla Batmobile di Batman.

Il truccatore Mike Marino e il regista Matt Reeves inizialmente hanno parlato al telefono per ore, discutendo di film e ispirazione per Il Pinguino. Il padrino (1972) è stato spesso menzionato nella conversazione, poiché Reeves voleva che il personaggio di Oswald ricordasse il ‘Fredo’ di John Cazale. “Reeves voleva che The Penguin avesse un po’ di quel pathos di Fredo”, ha detto Marino. “Fredo è praticamente un perdente. Ci prova sempre, ma non ci prova mai abbastanza. Anche se fa parte di questa famiglia di successo, non possono davvero dargli alcuna responsabilità”. “Oswald è anche qualcuno che ha affiliazioni con i gangster, ma è un imbranato. Ho pensato che il viso di John Cazale avesse delle qualità che rendevano quel personaggio adatto a quello che era”. Quando Marino ha iniziato a scolpire, ha cercato di aggiungere quella somiglianza a ‘Fredo’ nel viso. Ha anche fatto riferimento ad altre influenze gangster come Capone e Scarface. All’inizio, Reeves sperava che Farrell avrebbe mantenuto il peso extra che aveva messo su per il film The North Water (2021). Tuttavia, Farrell aveva un piano diverso. Marino ha ricordato: “Mi ha detto che non era in salute e voleva perdere tutto il peso. Non c’era modo che lo mantenesse”. Di conseguenza, Marino sapeva che avrebbe dovuto sviluppare l’aspetto per tutto il suo corpo. Mentre la truccatrice Naomi Donne (conosciuta per Crudelia e Spectre) stava canalizzando Kurt Cobain per creare un look spettrale per Robert Pattinson come l’omonimo Batman, Marino stava cercando su Google boss e becchi di uccelli. Ha detto: “Ho guardato le foto di pinguini. Ho guardato i becchi di uccelli, pappagalli, aquile, e ci sono alcune foto davvero fantastiche di uccelli con becchi rotti, scheggiati e sfregiati”. “C’era una fotografia interessante di un pinguino con sopracciglia molto inclinate, ed erano tutti peli bianchi e neri. Ho imitato quella forma nel design delle sopracciglia”. Gli spettatori attenti noteranno che, di profilo estremo, la fronte di Farrell imita la forma di un becco. Marino ha anche aggiunto dei peli bianchi alle sopracciglia. “È un contrasto bianco e nero. Si vede a malapena, ma c’è. Tutto ciò ha contribuito a creare un personaggio”. “Una cosa che Stan Winston ha sempre voluto è stata dare vita a un personaggio”. Mike ha continuato: “Non è trucco; è un personaggio. Quindi avevo davvero questo in mente e cerco sempre di spingere per questo”. Sebbene girato nel Regno Unito, i test hanno avuto luogo presso lo studio Warner Bros. di Los Angeles. Quando Marino ha rivelato la sua scultura, è stata la prima volta che i registi hanno potuto vedere il design completo. Marino ha scolpito un calco dal vivo di Farrell e l’ha un po’ abbellito con un papillon e un monocolo per creare effetto. “L’ho inviato a Matt e all’inizio ha detto: ‘Cosa sto guardando? È come un riferimento? Cos’è questo?’ Ho detto: ‘No, quello è Colin!'”, ha riso.

Gli occhiali dell’Enigmista sono quasi identici a quelli indossati dall’Enigmista Edward Nygma in Batman Forever (1995). E in un ironico colpo di scena, l’Enigmista di Jim Carrey era un fan pazzoide di Bruce Wayne, mentre la versione di Paul Dano disprezza Bruce e idolatra Batman.

La scena in cui l’Enigmista viene arrestato al diner trae ispirazione dalla scena iniziale del videogioco Batman: Arkham Knight.

Il momento “Io sono vendetta” all’inizio del film è stato ispirato dalla scena di Quei bravi ragazzi (1990) quando Henry Hill picchia il suo vicino con il calcio della sua pistola dopo che quest’ultimo aveva aggredito Karen.

Il costume di Selina nel suo ultimo combattimento con Falcone è stato ispirato dal costume di Catwoman in “Batman: Anno Uno” ed è stata un’idea di Zoe Kravitz.

Il finale del film trae spunto anche Batman: Terra di nessuno (l’attentato alla diga) provoca una crisi e la legge marziale a Gotham, aprendo la città ad (ancora più) crimini e dando implicitamente spazio al Pinguino per far crescere la sua impresa criminale.

Il modus operandi omicidiario in stile “Saw” dell’Enigmista ricordano la serie di videogiochi Batman: Arkham, in cui il personaggio usava anche trappole simili a quelle di Jigsaw sulle sue vittime. La bomba al collo usata per uccidere Colson è particolarmente simile alle bombe che ha usato in Arkham City e Arkham Knight. Il suo movente, smascherare funzionari corrotti, ricorda i suoi obiettivi in Batman: Arkham Origins. Il suo modus operandi da terrorista mentre idolatra Batman (ma non Bruce Wayne) e pensa che il Crociato Incappucciato approverebbe i suoi metodi ricorda anche “Anarky” di quel gioco.

Tredici società di effetti visivi hanno fornito gli effetti visivi per questo film. Sono Scanline VFX, The Third Floor, Inc., Weta Digital, Industrial Light & Magic, Crafty Apes VFX, Atomic Arts, Territory Studio, Static Chair Productions, Halon Entertainment, Stereo D, Clear Angle Studios, Lidar Lounge e Barnstorm VFX.

L’auto del Pinguino era una Maserati Quattroporte VI del 2013 [M156].

Armie Hammer e Aaron Taylor-Johnson erano in lizza per la parte di Batman prima che Robert Pattinson ottenesse il ruolo. Hammer era stato scelto per il ruolo di Batman nel film cancellato Justice League: Mortal di George Miller nel 2007, e avrebbe avuto 22 anni al momento della sua uscita prevista per l’estate 2009, il che lo avrebbe reso l’attore più giovane ad aver mai interpretato Batman. È stato anche il secondo attore più giovane mai preso in considerazione per Batman, dopo Henry Cavill, che ha fatto un provino per Batman Begins (2005) a 20 anni, ma ha perso la parte a favore di Christian Bale.

Il meccanismo che Batman usa per usare la sua pistola rampino è ispirato alla custodia della pistola di Taxi Driver (1976). Funziona anche in modo simile alla lama nascosta di Assassin’s Creed (2016).

Gli occhiali da sole che Bruce indossa nel film sono Persol 2747.

La motocicletta di Catwoman è una BMW R nineT Highway Fighter del 2021 della Cherry’s Company.

Robert Pattinson e Colin Farrell hanno entrambi interpretato dei vampiri, Pattinson come Edward nei film di Twilight e Farrell come Jerry Dandridge nel remake di Ammazzavmapiri, Fright Night – Il vampiro della porta accanto (2011).

L’abito da “vagabondo” di Bruce (un cappotto scuro, un berretto da baseball e una bandana indossata su bocca e naso) lo fa sembrare molto simile all’Aiden Pearce del videogioco Watch_Dogs.

The Batman – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Michael Giacchino (Up, Star Trek, Jurassic World, Inside Out, Doctor Strange, Rogue One, Spider-Man: Homecoming). Giacchino e il regista Matt Reeves hanno già collaborato per Cloverfield, Blood Story, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie.

(Up, Star Trek, Jurassic World, Inside Out, Doctor Strange, Rogue One, Spider-Man: Homecoming). Giacchino e il regista Matt Reeves hanno già collaborato per Cloverfield, Blood Story, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie. Il compositore Michael Giacchio ha scritto la suite “Funeral and Far Between” prima che iniziassero le riprese, e Matt Reeves l’ha ascoltata subito prima del provino di Robert Pattison: “Di solito quello che succede è che mostro a Michael un montaggio molto lungo del film molto prima che sia finito, e lui inizia a scrivere suite. E questo particolare pezzo musicale, ho parlato a lungo con Michael di quello che stavo facendo, condividendo alcune pagine della sceneggiatura, e lui ha scritto questo tema prima che iniziassimo le riprese e ha fatto registrare l’orchestra. E me l’ha mandato la sera prima che Rob facesse il suo provino come Batman.”

Giacchino ha scritto il tema principale di “The Batman” prima ancora che il film entrasse in produzione e mentre Matt Reeves stava ancora scrivendo la sceneggiatura. Reeves l’ha ascoltata per la prima volta nella sua macchina con il produttore Dylan Clark prima del provino di Robert Pattinson.

Matt Reeves ha affermato che il tema di Batman contiene due idee musicali: “L’ossessione di Batman”, un motivo minaccioso e ripetuto di quattro note, e un tema di Wayne “che ha una specie di grande malinconia che riguarda davvero l’essere Bruce”.

Il tema musicale a quattro note, chiamato anche “The Batman”, è composto dalle prime quattro note della famosa “The Imperial March” scritta da John Williams come tema di Darth Vader in Star Wars.

Il tema musicale dell’Enigmista ha un ritmo e una melodia simili all'”Ave Maria”, che è presente in tutto il film e accompagna i crimini dell’Enigmista.

Il leitmotiv di Batman di Michael Giacchino condivide molti parallelismi con le precedenti colonne sonore di Batman, evocando elementi simili al tema di Batman (1989) di Danny Elfman e al tema di Batman (1992) di Shirley Walker, oltre ad incorporare il motivetto “na na na na na na na na Batman!”, il tema della serie tv Batman (1966) per il suo arrangiamento “A-Bat-in-the-Rafters”.

Con questo film, il compositore Michael Giacchino si unisce a Danny Elfman, Hans Zimmer e Lorne Balfe in una rosa di compositori che hanno composto sia per il franchise di Batman che per il franchise di Mission: Impossible. Tutti questi compositori, ad eccezione di Balfe, hanno composto anche musiche per i film di Spider-Man.

Mai pubblicata come singolo e mai parte integrante della scaletta dei live della band, “Something in the Way” dei Nirvana è entrata in classifica per la prima volta nell’agosto 2020, dopo essere apparsa nel primo trailer di The Batman. Nella settimana successiva alla sua uscita nelle sale cinematografiche nel marzo 2022, la canzone ha registrato un aumento segnalato del +1.200% negli streaming di Spotify ed è salita al n. 2 negli Stati Uniti.

A circa 1 ora e 43 minuti, la canzone che si sente in sottofondo quando Bruce Wayne fa visita a Carmine Falcone si chiama “I Have But One Heart” (1945). Questa versione è cantata da Al Martino, che ha anche cantato la canzone nella scena iniziale del matrimonio in Il padrino (1972) nel ruolo del personaggio Johnny Fontane.

Ulteriori brani inclusi nella colonna sonora: Frisk di Patrick Topping & Kevin Saunderson / Tesla di Corvad / Hot 44 di Baauer / Troop e Darkroom di Peggy Gou / Dido’s Lament di The Tiffin Boys’ Choir / Dark di Alesso / Volare (Nel blu, dipinto di blu) interpretata da Dean Martin / Oi! to the World di The Vandals

1. Can’t Fight City Halloween 4:04

2. Mayoral Ducting 2:34

3. It’s Raining Vengeance 4:31

4. Don’t Be Voyeur with Me 2:38

5. Crossing the Feline 1:46

6. Gannika Girl 2:30

7. Moving in for the Gil 4:23

8. Funeral and Far Between 1:45

9. Collar ID 1:15

10. Escaped Crusader 2:44

11. Penguin of Guilt 3:44

12. Highway to the Anger Zone 5:19

13. World’s Worst Translator 3:34

14. Riddles, Riddles Everywhere 1:54

15. Meow and You and Everyone We Know 5:18

16. For All Your Pennyworth 2:38

17. Are You a Kenzie or a Can’t-zie? 5:45

18. An Im-purr-fect Murder 3:48

19. The Great Pumpkin Pie 2:22

20. Hoarding School 4:55

21. A Flood of Terrors 4:29

22. A Bat in the Rafters, Pt. 1 4:33

23. A Bat in the Rafters, Pt. 2 6:42

24. The Bat’s True Calling 3:05

25. All’s Well That Ends Farewell 2:41

26. The Batman 6:47

27. The Riddler 5:01

28. Catwoman 3:03

29. Sonata in Darkness 12:11

