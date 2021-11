Jurassic World – Il Dominio: i nuovi dinosauri mostrati nel primo trailer di Jurassic World 3

Universal Pictures ha recentemente rilasciato un prologo di Jurassic World: Il Dominio che ci riporta indietro di 65 milioni di anni, a quando i dinosauri governavano la Terra. Si tratta di un filmato IMAX mostrato prima delle proiezioni di Fast & Furious 9 che ora è a disposizione di tutti.

Il regista Colin Trevorrow ha parlato del prologo con il sito IGN e rivela che quelle suggestive immagini di una Terra di decine di milioni di anni fa sono state tagliate dal montaggio finale di “Jurassic World: Il Dominio” e utilizzate come un promo per non sprecare tanta magnificenza.

È estremamente importante per me, come narratore, perché credo che i dinosauri siano personaggi, e quindi questa è la storia delle origini del T-Rex. Volevo che fosse raccontato, e quindi la Universal era totalmente disposta a sperimentare la condivisione di cinque minuti concepita come ‘prologo’ con sei mesi di anticipo. Quello di Jurassic World, per me, è l’umiltà di riconoscere che saremo sulla Terra solo per questo brevissimo lasso di tempo. Per noi avere la capacità di riportare le persone a quel tempo, penso che ci sia un grande senso di contesto che ci dà un’idea del nostro posto nella storia del mondo. La parte migliore del mio lavoro è poter scegliere quali dinosauri inserire in quali film. Come persona a cui importa molto dei nostri film e dei dinosauri, sono in grado di tenerne alcuni e misurarli con attenzione. Ogni volta che ricevo una richiesta da un fan su Twitter che mi chiede “Perché non questo dinosauro?”, la mia risposta è sempre che sto solo cercando di tenere qualcosa da parte. Vogliamo solo risparmiare qualche sorpresa. In questo film possiamo davvero mostrare alcuni dinosauri che amo e che abbiamo tenuto in serbo per molto tempo, sapendo che avremmo avuto la possibilità di tornare al periodo cretaceo e vedere l’Oviraptor e il Giganotosaurus. Molti di questi interpreteranno ruoli importanti nel film stesso, Mi piace molto il Moros intrepidus, un dinosauro scoperto di recente. Sembra un po’ un T-Rex, ma è [molto più piccolo]. È anche nel film, ma lo stiamo introducendo [nel prequel]. Mi piacciono i dinosauri piccoli, forse perché da piccolo immaginavo di averne uno come animale domestico. Adoro il fatto che siamo riusciti a prendere qualcosa che è stato davvero scoperto mesi prima. Abbiamo visto un articolo a riguardo, l’abbiamo esaminato e siamo stati in grado di inserirlo nel film. Penso che riversiamo la nostra umanità e il nostro istinto nei dinosauri, perché di solito abbiamo giocattoli di dinosauro che fanno ‘raaawww’. [Ride] Li facciamo solo combattere, ma siamo noi. In realtà, alcuni dinosauri sono predatori, ma se c’è una fonte d’acqua condivisa verranno tutti a quel lago e berranno insieme. Una parte importante di questo film è stabilire la connessione tra gli animali che vivono oggi sul pianeta e il modo in cui li trattiamo, e il modo in cui convivono con noi e i dinosauri. Per noi essere davvero in grado di vederli nel loro habitat naturale, basta vederli bere acqua e muoversi in branchi. La prima volta che lo guardi potrebbe sembrare quasi un po’ tranquillo, non è il tipo di azione aggressiva che mostriamo nei nostri film di successo. Ma quella era l’opportunità [nel prequel] per me. Come nerd dei dinosauri, l’ho trovato molto eccitante. Penso che abbiamo una spiegazione logica davvero buona del motivo per cui questi dinosauri hanno un aspetto diverso rispetto agli altri dinosauri giurassici mostrati in passato. In questo caso, li stiamo mostrando nel loro habitat originale. Non c’era DNA di rana utilizzato per colmare le lacune nei genomi, quindi ci ha dato l’opportunità di mostrare i dinosauri con le piume. È una storia di origine, nel modo in cui potremmo arrivare a fare in un film di supereroi. Il T-Rex è un supereroe per me. Ci permette davvero di prendere questo brillante concetto che [l’autore di Jurassic Park] Michael Crichton ha concepito, che è il fondamento su cui tutto questo è stato costruito, e mostrarlo nella sua forma assolutamente più pura.